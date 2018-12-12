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У Луцьку 11 листопада не працюватиме Генконсульство Польщі

У Луцьку 11 листопада не працюватиме Генконсульство Польщі
Генеральне консульство Республіки Польщі в Луцьку 11 листопада не працюватиме.

Про це йдеться на офіційній сторінці відомства.

"Інформуємо, що 14 жовтня, 01 листопада та 11 листопада 2019 р. Генеральне Консульство РП в Луцьку не працює", - йдеться у повідомлені.

Довідка. 11 листопада в Польщі відзначається День Незалежності — одне з головних державних свят. Narodowe Święto Niepodległości — національне свято Польщі, відзначається щорічно 11 листопада на честь проголошення незалежності держави від панування Росії, Німецької імперії та Австро-Угорської імперії в 1918 році.




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Теги: Генконсульство, Польща, Луцьк
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