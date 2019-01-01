На трасі Рівне-Володимир-Волинський зіткнулися дві автівки: троє постраждалих. ФОТО





Про це з місця події Оксана Євпак.



Зіткнулися автівки марки Lada та "Нива". Слідчий, який відмовився назватися, сказав, що на місці працює слідчо-оперативна група.



Водія і пасажира Lada госпіталізували у Володимир-Волинську лікарню, водія "Ниви" швидка карета відвезла у Локачинську районну лікарню.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На дорозі Рівне-Володимир-Волинській поблизу села Губин в аварії травмувалися троє людей.Про це з місця події розповіла кореспондентка СуспільногоЗіткнулися автівки марки Lada та "Нива". Слідчий, який відмовився назватися, сказав, що на місці працює слідчо-оперативна група.Водія і пасажира Lada госпіталізували у Володимир-Волинську лікарню, водія "Ниви" швидка карета відвезла у Локачинську районну лікарню.

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