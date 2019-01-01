П'яний лучанин за кермом Renault злетів у кювет: пасажир – у реанімації
Сьогодні, 14:24
На трасі поблизу села Клепачів Ківерцівського району автомобіль Renault, під керуванням 55-річного жителя обласного центру, з’їхав у кювет.
Інцидент трапився 6 листопада близько 15 години, - пише ГУНП у Волинській області.
Водій керував транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння. У результаті ДТП тілесні ушкодження отримав 42-річний пасажир транспортного засобу. Його госпіталізували у реанімацію Луцької міської клінічної лікарні.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тілесні ушкодження слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Інцидент трапився 6 листопада близько 15 години, - пише ГУНП у Волинській області.
Водій керував транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння. У результаті ДТП тілесні ушкодження отримав 42-річний пасажир транспортного засобу. Його госпіталізували у реанімацію Луцької міської клінічної лікарні.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тілесні ушкодження слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Волинянин під час сварки жорстоко побив дружину
Сьогодні, 14:54
На Рівненщині поблизу ферми знайшли застреленого експедитора
Сьогодні, 14:42
П'яний лучанин за кермом Renault злетів у кювет: пасажир – у реанімації
Сьогодні, 14:24
У селі на Волині відзначили ювілей освячення храму. ФОТО
Сьогодні, 14:14
У будинок рівненського бізнесмена кинули гранату. ВІДЕО. ФОТО
Сьогодні, 13:57