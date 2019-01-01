У Луцьку – аварія: водій Peugout Partner в'їхав у легковик





Про це



ДТП трапилася поблизу Луцького підшипникового заводу.



Як розповіли свідки дорожньо-транспортної пригоди, ймовірно, водійка автомобілю Peugout Partner, не впоравшись з керуванням, «вискочила» на зустрічну смугу, й таким чином спричинила зіткнення з автомобілем Таврія.



Внаслідок ДТП постраждалих немає.



На місці автопригоди працювала поліція. Унаслідок ДТП рух вищезгаданою ділянкою дороги був дещо ускладненим.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дорожньо-транспортна пригода за участю транспортних засобів Таврія та Peugout Partner трапилась сьогодні, 7 листопада, близько 15:30 на вулиці Боженка.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці інциденту.ДТП трапилася поблизу Луцького підшипникового заводу.Як розповіли свідки дорожньо-транспортної пригоди, ймовірно, водійка автомобілю Peugout Partner, не впоравшись з керуванням, «вискочила» на зустрічну смугу, й таким чином спричинила зіткнення з автомобілем Таврія.Внаслідок ДТП постраждалих немає.На місці автопригоди працювала поліція. Унаслідок ДТП рух вищезгаданою ділянкою дороги був дещо ускладненим.

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