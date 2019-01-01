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У Луцьку – аварія: водій Peugout Partner в'їхав у легковик

У Луцьку – аварія: водій Peugout Partner в'їхав у легковик
Дорожньо-транспортна пригода за участю транспортних засобів Таврія та Peugout Partner трапилась сьогодні, 7 листопада, близько 15:30 на вулиці Боженка.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці інциденту.

ДТП трапилася поблизу Луцького підшипникового заводу.

Як розповіли свідки дорожньо-транспортної пригоди, ймовірно, водійка автомобілю Peugout Partner, не впоравшись з керуванням, «вискочила» на зустрічну смугу, й таким чином спричинила зіткнення з автомобілем Таврія.

Внаслідок ДТП постраждалих немає.

На місці автопригоди працювала поліція. Унаслідок ДТП рух вищезгаданою ділянкою дороги був дещо ускладненим.

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Теги: Луцький завод, аварія, зіткнення
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