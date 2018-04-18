Каністерапія у Луцьку: як лабрадор допомагає дітям читати. ВІДЕО

Емілія Гребенюк - учасниця зайняття проекту з каністерапії.



Нині дівчинка читає лабрадору Пуші казкові повісті, - йдеться у сюжеті



“Мені цікаво читати з собакою. Трохи і страшно і весело. З самого дитинства мене налякала собака і я дуже боялася собак. Зараз я страх потрохи долаю. В мене це виходить”, - говорить школярка Емілія Гребенюк.



До обласної бібліотеки для юнацтва приходять найменші відвідувачі, аби лише посидіти за книжкою разом з собакою.



“Дитина навчається читати. Ми заохочуємо її і Пуша, як просто такий друг-компаньйон гарно вислуховує дитину. Ніхто не робить зауважень і заохочує до читання”, розповідає головна методистка обласної бібліотеки для юнацтва Оксана Романюк.



Власниця собаки Ольга Киричук – працівниця обласної книгозбірні. Жінка розповідає, що Пуші майже шість років і вона проходила спеціальне навчання у Києві.



“Пес проходив навчання. Разом з ним і я. З нею не важко, вона дуже розумна. Все сприймає, інтонації, настрій. Я думала що дитина взагалі на контакт не піде. А тут я дивлюся, що вона її гладить, годувала з рук, вона не наскільки її боїться як вона думає, що боїться. У нас дійсно були заняття, коли дитина боялася, то при зустрічі з собакою вона вилазила на підвіконня і не було ніякого контакту. Під кінець заняття вона сходила і вже її годувала”, - каже Ольга Киричук.



Зі слів головної методистки обласної бібліотеки для юнацтва Оксани Романюк, проект каністерапії “Четвер із Пушею” відбувається щочетверга з 11 до 15-ї години.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку собака допомагає дітям читати. Дев’ятирічна- учасниця зайняття проекту з каністерапії.Нині дівчинка читає лабрадору Пуші казкові повісті, - йдеться у сюжеті Суспільного Волині “Мені цікаво читати з собакою. Трохи і страшно і весело. З самого дитинства мене налякала собака і я дуже боялася собак. Зараз я страх потрохи долаю. В мене це виходить”, - говорить школярка Емілія Гребенюк.До обласної бібліотеки для юнацтва приходять найменші відвідувачі, аби лише посидіти за книжкою разом з собакою.“Дитина навчається читати. Ми заохочуємо її і Пуша, як просто такий друг-компаньйон гарно вислуховує дитину. Ніхто не робить зауважень і заохочує до читання”, розповідає головна методистка обласної бібліотеки для юнацтва Оксана Романюк.Власниця собаки– працівниця обласної книгозбірні. Жінка розповідає, що Пуші майже шість років і вона проходила спеціальне навчання у Києві.“Пес проходив навчання. Разом з ним і я. З нею не важко, вона дуже розумна. Все сприймає, інтонації, настрій. Я думала що дитина взагалі на контакт не піде. А тут я дивлюся, що вона її гладить, годувала з рук, вона не наскільки її боїться як вона думає, що боїться. У нас дійсно були заняття, коли дитина боялася, то при зустрічі з собакою вона вилазила на підвіконня і не було ніякого контакту. Під кінець заняття вона сходила і вже її годувала”, - каже Ольга Киричук.Зі слів головної методистки обласної бібліотеки для юнацтва Оксани Романюк, проект каністерапії “Четвер із Пушею” відбувається щочетверга з 11 до 15-ї години.

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