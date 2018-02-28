У будинок рівненського бізнесмена кинули гранату. ВІДЕО. ФОТО





Внаслідок вибуху у будинку спрацювала сигналізація. Однак, коли працівники поліції охорони оперативно приїхали на виклик, зловмисник утік, - повідомляє



На місці події поліцейські встановили, що невідома особа кинула вибуховий предмет на подвір’я будинку, що належить 55-річному рівнянину, приватному підприємцю. У будинку проживає його донька, яка на момент злочину була в оселі сама і не постраждала.



За результатами огляду працівники вибухотехнічного відділу ГУНП встановили, що на подвір’ї вибухнула граната РГД-5. Її уламки вилучили та направили на експертизу.



Внаслідок вибуху пошкоджено фасад будинку, вхідні двері та вікно.



Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Працівники Рівненського відділу та обласного управління проводять слідчі та розшукові заходи з метою встановлення особи зловмисника.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До поліції сьогодні, 7 листопада, близько четвертої ранку повідомила 22-річна жителька обласного центру, що у своєму господарстві на вулиці Декабристів вона почула звук, схожий на вибух.Внаслідок вибуху у будинку спрацювала сигналізація. Однак, коли працівники поліції охорони оперативно приїхали на виклик, зловмисник утік, - повідомляє Нацполіція у Рівненській області На місці події поліцейські встановили, що невідома особа кинула вибуховий предмет на подвір’я будинку, що належить 55-річному рівнянину, приватному підприємцю. У будинку проживає його донька, яка на момент злочину була в оселі сама і не постраждала.За результатами огляду працівники вибухотехнічного відділу ГУНП встановили, що на подвір’ї вибухнула граната РГД-5. Її уламки вилучили та направили на експертизу.Внаслідок вибуху пошкоджено фасад будинку, вхідні двері та вікно.Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Працівники Рівненського відділу та обласного управління проводять слідчі та розшукові заходи з метою встановлення особи зловмисника.

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