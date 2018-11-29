У селі на Волині відзначили ювілей освячення храму. ФОТО

Нафанаїл очолив божественну літургію у Свято-Покровському храмі села Піщане Камінь-Каширського благочиння.



Саме тут, двадцять років тому, для місцевої православної громади був освячений храм, в якому два десятиліття продовжує лунати спасительна благодатна молитва, - інформує



У цей день, архіпастирю співслужили настоятель місцевого храму ієрей Миколай Павельчук, благочинний Камінь-Каширського округу протоієрей Стефан Михалюк, настоятель Свято-Покровського храму Луцька архімандрит Афанасій (Герман), завідувач канцелярією єпархії архімандрит Паїсій (Хомич) та клірики Волинської єпархії.



На малому вході архієпископ Нафанаїл відзначив високою церковною нагородою настоятеля місцевого храму священника Миколая – золотим наперсним хрестом.



Під час богослужіння владика разом з духовенством й прихожанами вознесли соборну посилену молитву за мир в Україні та за єдність світового Православ’я.



По завершенні літургії керівник Волинською єпархією нагородив активних прихожан благословенними грамотами та звернувся до всіх присутніх зі словом проповіді.



Владика Нафанаїл привітав настоятеля і прихожан з ювілеєм освячення храму та наголосив, що саме від нас залежить чи стане цей храм «Ноєвим ковчегом», в якому християни знайдуть спасіння від спокус та випробувань.



«Якщо будемо берегти чистоту віри, якщо будемо любити й прощати, то і стіни цього храму будуть для нас спасительним покровом, який подасть у молитвах до Господа Пресвята Діва Богородиця», – підсумував архієпископ Нафанаїл.



У свою чергу, настоятель храму ієрей Миколай Павельчук щиро подякував архіпастирю за високі церковні нагороди, духовенству, прихожанам й гостям свята та попрохав у владики архіпастирського батьківського благословення і посиленої молитви, яка оберігатиме і наставлятиме на істинний шлях громаду православних християн у селі Піщане.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 6 листопада у день вшанування ікони Пресвятої Богородиці «Усіх скорботних радість», архієпископ Волинський і Луцькийочолив божественну літургію у Свято-Покровському храмі села Піщане Камінь-Каширського благочиння.Саме тут, двадцять років тому, для місцевої православної громади був освячений храм, в якому два десятиліття продовжує лунати спасительна благодатна молитва, - інформує Православна єпархія УПЦ (МП) У цей день, архіпастирю співслужили настоятель місцевого храму ієрей, благочинний Камінь-Каширського округу протоієрей, настоятель Свято-Покровського храму Луцька архімандрит, завідувач канцелярією єпархії архімандритта клірики Волинської єпархії.На малому вході архієпископ Нафанаїл відзначив високою церковною нагородою настоятеля місцевого храму священника Миколая – золотим наперсним хрестом.Під час богослужіння владика разом з духовенством й прихожанами вознесли соборну посилену молитву за мир в Україні та за єдність світового Православ’я.По завершенні літургії керівник Волинською єпархією нагородив активних прихожан благословенними грамотами та звернувся до всіх присутніх зі словом проповіді.Владика Нафанаїл привітав настоятеля і прихожан з ювілеєм освячення храму та наголосив, що саме від нас залежить чи стане цей храм «Ноєвим ковчегом», в якому християни знайдуть спасіння від спокус та випробувань.«Якщо будемо берегти чистоту віри, якщо будемо любити й прощати, то і стіни цього храму будуть для нас спасительним покровом, який подасть у молитвах до Господа Пресвята Діва Богородиця», – підсумував архієпископ Нафанаїл.У свою чергу, настоятель храму ієрей Миколай Павельчук щиро подякував архіпастирю за високі церковні нагороди, духовенству, прихожанам й гостям свята та попрохав у владики архіпастирського батьківського благословення і посиленої молитви, яка оберігатиме і наставлятиме на істинний шлях громаду православних християн у селі Піщане.

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