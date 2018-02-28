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У будинок рівненського бізнесмена кинули гранату. ВІДЕО. ФОТО

У будинок рівненського бізнесмена кинули гранату. ВІДЕО. ФОТО
До поліції сьогодні, 7 листопада, близько четвертої ранку повідомила 22-річна жителька обласного центру, що у своєму господарстві на вулиці Декабристів вона почула звук, схожий на вибух.

Внаслідок вибуху у будинку спрацювала сигналізація. Однак, коли працівники поліції охорони оперативно приїхали на виклик, зловмисник утік, - повідомляє Нацполіція у Рівненській області.

На місці події поліцейські встановили, що невідома особа кинула вибуховий предмет на подвір’я будинку, що належить 55-річному рівнянину, приватному підприємцю. У будинку проживає його донька, яка на момент злочину була в оселі сама і не постраждала.

За результатами огляду працівники вибухотехнічного відділу ГУНП встановили, що на подвір’ї вибухнула граната РГД-5. Її уламки вилучили та направили на експертизу.

Внаслідок вибуху пошкоджено фасад будинку, вхідні двері та вікно.

Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Працівники Рівненського відділу та обласного управління проводять слідчі та розшукові заходи з метою встановлення особи зловмисника.

У будинок рівненського бізнесмена кинули гранату. ВІДЕО. ФОТО
У будинок рівненського бізнесмена кинули гранату. ВІДЕО. ФОТО
У будинок рівненського бізнесмена кинули гранату. ВІДЕО. ФОТО
У будинок рівненського бізнесмена кинули гранату. ВІДЕО. ФОТО



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Теги: Рівне, граната, бізнесмен
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