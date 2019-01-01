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На трасі Рівне-Володимир-Волинський зіткнулися дві автівки: троє постраждалих. ФОТО

На трасі Рівне-Володимир-Волинський зіткнулися дві автівки: троє постраждалих. ФОТО
На дорозі Рівне-Володимир-Волинській поблизу села Губин в аварії травмувалися троє людей.

Про це з місця події розповіла кореспондентка Суспільного Оксана Євпак.

Зіткнулися автівки марки Lada та "Нива". Слідчий, який відмовився назватися, сказав, що на місці працює слідчо-оперативна група.

Водія і пасажира Lada госпіталізували у Володимир-Волинську лікарню, водія "Ниви" швидка карета відвезла у Локачинську районну лікарню.

На трасі Рівне-Володимир-Волинський зіткнулися дві автівки: троє постраждалих. ФОТО
На трасі Рівне-Володимир-Волинський зіткнулися дві автівки: троє постраждалих. ФОТО
На трасі Рівне-Володимир-Волинський зіткнулися дві автівки: троє постраждалих. ФОТО
На трасі Рівне-Володимир-Волинський зіткнулися дві автівки: троє постраждалих. ФОТО
На трасі Рівне-Володимир-Волинський зіткнулися дві автівки: троє постраждалих. ФОТО
На трасі Рівне-Володимир-Волинський зіткнулися дві автівки: троє постраждалих. ФОТО
На трасі Рівне-Володимир-Волинський зіткнулися дві автівки: троє постраждалих. ФОТО
На трасі Рівне-Володимир-Волинський зіткнулися дві автівки: троє постраждалих. ФОТО
На трасі Рівне-Володимир-Волинський зіткнулися дві автівки: троє постраждалих. ФОТО

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Теги: аварія, троє постраждалих, Рівне-Володимир
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