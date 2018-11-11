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Лучани можуть вплинути на розподіл бюджету через термінали самообслуговування ПриватБанку*

Лучани можуть вплинути на розподіл бюджету через термінали самообслуговування ПриватБанку*
46 проектів на суму 3 мільйони гривень чекають підтримки лучан.

Наразі триває голосування за проєкти бюджету участі, які подали активні жителі міста. А щоб “Громадський бюджет Луцька” змогли підтримати більше містян, ПриватБанк відкрив додатковий канал для голосування - в усіх терміналах самообслуговування банку.

Проголосувати у ТСО ПриватБанку можуть жителі Луцька, яким виповнилось 16 років. Для можливості голосування необхідно пройти ідентифікацію у терміналі самообслуговування за допомогою будь-якої картки ПриватБанку або мобільного номера телефона, на основній сторінці меню скористатись кнопкою участі та зробити власний вибір у переліку, що з’явиться на екрані терміналу.

Ті проєкти, які наберуть найбільшу кількість голосів, будуть реалізовані в наступному році. Проте перелік проєктів-переможців стане відомим одразу після завершення терміну голосування - вже 11 листопада.

Зауважимо, Луцьк - не єдине місто в Україні, де реалізована можливість голосування за громадський бюджет у терміналах самообслуговування ПриватБанку. Загалом до сервісу підключено понад 70 міст та об’єднаних територіальних громад із різних куточків України.


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Теги: ПриватБанку, бюджет участі, термінали
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