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Волинянина, який у гуртожитку ображав та чіплявся до студентів, покарали громадськими роботами

Волинянина, який у гуртожитку ображав та чіплявся до студентів, покарали громадськими роботами
Любешівський районний суд визнав винним 21-річного жителя Любешівщини за вчинення дрібного хуліганства.

Про це повідомляє Любешівське відділення поліції ГУНП у Волинській області.

Раніше повідомляли, що молодий чоловік у приміщенні гуртожитку Любешівського технічного коледжу Луцького ЛНТУ вчиняє хуліганство.

Працівники поліції з’ясували обставини події. 21-річний житель району, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, висловлювався нецензурною лайкою та образливо чіплявся до студентів, тобто вчинив дії, що порушують громадський порядок і спокій громадян.

Працівники поліції за фактом хуліганства оформили адміністративні матеріали та скерували до Любешівського районного суду.

Правопорушника визнали винним у вчиненні правопорушення, передбаченого статтею 173 КУпАП України (Хуліганство) і наклали стягнення у виді громадських робіт строком 50 годин.

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Теги: Любешівський район, хуліганство, громадські роботи
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