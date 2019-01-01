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Волинянин під час сварки жорстоко побив дружину

Волинянин під час сварки жорстоко побив дружину
У Володимирі-Волинському чоловік побив жінку.

6-го листопада до поліції надійшла заява від мешканки міста про те, що близько 16:00 її чоловік наніс їй тілесні ушкодження, - пише Буг.

Як пояснили правоохоронці, словесний конфлікт переріс у сутичку і чоловік заявниці спричинив декілька ударів металевим предметом по голові та інші частини тіла. Жінці були нанесені тілесні ушкодження у вигляді забійної рани волосяної частини голови, струс головного мозку.

Потерпіла звернулася за медичною допомогою, але не госпіталізовувалася. Чоловіка не затримували.

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Теги: бійка, волинянин, побиття
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