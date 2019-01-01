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У Києві дівчина за пів години влаштувала дві аварії

У Києві дівчина за пів години влаштувала дві аварії
У Києві дівчина за пів години потрапила відразу у дві аварії. Вона пояснила це тим, що нібито тільки того дня отримала водійські права.

Спочатку вона врізалася в бетонну стіну на проспекті Ґонґадзе. Відео з водійкою опублікували в "Київ Оперативний" у Facebook, - пише Обозреватель.

"Намагаючись виїхати, переборщила з газом, не встигла загальмувати, а тому через бровку залетіла на газон. До неї підбігли люди, щоб запитати, чи все у неї ок. Вона вибачилася і відповіла, що тільки сьогодні отримала посвідчення і ніяк не може звикнути до авто", – уточнили в соцмережі.

Через 20 хвилин після події її ж машина в'їхала в припарковане авто прямо біля відділення поліції. Власник пошкодженої автівки викликав правоохоронців, які з'ясували, що дівчина була п'яна.


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Теги: Київ, дівчина, аварія
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