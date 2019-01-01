Де на Волині та у Луцьку не буде світла 8 листопада

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 8 листопада відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:Про це йдеться на сайті Волиньобленерго.1. 09:00-16:00с. Хворостів, вул. Яворівка1.ПЛ-0,4 кВ КТП-36509:00-17:00 Холонівська сільська рада- башня КЗ"Горохівський районний ЦПМСД"- ФАП с. Холонів: вул. Паркова,вул. ЦентральнаВимкнень споживачів не запланованоІнформацію не наданоІнформацію не надано1.ПЛ-0,4кВ КТП-629:00-17:00 Ковельське Райво ПАТ" Волиньгаз "с.ПоповичіІнформацію не надано1. 13:30-17:00Управління м’ясної промисловості, ПродтовариПерукарня, Хімчистка, МП «Верес», СШ №5вул. Саперів 2-13вул. К. Савури 2-24, 1-15.Пров. Брестський вул. Перемоги 14, 18.Вимкнень споживачів не заплановано1. ПЛ-10 Л58-07 від ЛР-8до ЛР-29:00 – 17:00Побут,. Магазини,с.ГородноВимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не заплановано1. 9:00-17:00Церква МПЦ; Гаражи ЗОШ №2; гуртівня вул.шухевича 2б, гуртівня вул.Шухевича 1г м.Нововолинськ: вул.Шухевича 21-53;2-22вул.Маяковського 2-12вул.Винниченка 20вул.Шухевича 39-55,2-222.ПЛ-0,4 кВ Л-15 ТП-199:00-17:00 м-н СОЛО, б-р Шевченка 13, м-н Кобзар, б-р Шевченка 9, м-н Коттон, б-р Шевченка 13,м-н Вікнарьов, б-р Шевченка 9, м-н Техносвіт, б-р Шевченка 9,м-н Ювілейний, б-р Шевченка 11, агенство Соломія, б-р Шевченка 9,Держ. Нотаріус, б-р Шевченка 7, Кацевич Тетяна МиколаївнаНотаріус, б-р Шевченка 9, Асадулаєв Олег ЕльзаровичНотаріус, б-р Шевченка 9, Башинська Людмила Петрівнавідділ Пенсійного забезпечення, б-р Шевченка 7,Крак Тетяна Миколаївна перукарня Прометей, б-р Шевченка 13,Аккудінова Оксана Зіновєвнавідділ реєстр. Виборців, б-р Шевченка 7, Кіндюк Андрій ВалеряновичЦентр соц.служб, б-р Шевченка 7, Лакиш Ольга Олександрівнам.Нововолинськ: б-р. Шевченка 5-13упр. праці та соц.захисту, б-р Шевченка 7,Волчанюк Наталія Борисівнастрах. Оранта, б-р Шевченка 7, Козачук Василь Степановичфонд страх. від н.в.,б-р Шевченка 7, Новіков Едуард Володимировичюрист,б-р Шевченка 7, Купира Зінаїда Степанівна3. 9:00-17:00адвокат, б-р Шевченка 7, Дмитрук ВалентинаПетрівнаДельта-банк, б-р Шевченка 13, Шимонюк Борис КостянтиновичУкрсоцбанк, б-р Шевченка 11, Давидюк Андрій Валентиновичкафе Ольга, б-р Шевченка 9, Приступчук ОлегКарловичЖКО, б-р Шевченка 7, Чайка Олена Іванівнастоматолог Героїв УПА 3 Недищук ЄвгенМикПиЛто-0в,и4чкВ ТП-40,Л-2м.Нововолинськ: вул.Зелена 1-15, 2-14пр.Дружби 31-33Інформацію не надано1.ПЛ-0,4 кВ КТП-809:00-17:00с.Носачевичі, вул.Гранична.2.ПЛ-0,4 кВ КТП-1199:00-17:00м.Рожище , вул. Менделєєва,1-213.ПЛ-0,4 кВ КТП-1889:00-17:00м.Рожище торговий кіоск м.Рожище , вул. Промислова,64- 147,142-146,78-128, Набережна, 115,Наливайка, 1-13, 2-124.ПЛ-0,4 кВ КТП-2209:00-17:00с.Любче картоплесховище, СКЗ-20, млин.5.ПЛ-0,4 кВ КТП-2859:00-17:00 с.Малинівка школа, клуб, поштове відділення, ФАП. с.Малинівка вул.Центральна, 77-93,106-124,53-71, Садова.6. 9:00-17:00м.Рожище, в.Калнишевського,31-39,34- 55,1-27,2-32, Симоненка, 12-26,13-21,Жуковського, 29-35,36-38, І.Богуна, Г.УПА,51А, Гагаріна,20-24, Міцкевича, Багряного, П.Орлика1.КТП-1189:00-16:00ФАП, Магазин, Клуб.с.Лисняки вул.Зелена, Дудова.2.КТП-359:00-16:00Ст.Вижва вул.Дачна, Лісова, Завокзальна.1. ПЛ-0,4 кВ КТП-11310:00-15:30 Новосілківська с/р – млин, клуб,ФАП, ФОП Ковальчук П.Ф.- магазинс.Окунин2. ПЛ-10 кВ Л-61-02 відЛР-13 до оп.№331 КТП-2010:00-15:30ФГ «Вікторія»- фермас.Блаженик3. ПЛ-0,4 кВ КТП-15710:00-15:30 Церква, пункт прийому молока, ФОП Власюк Л.Я.- їдальня, церква ХВЕс.Осьмиговичі