У Луцьку 11 листопада не працюватиме Генконсульство Польщі
Сьогодні, 16:36
Генеральне консульство Республіки Польщі в Луцьку 11 листопада не працюватиме.
Про це йдеться на офіційній сторінці відомства.
"Інформуємо, що 14 жовтня, 01 листопада та 11 листопада 2019 р. Генеральне Консульство РП в Луцьку не працює", - йдеться у повідомлені.
Довідка. 11 листопада в Польщі відзначається День Незалежності — одне з головних державних свят. Narodowe Święto Niepodległości — національне свято Польщі, відзначається щорічно 11 листопада на честь проголошення незалежності держави від панування Росії, Німецької імперії та Австро-Угорської імперії в 1918 році.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на офіційній сторінці відомства.
"Інформуємо, що 14 жовтня, 01 листопада та 11 листопада 2019 р. Генеральне Консульство РП в Луцьку не працює", - йдеться у повідомлені.
Довідка. 11 листопада в Польщі відзначається День Незалежності — одне з головних державних свят. Narodowe Święto Niepodległości — національне свято Польщі, відзначається щорічно 11 листопада на честь проголошення незалежності держави від панування Росії, Німецької імперії та Австро-Угорської імперії в 1918 році.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Із листопада пільги й субсидії не вноситимуть у платіжки
Сьогодні, 17:11
У Луцьку 11 листопада не працюватиме Генконсульство Польщі
Сьогодні, 16:36
Волинянина, який у гуртожитку ображав та чіплявся до студентів, покарали громадськими роботами
Сьогодні, 16:16
Волинянин, який двічі за рік сідав п'яний за кермо, заплатить 20 тисяч гривень штрафу
Сьогодні, 16:00