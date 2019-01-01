Крадіжка луцького кликуна: поліція встановлює злодіїв
Сьогодні, 13:33
Поліція встановлює обставини крадіжки луцького кликуна. Сьогодні, 7 листопада, вранці до Луцького відділу поліції надійшло повідомлення від керівниці Управління туризму та промоції міста міської ради про крадіжку.
Посадовець повідомила, що із сонячного годинника на Театральному Майдані міста викрали скульптуру луцького кликуна, одного із символів обласного центру, - інформує ГУНП у Волинській області.
На місці крадіжки працювала слідчо-оперативна група Луцького відділу поліції. За повідомленням заявниці, скульптуру виготовлено із бронзи, її вартість – 25 тисяч гривень.
Поліцейські проводять всі необхідні заходи, спрямовані на встановлення осіб, причетних до скоєння цієї зухвалої крадіжки та притягнення їх до кримінальної відповідальності.
Нагадаємо, що торік 18 жовтня о 6 ранку злодії скоїли крадіжку скульптури луцького кликуна, котрий був розташований на вулиці Лесі Українки в обласному центрі.
Поліцейські Луцького відділу поліції встановили причетність до скоєння цього злочину двох 15-річних лучан. Слідчі оголосили їм про підозру у скоєнні правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 185 Кримінального України. Викраденого кликуна вилучили та повернули місту. Слідчі завершили досудове розслідування. Обвинувальний акт із матеріалами провадження скеровали до суду.
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Посадовець повідомила, що із сонячного годинника на Театральному Майдані міста викрали скульптуру луцького кликуна, одного із символів обласного центру, - інформує ГУНП у Волинській області.
На місці крадіжки працювала слідчо-оперативна група Луцького відділу поліції. За повідомленням заявниці, скульптуру виготовлено із бронзи, її вартість – 25 тисяч гривень.
Поліцейські проводять всі необхідні заходи, спрямовані на встановлення осіб, причетних до скоєння цієї зухвалої крадіжки та притягнення їх до кримінальної відповідальності.
Нагадаємо, що торік 18 жовтня о 6 ранку злодії скоїли крадіжку скульптури луцького кликуна, котрий був розташований на вулиці Лесі Українки в обласному центрі.
Поліцейські Луцького відділу поліції встановили причетність до скоєння цього злочину двох 15-річних лучан. Слідчі оголосили їм про підозру у скоєнні правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 185 Кримінального України. Викраденого кликуна вилучили та повернули місту. Слідчі завершили досудове розслідування. Обвинувальний акт із матеріалами провадження скеровали до суду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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