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Поляка, який продавав на Волині психотропні таблетки, передадуть у Варшаву

Поляка, який продавав на Волині психотропні таблетки, передадуть у Варшаву
Громадянина Республіки Польща із матеріалами досудового розслідування, який на Волині збував метамфетамін, передадуть органам сусідньої держави.

Про це повідомляє прокуратура у Волинській області.

Відтак, поляк в серпні 2016 року на території України вчинив незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини – метамфетаміну - в особливо великих розмірах (продав 300 пігулок за 1500 доларів США).

За принципової позиції прокуратури області та слідчого відділу УСБУ в області, в рамках міжнародно-правового співробітництва, в січні 2018 року на території Республіки Польща громадянину повідомили про підозру у вчиненні цього злочину, за який українське законодавство передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 9 до 12 років з конфіскацією майна.

Поляк забажав, щоб його подальше кримінальне переслідування здійснювали компетентні органи Республіки Польща.

Таким чином, подальше досудове розслідування у провадженні здійснюватиметься компетентними органами сусідньої держави, а міру покарання громадянину визначатиме відповідний суд Республіки Польща.

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Теги: поляк, збут наркотиків, прокуратура
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