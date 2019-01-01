вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

П'яний лучанин на кермом Renault злетів у кювет: пасажир – у реанімації

П'яний лучанин на кермом Renault злетів у кювет: пасажир – у реанімації
На трасі поблизу села Клепачів Ківерцівського району автомобіль Renault, під керуванням 55-річного жителя обласного центру, з’їхав у кювет.

Інцидент трапився 6 листопада близько 15 години, - пише ГУНП у Волинській області.

Водій керував транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння. У результаті ДТП тілесні ушкодження отримав 42-річний пасажир транспортного засобу. Його госпіталізували у реанімацію Луцької міської клінічної лікарні.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тілесні ушкодження слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років.




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Повідомили, чи потрібні будуть студентські та учнівські після введення е-квитка
Петро Філюк став суддею Конституційного Суду України
Як луцьким школярам отримати електронний квиток. ДЕТАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянин під час сварки жорстоко побив дружину
Сьогодні, 14:54
На Рівненщині поблизу ферми знайшли застреленого експедитора
Сьогодні, 14:42
П'яний лучанин на кермом Renault злетів у кювет: пасажир – у реанімації
Сьогодні, 14:24
У селі на Волині відзначили ювілей освячення храму. ФОТО
Сьогодні, 14:14
У будинок рівненського бізнесмена кинули гранату. ВІДЕО. ФОТО
Сьогодні, 13:57
Схожі новини
У Ковелі автомобіль Ford збив велосипедистку У Ковелі автомобіль Ford збив велосипедистку
06 листопад, 10:54
На Волині підвода зіткнулася з вантажівкою: кінь загинув, керманич – в лікарні На Волині підвода зіткнулася з вантажівкою: кінь загинув, керманич – в лікарні
06 листопад, 08:46
На Волині BMW X5 злетів у кювет: водій – у реанімації На Волині BMW X5 злетів у кювет: водій – у реанімації
05 листопад, 11:12
На Волині п'яний водій врізався в бетонну огорожу: загинула молода пасажирка На Волині п'яний водій врізався в бетонну огорожу: загинула молода пасажирка
04 листопад, 10:53
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянин під час сварки жорстоко побив дружину
Сьогодні, 14:54
 0
На Рівненщині поблизу ферми знайшли застреленого експедитора
Сьогодні, 14:42
 0
П'яний лучанин на кермом Renault злетів у кювет: пасажир – у реанімації
Сьогодні, 14:24
 0
У селі на Волині відзначили ювілей освячення храму. ФОТО
Сьогодні, 14:14
 0
У будинок рівненського бізнесмена кинули гранату. ВІДЕО. ФОТО
Сьогодні, 13:57
 0
Медіа
відео
1/8
﻿