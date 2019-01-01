Де на Волині та у Луцьку не буде світла 8 листопада
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 8 листопада відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:
Про це йдеться на сайті Волиньобленерго.
Володимир-Волинський район
1. 09:00-16:00
с. Хворостів, вул. Яворівка
Горохівський район
1.
ПЛ-0,4 кВ КТП-365
09:00-17:00 Холонівська сільська рада- башня КЗ"Горохівський районний ЦПМСД"- ФАП с. Холонів: вул. Паркова,
вул. Центральна
Іваничівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Камінь-Каширський район
Інформацію не надано
Ківерцівський район
Інформацію не надано
Ковельський район
1.
ПЛ-0,4кВ КТП-62
9:00-17:00 Ковельське Райво ПАТ" Волиньгаз "
с.Поповичі
Локачинський район
Інформацію не надано
місто Луцьк
1. 13:30-17:00
Управління м’ясної промисловості, Продтовари
Перукарня, Хімчистка, МП «Верес», СШ №5
вул. Саперів 2-13
вул. К. Савури 2-24, 1-15.
Пров. Брестський вул. Перемоги 14, 18.
Луцький район
Вимкнень споживачів не заплановано
Любомльський та Шацький райони
1. ПЛ-10 Л58-07 від ЛР-8
до ЛР-2
9:00 – 17:00
Побут,. Магазини,
с.Городно
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Нововолинськ
1. 9:00-17:00
Церква МПЦ; Гаражи ЗОШ №2; гуртівня вул.шухевича 2б, гуртівня вул.Шухевича 1г м.Нововолинськ: вул.Шухевича 21-53;2-22
вул.Маяковського 2-12
вул.Винниченка 20
вул.Шухевича 39-55,2-22
2.ПЛ-0,4 кВ Л-15 ТП-19
9:00-17:00 м-н СОЛО, б-р Шевченка 13, м-н Кобзар, б-р Шевченка 9, м-н Коттон, б-р Шевченка 13,
м-н Вікнарьов, б-р Шевченка 9, м-н Техносвіт, б-р Шевченка 9,
м-н Ювілейний, б-р Шевченка 11, агенство Соломія, б-р Шевченка 9,
Держ. Нотаріус, б-р Шевченка 7, Кацевич Тетяна Миколаївна
Нотаріус, б-р Шевченка 9, Асадулаєв Олег Ельзарович
Нотаріус, б-р Шевченка 9, Башинська Людмила Петрівна
відділ Пенсійного забезпечення, б-р Шевченка 7,
Крак Тетяна Миколаївна перукарня Прометей, б-р Шевченка 13,
Аккудінова Оксана Зіновєвна
відділ реєстр. Виборців, б-р Шевченка 7, Кіндюк Андрій Валерянович
Центр соц.служб, б-р Шевченка 7, Лакиш Ольга Олександрівна
м.Нововолинськ: б-р. Шевченка 5-13
упр. праці та соц.захисту, б-р Шевченка 7,
Волчанюк Наталія Борисівна
страх. Оранта, б-р Шевченка 7, Козачук Василь Степанович
фонд страх. від н.в.,б-р Шевченка 7, Новіков Едуард Володимирович
юрист,б-р Шевченка 7, Купира Зінаїда Степанівна
3. 9:00-17:00
адвокат, б-р Шевченка 7, Дмитрук Валентина
Петрівна
Дельта-банк, б-р Шевченка 13, Шимонюк Борис Костянтинович
Укрсоцбанк, б-р Шевченка 11, Давидюк Андрій Валентинович
кафе Ольга, б-р Шевченка 9, Приступчук Олег
Карлович
ЖКО, б-р Шевченка 7, Чайка Олена Іванівна
стоматолог Героїв УПА 3 Недищук Євген
МикПиЛто-0в,и4чкВ ТП-40,Л-2
м.Нововолинськ: вул.Зелена 1-15, 2-14
пр.Дружби 31-33
Ратнівський район
Інформацію не надано
Рожищенський район
1.
ПЛ-0,4 кВ КТП-80
9:00-17:00
с.Носачевичі, вул.Гранична.
2.
ПЛ-0,4 кВ КТП-119
9:00-17:00
м.Рожище , вул. Менделєєва,1-21
3.
ПЛ-0,4 кВ КТП-188
9:00-17:00
м.Рожище торговий кіоск м.Рожище , вул. Промислова,64- 147,142-146,78-128, Набережна, 115,
Наливайка, 1-13, 2-12
4.
ПЛ-0,4 кВ КТП-220
9:00-17:00
с.Любче картоплесховище, СКЗ-20, млин.
5.
ПЛ-0,4 кВ КТП-285
9:00-17:00 с.Малинівка школа, клуб, поштове відділення, ФАП. с.Малинівка вул.Центральна, 77-
93,106-124,53-71, Садова.
6. 9:00-17:00
м.Рожище, в.Калнишевського,31-39,34- 55,1-27,2-32, Симоненка, 12-26,13-
21,Жуковського, 29-35,36-38, І.Богуна, Г.УПА,51А, Гагаріна,20-24, Міцкевича, Багряного, П.Орлика
Старовижівський район
1.
КТП-118
9:00-16:00
ФАП, Магазин, Клуб.
с.Лисняки вул.Зелена, Дудова.
2.
КТП-35
9:00-16:00
Ст.Вижва вул.Дачна, Лісова, Завокзальна.
Турійський район
1. ПЛ-0,4 кВ КТП-113
10:00-15:30 Новосілківська с/р – млин, клуб,ФАП, ФОП Ковальчук П.Ф.- магазин
с.Окунин
2. ПЛ-10 кВ Л-61-02 від
ЛР-13 до оп.№331 КТП-20
10:00-15:30
ФГ «Вікторія»- ферма
с.Блаженик
3. ПЛ-0,4 кВ КТП-157
10:00-15:30 Церква, пункт прийому молока, ФОП Власюк Л.Я.- їдальня, церква ХВЕ
с.Осьмиговичі
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на сайті Волиньобленерго.
Володимир-Волинський район
1. 09:00-16:00
с. Хворостів, вул. Яворівка
Горохівський район
1.
ПЛ-0,4 кВ КТП-365
09:00-17:00 Холонівська сільська рада- башня КЗ"Горохівський районний ЦПМСД"- ФАП с. Холонів: вул. Паркова,
вул. Центральна
Іваничівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Камінь-Каширський район
Інформацію не надано
Ківерцівський район
Інформацію не надано
Ковельський район
1.
ПЛ-0,4кВ КТП-62
9:00-17:00 Ковельське Райво ПАТ" Волиньгаз "
с.Поповичі
Локачинський район
Інформацію не надано
місто Луцьк
1. 13:30-17:00
Управління м’ясної промисловості, Продтовари
Перукарня, Хімчистка, МП «Верес», СШ №5
вул. Саперів 2-13
вул. К. Савури 2-24, 1-15.
Пров. Брестський вул. Перемоги 14, 18.
Луцький район
Вимкнень споживачів не заплановано
Любомльський та Шацький райони
1. ПЛ-10 Л58-07 від ЛР-8
до ЛР-2
9:00 – 17:00
Побут,. Магазини,
с.Городно
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Нововолинськ
1. 9:00-17:00
Церква МПЦ; Гаражи ЗОШ №2; гуртівня вул.шухевича 2б, гуртівня вул.Шухевича 1г м.Нововолинськ: вул.Шухевича 21-53;2-22
вул.Маяковського 2-12
вул.Винниченка 20
вул.Шухевича 39-55,2-22
2.ПЛ-0,4 кВ Л-15 ТП-19
9:00-17:00 м-н СОЛО, б-р Шевченка 13, м-н Кобзар, б-р Шевченка 9, м-н Коттон, б-р Шевченка 13,
м-н Вікнарьов, б-р Шевченка 9, м-н Техносвіт, б-р Шевченка 9,
м-н Ювілейний, б-р Шевченка 11, агенство Соломія, б-р Шевченка 9,
Держ. Нотаріус, б-р Шевченка 7, Кацевич Тетяна Миколаївна
Нотаріус, б-р Шевченка 9, Асадулаєв Олег Ельзарович
Нотаріус, б-р Шевченка 9, Башинська Людмила Петрівна
відділ Пенсійного забезпечення, б-р Шевченка 7,
Крак Тетяна Миколаївна перукарня Прометей, б-р Шевченка 13,
Аккудінова Оксана Зіновєвна
відділ реєстр. Виборців, б-р Шевченка 7, Кіндюк Андрій Валерянович
Центр соц.служб, б-р Шевченка 7, Лакиш Ольга Олександрівна
м.Нововолинськ: б-р. Шевченка 5-13
упр. праці та соц.захисту, б-р Шевченка 7,
Волчанюк Наталія Борисівна
страх. Оранта, б-р Шевченка 7, Козачук Василь Степанович
фонд страх. від н.в.,б-р Шевченка 7, Новіков Едуард Володимирович
юрист,б-р Шевченка 7, Купира Зінаїда Степанівна
3. 9:00-17:00
адвокат, б-р Шевченка 7, Дмитрук Валентина
Петрівна
Дельта-банк, б-р Шевченка 13, Шимонюк Борис Костянтинович
Укрсоцбанк, б-р Шевченка 11, Давидюк Андрій Валентинович
кафе Ольга, б-р Шевченка 9, Приступчук Олег
Карлович
ЖКО, б-р Шевченка 7, Чайка Олена Іванівна
стоматолог Героїв УПА 3 Недищук Євген
МикПиЛто-0в,и4чкВ ТП-40,Л-2
м.Нововолинськ: вул.Зелена 1-15, 2-14
пр.Дружби 31-33
Ратнівський район
Інформацію не надано
Рожищенський район
1.
ПЛ-0,4 кВ КТП-80
9:00-17:00
с.Носачевичі, вул.Гранична.
2.
ПЛ-0,4 кВ КТП-119
9:00-17:00
м.Рожище , вул. Менделєєва,1-21
3.
ПЛ-0,4 кВ КТП-188
9:00-17:00
м.Рожище торговий кіоск м.Рожище , вул. Промислова,64- 147,142-146,78-128, Набережна, 115,
Наливайка, 1-13, 2-12
4.
ПЛ-0,4 кВ КТП-220
9:00-17:00
с.Любче картоплесховище, СКЗ-20, млин.
5.
ПЛ-0,4 кВ КТП-285
9:00-17:00 с.Малинівка школа, клуб, поштове відділення, ФАП. с.Малинівка вул.Центральна, 77-
93,106-124,53-71, Садова.
6. 9:00-17:00
м.Рожище, в.Калнишевського,31-39,34- 55,1-27,2-32, Симоненка, 12-26,13-
21,Жуковського, 29-35,36-38, І.Богуна, Г.УПА,51А, Гагаріна,20-24, Міцкевича, Багряного, П.Орлика
Старовижівський район
1.
КТП-118
9:00-16:00
ФАП, Магазин, Клуб.
с.Лисняки вул.Зелена, Дудова.
2.
КТП-35
9:00-16:00
Ст.Вижва вул.Дачна, Лісова, Завокзальна.
Турійський район
1. ПЛ-0,4 кВ КТП-113
10:00-15:30 Новосілківська с/р – млин, клуб,ФАП, ФОП Ковальчук П.Ф.- магазин
с.Окунин
2. ПЛ-10 кВ Л-61-02 від
ЛР-13 до оп.№331 КТП-20
10:00-15:30
ФГ «Вікторія»- ферма
с.Блаженик
3. ПЛ-0,4 кВ КТП-157
10:00-15:30 Церква, пункт прийому молока, ФОП Власюк Л.Я.- їдальня, церква ХВЕ
с.Осьмиговичі
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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