Поляка, який продавав на Волині психотропні таблетки, передадуть у Варшаву





Про це повідомляє



Відтак, поляк в серпні 2016 року на території України вчинив незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини – метамфетаміну - в особливо великих розмірах (продав 300 пігулок за 1500 доларів США).



За принципової позиції прокуратури області та слідчого відділу УСБУ в області, в рамках міжнародно-правового співробітництва, в січні 2018 року на території Республіки Польща громадянину повідомили про підозру у вчиненні цього злочину, за який українське законодавство передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 9 до 12 років з конфіскацією майна.



Поляк забажав, щоб його подальше кримінальне переслідування здійснювали компетентні органи Республіки Польща.



Таким чином, подальше досудове розслідування у провадженні здійснюватиметься компетентними органами сусідньої держави, а міру покарання громадянину визначатиме відповідний суд Республіки Польща.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Громадянина Республіки Польща із матеріалами досудового розслідування, який на Волині збував метамфетамін, передадуть органам сусідньої держави.Про це повідомляє прокуратура у Волинській області. Відтак, поляк в серпні 2016 року на території України вчинив незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини – метамфетаміну - в особливо великих розмірах (продав 300 пігулок за 1500 доларів США).За принципової позиції прокуратури області та слідчого відділу УСБУ в області, в рамках міжнародно-правового співробітництва, в січні 2018 року на території Республіки Польща громадянину повідомили про підозру у вчиненні цього злочину, за який українське законодавство передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 9 до 12 років з конфіскацією майна.Поляк забажав, щоб його подальше кримінальне переслідування здійснювали компетентні органи Республіки Польща.Таким чином, подальше досудове розслідування у провадженні здійснюватиметься компетентними органами сусідньої держави, а міру покарання громадянину визначатиме відповідний суд Республіки Польща.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію