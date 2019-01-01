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Затримали банду викрадачів елітних автівок у Луцьку. ФОТО

Затримали банду викрадачів елітних автівок у Луцьку. ФОТО
На Волині поліцейські затримали організовану групу викрадачів елітних автомобілів.

Так, учасники злочинної групи викрадали автомобілі преміум класу. Зокрема, зловмисників обґрунтовано підозрюють у незаконному заволодінні в квітні-травні цього року в Луцьку автомобілями Audi Q5 та Тoyota C-HR Hybrid, - пише ГУНП у Волинській області.

«Співробітники управління карного розшуку поліції області у співпраці з оперативниками Луцького відділу поліції викрили та затримали організовану групу осіб, котрі займалися незаконним заволодінням транспортними засобами преміум класу на території Луцька та Волинської області. Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання правопорушників поліцейські вилучили вогнепальну зброю та боєприпаси. Затриманим особам оголошено про підозру в скоєнні, вказаних злочинів та обрано міру запобіжного заходу», - зазначив Олег Шукалович, заступник начальника Головного управління Національної поліції у Волинській області.

Двоє із затриманих – жителі Луцька та Луцького району, а третій учасник злочинної групи – 36-річний іноземець, котрого розшукували за вчинення розбійного нападу. Житель обласного центру та іноземець неодноразово судимі за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів.

Зловмисників затримали із залученням співробітників спецпідрозділу КОРД під час транспортування ними викраденого автомобіля Audi Q5. Учасники організованої злочинної групи вчинили опір працівникам поліції. Відповідно, за цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 342 (опір працівникові правоохоронного органу) ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Підозрюваним обрали міру запобіжного заходу: двом тримання під вартою з правом внесення застави, а третьому – домашній арешт.

Викрадені транспортні засоби вилучили. Досудове розслідування триває.


Затримали банду викрадачів елітних автівок у Луцьку. ФОТО
Затримали банду викрадачів елітних автівок у Луцьку. ФОТО
Затримали банду викрадачів елітних автівок у Луцьку. ФОТО

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Теги: банда, викрадачі, Луцьк, авто
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Коментарі 1
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Ловят одних и тех же по которому кругу. Как поймали, то так сразу и отпускают за бездоказанностью
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