Контроль пасажирів: у громадському транспорті Луцька встановлять камери спостереження





Про це у коментарі Володимир Степанов.



Зі слів головного транспортника Луцька, передбачається триступеневий контроль.



«Перший ступінь – це водій. При посадці пасажирів він буде слідкувати за тим, щоб пасажир, проходячи біля валідатора, здійснив оплату. За результатами буде йти звуковий сигнал, а у водія буде монітор, який також показуватиме, що пройшла валідація», – розповів Володимир Степанов.



Також додав, що якщо у пасажира немає чим заплатити, то він має цю проблему вирішити або покинути транспортний засіб. До того ж, на початку запровадження безготівкової оплати проїзду можна буде у водіїв купити неперсоніфіковані картки за 50 гривень (35 гривень картка і 15 гривень – для оплати).



«Другий ступінь контролю будуть проводити працівники оператора. У салонах буде встановлюватися відеоспостереження і якщо не було відмітки про те, що відбулася оплата від пасажира, то камера буде його фотографувати. Далі цю інформацію оператор буде надавати перевізнику (власнику транспортного засобу) для вжиття заходів», – пояснив начальник управління транспорту.



Також чітко пояснив, яким буде останній ступінь контролю.



«Третій ступінь – це служба контролю, яка створюється на підприємстві ЛПЕ і буде створена по всіх перевізниках. Це будуть групи по два чоловіка, які ходитимуть із спеціальним обладнанням, матимуть у вигляді смартфону прилад, що зчитуватиме електронні квитки, збиратиме інформацію з карток, смартфонів (якщо проплата зі смартфона)», – зауважив Володимир Степанов.



Та описав процедуру контролю інспекторами.



«Процедура відбуватиметься так: два інспектори будуть заходити у транспортний засіб, проводитимуть своїм приладом по валідатору і блокуватиметься робота системи оплати. Далі вони перевірятимуть пасажирів шляхом поводження по електронному квитку. Одразу висвічуватиметься інформація про оплату чи її відсутність. Інформація про неоплату у режимі онлайн передаватиметься на сервіс. Не буде такого, що виявили когось без квитка, і не склали адмінпротокол. При здачі зміни інспектор має здати суму еквівалентну виявлених порушників», – розповів начальник управління.



Також нагадав, що при виявленні порушника – штраф 20-кратний від вартості проїзду і пасажир зобов’язаний зробити оплату.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В управлінні транспорту і зв’язку Луцької міської ради розповіли, скільки ступенів контролю за оплатою проїзду існуватиме після запровадження електронного квитка у громадському транспорті міста.Про це у коментарі «Конкуренту» розповів начальник управлінняЗі слів головного транспортника Луцька, передбачається триступеневий контроль.«Перший ступінь – це водій. При посадці пасажирів він буде слідкувати за тим, щоб пасажир, проходячи біля валідатора, здійснив оплату. За результатами буде йти звуковий сигнал, а у водія буде монітор, який також показуватиме, що пройшла валідація», – розповів Володимир Степанов.Також додав, що якщо у пасажира немає чим заплатити, то він має цю проблему вирішити або покинути транспортний засіб. До того ж, на початку запровадження безготівкової оплати проїзду можна буде у водіїв купити неперсоніфіковані картки за 50 гривень (35 гривень картка і 15 гривень – для оплати).«Другий ступінь контролю будуть проводити працівники оператора. У салонах буде встановлюватися відеоспостереження і якщо не було відмітки про те, що відбулася оплата від пасажира, то камера буде його фотографувати. Далі цю інформацію оператор буде надавати перевізнику (власнику транспортного засобу) для вжиття заходів», – пояснив начальник управління транспорту.Також чітко пояснив, яким буде останній ступінь контролю.«Третій ступінь – це служба контролю, яка створюється на підприємстві ЛПЕ і буде створена по всіх перевізниках. Це будуть групи по два чоловіка, які ходитимуть із спеціальним обладнанням, матимуть у вигляді смартфону прилад, що зчитуватиме електронні квитки, збиратиме інформацію з карток, смартфонів (якщо проплата зі смартфона)», – зауважив Володимир Степанов.Та описав процедуру контролю інспекторами.«Процедура відбуватиметься так: два інспектори будуть заходити у транспортний засіб, проводитимуть своїм приладом по валідатору і блокуватиметься робота системи оплати. Далі вони перевірятимуть пасажирів шляхом поводження по електронному квитку. Одразу висвічуватиметься інформація про оплату чи її відсутність. Інформація про неоплату у режимі онлайн передаватиметься на сервіс. Не буде такого, що виявили когось без квитка, і не склали адмінпротокол. При здачі зміни інспектор має здати суму еквівалентну виявлених порушників», – розповів начальник управління.Також нагадав, що при виявленні порушника – штраф 20-кратний від вартості проїзду і пасажир зобов’язаний зробити оплату.

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