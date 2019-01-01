Крадіжка луцького кликуна: поліція встановлює злодіїв

Поліція встановлює обставини крадіжки луцького кликуна. Сьогодні, 7 листопада, вранці до Луцького відділу поліції надійшло повідомлення від керівниці Управління туризму та промоції міста міської ради про крадіжку.Посадовець повідомила, що із сонячного годинника на Театральному Майдані міста, одного із символів обласного центру, - інформує ГУНП у Волинській області.На місці крадіжки працювала слідчо-оперативна група Луцького відділу поліції. За повідомленням заявниці, скульптуру виготовлено із бронзи, її вартість – 25 тисяч гривень.Поліцейські проводять всі необхідні заходи, спрямовані на встановлення осіб, причетних до скоєння цієї зухвалої крадіжки та притягнення їх до кримінальної відповідальності.Нагадаємо, що торік 18 жовтня о 6 ранку злодії скоїли крадіжку скульптури луцького кликуна, котрий був розташований на вулиці Лесі Українки в обласному центрі.Поліцейські Луцького відділу поліції встановили причетність до скоєння цього. Слідчі оголосили їм про підозру у скоєнні правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 185 Кримінального України. Викраденогомісту. Слідчі завершили досудове розслідування. Обвинувальний акт із матеріалами провадження скеровали до суду.