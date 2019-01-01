Поляка, який продавав на Волині психотропні таблетки, передадуть у Варшаву
Сьогодні, 17:28
Громадянина Республіки Польща із матеріалами досудового розслідування, який на Волині збував метамфетамін, передадуть органам сусідньої держави.
Про це повідомляє прокуратура у Волинській області.
Відтак, поляк в серпні 2016 року на території України вчинив незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини – метамфетаміну - в особливо великих розмірах (продав 300 пігулок за 1500 доларів США).
За принципової позиції прокуратури області та слідчого відділу УСБУ в області, в рамках міжнародно-правового співробітництва, в січні 2018 року на території Республіки Польща громадянину повідомили про підозру у вчиненні цього злочину, за який українське законодавство передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 9 до 12 років з конфіскацією майна.
Поляк забажав, щоб його подальше кримінальне переслідування здійснювали компетентні органи Республіки Польща.
Таким чином, подальше досудове розслідування у провадженні здійснюватиметься компетентними органами сусідньої держави, а міру покарання громадянину визначатиме відповідний суд Республіки Польща.
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Про це повідомляє прокуратура у Волинській області.
Відтак, поляк в серпні 2016 року на території України вчинив незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини – метамфетаміну - в особливо великих розмірах (продав 300 пігулок за 1500 доларів США).
За принципової позиції прокуратури області та слідчого відділу УСБУ в області, в рамках міжнародно-правового співробітництва, в січні 2018 року на території Республіки Польща громадянину повідомили про підозру у вчиненні цього злочину, за який українське законодавство передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 9 до 12 років з конфіскацією майна.
Поляк забажав, щоб його подальше кримінальне переслідування здійснювали компетентні органи Республіки Польща.
Таким чином, подальше досудове розслідування у провадженні здійснюватиметься компетентними органами сусідньої держави, а міру покарання громадянину визначатиме відповідний суд Республіки Польща.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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