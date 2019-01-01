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У волинянина в авто знайшли пістолет і ножі

У волинянина в авто знайшли пістолет і ножі
На Волині поліцейські вилучили в чоловіка пістолет та ножі.

У вівторок, 5 листопада, близько опівночі в місті Ковель патрульні зупинили автомобіль Renault Megane, під керуванням 33-річного місцевого жителя, - інформує Ковельський відділ поліції Волинської області.

Під час огляду авто поліцейські виявили та вилучили пневматичний пістолет «Макаров», два ножі та металеву палицю.

Вилучені предмети направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.

Транспортний засіб затримали та помістили на арештмайданчик. Проводять досудове розслідування.




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Теги: зброя, Ковель, водій
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