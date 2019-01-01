Волинянин під час сварки жорстоко побив дружину





6-го листопада до поліції надійшла заява від мешканки міста про те, що близько 16:00 її чоловік наніс їй тілесні ушкодження, - пише



Як пояснили правоохоронці, словесний конфлікт переріс у сутичку і чоловік заявниці спричинив декілька ударів металевим предметом по голові та інші частини тіла. Жінці були нанесені тілесні ушкодження у вигляді забійної рани волосяної частини голови, струс головного мозку.



Потерпіла звернулася за медичною допомогою, але не госпіталізовувалася. Чоловіка не затримували.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському чоловік побив жінку.6-го листопада до поліції надійшла заява від мешканки міста про те, що близько 16:00 її чоловік наніс їй тілесні ушкодження, - пише Буг Як пояснили правоохоронці, словесний конфлікт переріс у сутичку і чоловік заявниці спричинив декілька ударів металевим предметом по голові та інші частини тіла. Жінці були нанесені тілесні ушкодження у вигляді забійної рани волосяної частини голови, струс головного мозку.Потерпіла звернулася за медичною допомогою, але не госпіталізовувалася. Чоловіка не затримували.

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