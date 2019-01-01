Волинянина, який у гуртожитку ображав та чіплявся до студентів, покарали громадськими роботами
Сьогодні, 16:16
Любешівський районний суд визнав винним 21-річного жителя Любешівщини за вчинення дрібного хуліганства.
Про це повідомляє Любешівське відділення поліції ГУНП у Волинській області.
Раніше повідомляли, що молодий чоловік у приміщенні гуртожитку Любешівського технічного коледжу Луцького ЛНТУ вчиняє хуліганство.
Працівники поліції з’ясували обставини події. 21-річний житель району, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, висловлювався нецензурною лайкою та образливо чіплявся до студентів, тобто вчинив дії, що порушують громадський порядок і спокій громадян.
Працівники поліції за фактом хуліганства оформили адміністративні матеріали та скерували до Любешівського районного суду.
Правопорушника визнали винним у вчиненні правопорушення, передбаченого статтею 173 КУпАП України (Хуліганство) і наклали стягнення у виді громадських робіт строком 50 годин.
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Про це повідомляє Любешівське відділення поліції ГУНП у Волинській області.
Раніше повідомляли, що молодий чоловік у приміщенні гуртожитку Любешівського технічного коледжу Луцького ЛНТУ вчиняє хуліганство.
Працівники поліції з’ясували обставини події. 21-річний житель району, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, висловлювався нецензурною лайкою та образливо чіплявся до студентів, тобто вчинив дії, що порушують громадський порядок і спокій громадян.
Працівники поліції за фактом хуліганства оформили адміністративні матеріали та скерували до Любешівського районного суду.
Правопорушника визнали винним у вчиненні правопорушення, передбаченого статтею 173 КУпАП України (Хуліганство) і наклали стягнення у виді громадських робіт строком 50 годин.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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