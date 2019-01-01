У волинянина в авто знайшли пістолет і ножі
Сьогодні, 18:06
На Волині поліцейські вилучили в чоловіка пістолет та ножі.
У вівторок, 5 листопада, близько опівночі в місті Ковель патрульні зупинили автомобіль Renault Megane, під керуванням 33-річного місцевого жителя, - інформує Ковельський відділ поліції Волинської області.
Під час огляду авто поліцейські виявили та вилучили пневматичний пістолет «Макаров», два ножі та металеву палицю.
Вилучені предмети направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.
Транспортний засіб затримали та помістили на арештмайданчик. Проводять досудове розслідування.
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У вівторок, 5 листопада, близько опівночі в місті Ковель патрульні зупинили автомобіль Renault Megane, під керуванням 33-річного місцевого жителя, - інформує Ковельський відділ поліції Волинської області.
Під час огляду авто поліцейські виявили та вилучили пневматичний пістолет «Макаров», два ножі та металеву палицю.
Вилучені предмети направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.
Транспортний засіб затримали та помістили на арештмайданчик. Проводять досудове розслідування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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