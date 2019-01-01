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Контроль пасажирів: у громадському транспорті Луцька встановлять камери спостереження

Контроль пасажирів: у громадському транспорті Луцька встановлять камери спостереження
В управлінні транспорту і зв’язку Луцької міської ради розповіли, скільки ступенів контролю за оплатою проїзду існуватиме після запровадження електронного квитка у громадському транспорті міста.

Про це у коментарі «Конкуренту» розповів начальник управління Володимир Степанов.

Зі слів головного транспортника Луцька, передбачається триступеневий контроль.

«Перший ступінь – це водій. При посадці пасажирів він буде слідкувати за тим, щоб пасажир, проходячи біля валідатора, здійснив оплату. За результатами буде йти звуковий сигнал, а у водія буде монітор, який також показуватиме, що пройшла валідація», – розповів Володимир Степанов.

Також додав, що якщо у пасажира немає чим заплатити, то він має цю проблему вирішити або покинути транспортний засіб. До того ж, на початку запровадження безготівкової оплати проїзду можна буде у водіїв купити неперсоніфіковані картки за 50 гривень (35 гривень картка і 15 гривень – для оплати).

«Другий ступінь контролю будуть проводити працівники оператора. У салонах буде встановлюватися відеоспостереження і якщо не було відмітки про те, що відбулася оплата від пасажира, то камера буде його фотографувати. Далі цю інформацію оператор буде надавати перевізнику (власнику транспортного засобу) для вжиття заходів», – пояснив начальник управління транспорту.

Також чітко пояснив, яким буде останній ступінь контролю.

«Третій ступінь – це служба контролю, яка створюється на підприємстві ЛПЕ і буде створена по всіх перевізниках. Це будуть групи по два чоловіка, які ходитимуть із спеціальним обладнанням, матимуть у вигляді смартфону прилад, що зчитуватиме електронні квитки, збиратиме інформацію з карток, смартфонів (якщо проплата зі смартфона)», – зауважив Володимир Степанов.

Та описав процедуру контролю інспекторами.

«Процедура відбуватиметься так: два інспектори будуть заходити у транспортний засіб, проводитимуть своїм приладом по валідатору і блокуватиметься робота системи оплати. Далі вони перевірятимуть пасажирів шляхом поводження по електронному квитку. Одразу висвічуватиметься інформація про оплату чи її відсутність. Інформація про неоплату у режимі онлайн передаватиметься на сервіс. Не буде такого, що виявили когось без квитка, і не склали адмінпротокол. При здачі зміни інспектор має здати суму еквівалентну виявлених порушників», – розповів начальник управління.

Також нагадав, що при виявленні порушника – штраф 20-кратний від вартості проїзду і пасажир зобов’язаний зробити оплату.

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Теги: Луцьк, міський транспорт, контроль пасажирів
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Коментарі 2
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ню-ню ...
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А чому ніхто не потурбувався про зайців??? Як тепер їм? Ви зі своїми бюджетами і схемами зовсім забули про "Зайців". Напишіть інструкції, як їм діяти в умовах ребрендингу
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