«Купувати чи будувати». Як лучанин передумав будуватися, зекономив час, гроші і нерви та оселився в новій оселі*









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У цій публікації розповідають про власний досвід людини, яка розглядала обидва варіанти, та врешті змінила свою думку на користь готового житла.



Будуйте, якщо хочете чогось дуже ексклюзивного: що радять ріелтори



Звісно, рішення купувати готове житло чи пройти всі етапи від початку і до кінця, лише за вами. На думку експертів ринку нерухомості перший варіант має низку плюсів. Адже ви зекономите чимало часу та не обов’язково змушені будете платити надто дорожче.



«Коли купуєте готовий будинок від фахових будівельників ви економите цілу купу часу. Будувати самому, на мою думку, варто якщо коли ви хочете якийсь ексклюзив. Натомість якщо вас плюс-мінус задовольняє житло, яке пропонують будівельні компанії, я б радше купував би готове, тому що якщо берете гарного забудовника, отримуєте і інфраструктуру в комплексі, і низку інших вигод», - зазначив директор «ВМБ нерухомість» ріелтор Ростислав Ганейчук.



Якщо йдеться про приватне будівництво, то першим виникає питання розробки проекту. Гарний будинок – це дорогий проект. Також вам треба буде знайти будівельну компанію, яка може виконувати різні види робіт – будувати стіни, вставляти вікна-двері, монтувати електрику, стяжку, штукатурку, а не рідко це роблять різні бригади. За словами ріелтора, він знає випадок, коли майстри, які чудово виконували кам’яні роботи, взяли на себе відповідальність за монтування теплої підлоги. Зрештою, їм довелося переробляти її, адже через брак досвіду вони виконали замовлення неякісно.



Окрім того, каже ріелтор, важливо правильно оцінити власні можливості. Адже зазвичай вартість робіт у підсумку перевершує початковий кошторис через супутні витрати, які часто не враховують. Мовляв, будівництво може вийти вдвічі дорожче та тривати вдвічі довше від запланованого терміну.



Директорка «Волинського агентства нерухомості», ріелтора Лариса Мусійчук зауважує, що щодо того, що дешевше – збудуватися чи купити готовий будинок, теж можна дискутувати. Адже закупівля будматеріалів забудовникам обходиться дешевше, ніж роздріб.



«Знаю, що деякі забудовники замовляють, наприклад, котли та системи опалення по дуже низькій ціні. Коли ж ви самі будуєте ви по такій ціні ніде не купите, це однозначно… Окрім того, будівництво також не стоїть на місці, постійно з’являються нові методи та технології, про які пересічні люди можуть просто не знати… Все таки забудовники – фахівці, тому я би довірилася хорошим забудовникам, не тим, які будують, аби дешевше», - вважає ріелторка.



Також дуже важливо обрати компетентну робочу бригаду – найпевніше, якщо ви таки наважитеся, то керуватиметесь чиїмись рекомендаціями. Треба добре звернути увагу, кому ви довіряєте роботу.



«Добро, якщо все добре. Але є бригади, які «нахапають» багато об’єктів і їздять туди-сюди. Тому ваша забудова, замість того аби за місяць вирости, стає таким собі умовним пів річним серіалом. Ви бігаєте за ними, шукаєте – всякі бувають історії», - додала Лариса Мусійчук.



Як я передумав будуватися: власний досвід



Про свою історію із ділянками та будматеріалами, яка закінчилася, як зазначає сам чоловік, хеппіендом, нам розповів власник котеджу в ЖК «Струмочок» Дмитро.



Після того, як постало житлове питання, чоловік спершу вибрав варіант будувати дім самотужки. Тож він вибрав та придбав земельну ділянку під Луцьком та взявся за пдальші роботи. А потім в один день все змінилося.



«На проект я витратив десь місяць часу та приблизно тисячу доларів. Також оформив документи на початок будівництва в ДАБІ, взявся за проведення світла до ділянки - на це пішло теж десь до тисячі доларів, не кажучи вже про час. Далі закупив матеріали – блоки, клей, ще щось проплатив, але випадково побачив рекламу «Струмочка». Ми поряд проїжджали і вирішили заїхати, тож подзвонили у відділ продажу. Нам все показали і ми, не довго думаючи, вирішили того ж дня купити будинок і продати все те, що встигли зробити на будівництві», - розповів чоловік.



Основним фактором, чому він змінив своє рішення на користь готового житла, став брак часу займатися будівництвом. Адже окрім оплат треба вирішувати організаційні питання та бути постійно «на телефоні». Якщо ж довірити усі процеси будівельній бригаді, то важче буде проконтролювати прозорість кошторису.



«Там потрібен контроль, там треба жити. У мене будівельного досвіду немає, але були люди, з якими можна було це робити, які могли б підказати. Багато моїх друзів будувалися, і я бачив процес збоку, тому уявляв, скільки приблизно часу це займе, як будівельники дурять і їх треба контролювати, тому невідомо, чи виграєш ти по грошах. Із готовим житлом простіше – ти спокійний, платиш і отримуєш те, про що домовився», - каже Дмитро.



Ще один момент із бригадою робітників – якщо у вас немає будівельного досвіду, то дуже важко проконтролювати якість робіт. Натомість за якість будинку від хорошого забудовника він відповідає своєю репутацією.



За словами чоловіка, він жодного разу не пошкодував про прийняте рішення і вважає, що вчинив правильно, зекономивши час та нервові клітини.



«Можна було шкодувати – там була більша ділянка і такі інше. Але в ЖК Струмочок переваги, на нашу думку, суттєвіші. Закрита територія, інфраструктура, нормальні сусіди, вже було вирішене питання з асфальтованим доїздом, яке там ще би треба було вирішувати. Також тут вже була охорона і дитячий майданчик. У мене маленька дитина, тому мені важлива безпека і щоб дитині було де гуляти. Коли ти живеш у приватному масиві, то ти обмежений своєю територією, а решта – як пощастить. Тут вся територія комплексу - це єдина спільнота. Я вже знаю сусідів - усі молоді, мені подобається, тому я абсолютно задоволений своїм вибором», - резюмував чоловік.



Нагадаємо, «Струмочок» – це комплекс таунхаусів і котеджів у селі Струмівка поблизу Луцька, який зводить Будівельна компанія «Інвестор». Тут зводять 87 таунхаусів та 19 котеджів. Одна з «родзинок» «Струмочка» — великий сквер зі спортивним комплексом, що поєднає дитячий майданчик, футбольне та баскетбольне поля з біговими доріжками окружністю 250 м.



А ось таке може виглядати ваше житло у житловому комплексі. Компанія «Інвестор» розробила зразки дизайну котеджів:







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Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мабуть, всі, хто читає цю публікацію принаймні раз у житті мріяли про власний затишний будинок за містом, де панували б тиша і спокій, шелестіло листя дерев, шаруділа під босими ногами трава, навесні п'янив запах цвітіння, взимку можна було пограти в сніжки з дітьми, а влітку позасмагати під сонечком або лежати на гамаку в прохолодному садку. Проте не всі знають, який це довгий шлях — від мрії до її втілення. Для декого він здасться проходженням семи кіл пекла, адже будівництво власного помешкання - це довгий та затратний процес, і не факт, що результат буде вартий витрачених грошей, нервів та часу. «Район.Луцьк» у публікації «Купувати чи будувати» розбирають найважливіші аспекти ринку житла.***У цій публікації розповідають про власний досвід людини, яка розглядала обидва варіанти, та врешті змінила свою думку на користь готового житла.Звісно, рішення купувати готове житло чи пройти всі етапи від початку і до кінця, лише за вами. На думку експертів ринку нерухомості перший варіант має низку плюсів. Адже ви зекономите чимало часу та не обов’язково змушені будете платити надто дорожче.«Коли купуєте готовий будинок від фахових будівельників ви економите цілу купу часу. Будувати самому, на мою думку, варто якщо коли ви хочете якийсь ексклюзив. Натомість якщо вас плюс-мінус задовольняє житло, яке пропонують будівельні компанії, я б радше купував би готове, тому що якщо берете гарного забудовника, отримуєте і інфраструктуру в комплексі, і низку інших вигод», - зазначив директор «ВМБ нерухомість» ріелторЯкщо йдеться про приватне будівництво, то першим виникає питання розробки проекту. Гарний будинок – це дорогий проект. Також вам треба буде знайти будівельну компанію, яка може виконувати різні види робіт – будувати стіни, вставляти вікна-двері, монтувати електрику, стяжку, штукатурку, а не рідко це роблять різні бригади. За словами ріелтора, він знає випадок, коли майстри, які чудово виконували кам’яні роботи, взяли на себе відповідальність за монтування теплої підлоги. Зрештою, їм довелося переробляти її, адже через брак досвіду вони виконали замовлення неякісно.Окрім того, каже ріелтор, важливо правильно оцінити власні можливості. Адже зазвичай вартість робіт у підсумку перевершує початковий кошторис через супутні витрати, які часто не враховують. Мовляв, будівництво може вийти вдвічі дорожче та тривати вдвічі довше від запланованого терміну.Директорка «Волинського агентства нерухомості», ріелторазауважує, що щодо того, що дешевше – збудуватися чи купити готовий будинок, теж можна дискутувати. Адже закупівля будматеріалів забудовникам обходиться дешевше, ніж роздріб.«Знаю, що деякі забудовники замовляють, наприклад, котли та системи опалення по дуже низькій ціні. Коли ж ви самі будуєте ви по такій ціні ніде не купите, це однозначно… Окрім того, будівництво також не стоїть на місці, постійно з’являються нові методи та технології, про які пересічні люди можуть просто не знати… Все таки забудовники – фахівці, тому я би довірилася хорошим забудовникам, не тим, які будують, аби дешевше», - вважає ріелторка.Також дуже важливо обрати компетентну робочу бригаду – найпевніше, якщо ви таки наважитеся, то керуватиметесь чиїмись рекомендаціями. Треба добре звернути увагу, кому ви довіряєте роботу.«Добро, якщо все добре. Але є бригади, які «нахапають» багато об’єктів і їздять туди-сюди. Тому ваша забудова, замість того аби за місяць вирости, стає таким собі умовним пів річним серіалом. Ви бігаєте за ними, шукаєте – всякі бувають історії», - додала Лариса Мусійчук.Про свою історію із ділянками та будматеріалами, яка закінчилася, як зазначає сам чоловік, хеппіендом, нам розповів власник котеджу в ЖК «Струмочок» Дмитро.Після того, як постало житлове питання, чоловік спершу вибрав варіант будувати дім самотужки. Тож він вибрав та придбав земельну ділянку під Луцьком та взявся за пдальші роботи. А потім в один день все змінилося.«На проект я витратив десь місяць часу та приблизно тисячу доларів. Також оформив документи на початок будівництва в ДАБІ, взявся за проведення світла до ділянки - на це пішло теж десь до тисячі доларів, не кажучи вже про час. Далі закупив матеріали – блоки, клей, ще щось проплатив, але випадково побачив рекламу «Струмочка». Ми поряд проїжджали і вирішили заїхати, тож подзвонили у відділ продажу. Нам все показали і ми, не довго думаючи, вирішили того ж дня купити будинок і продати все те, що встигли зробити на будівництві», - розповів чоловік.Основним фактором, чому він змінив своє рішення на користь готового житла, став брак часу займатися будівництвом. Адже окрім оплат треба вирішувати організаційні питання та бути постійно «на телефоні». Якщо ж довірити усі процеси будівельній бригаді, то важче буде проконтролювати прозорість кошторису.«Там потрібен контроль, там треба жити. У мене будівельного досвіду немає, але були люди, з якими можна було це робити, які могли б підказати. Багато моїх друзів будувалися, і я бачив процес збоку, тому уявляв, скільки приблизно часу це займе, як будівельники дурять і їх треба контролювати, тому невідомо, чи виграєш ти по грошах. Із готовим житлом простіше – ти спокійний, платиш і отримуєш те, про що домовився», - каже Дмитро.Ще один момент із бригадою робітників – якщо у вас немає будівельного досвіду, то дуже важко проконтролювати якість робіт. Натомість за якість будинку від хорошого забудовника він відповідає своєю репутацією.За словами чоловіка, він жодного разу не пошкодував про прийняте рішення і вважає, що вчинив правильно, зекономивши час та нервові клітини.«Можна було шкодувати – там була більша ділянка і такі інше. Але в ЖК Струмочок переваги, на нашу думку, суттєвіші. Закрита територія, інфраструктура, нормальні сусіди, вже було вирішене питання з асфальтованим доїздом, яке там ще би треба було вирішувати. Також тут вже була охорона і дитячий майданчик. У мене маленька дитина, тому мені важлива безпека і щоб дитині було де гуляти. Коли ти живеш у приватному масиві, то ти обмежений своєю територією, а решта – як пощастить. Тут вся територія комплексу - це єдина спільнота. Я вже знаю сусідів - усі молоді, мені подобається, тому я абсолютно задоволений своїм вибором», - резюмував чоловік.Нагадаємо, «Струмочок» – це комплекс таунхаусів і котеджів у селі Струмівка поблизу Луцька, який зводить Будівельна компанія «Інвестор». Тут зводять 87 таунхаусів та 19 котеджів. Одна з «родзинок» «Струмочка» — великий сквер зі спортивним комплексом, що поєднає дитячий майданчик, футбольне та баскетбольне поля з біговими доріжками окружністю 250 м.А ось таке може виглядати ваше житло у житловому комплексі. Компанія «Інвестор» розробила зразки дизайну котеджів:

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