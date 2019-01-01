У селищі на Волині судяться за закинуте приміщення школи. ВІДЕО





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Селищний голова Благодатного Олександр Топорівський розповів, майно викупив благодійний фонд, проект реновації приміщення розробили, після чого прокуратура відсудила майно, яке повернулося у власність громади.



«У центрі селища Благодатне – дві школи, одна з них не функціонує більше 15 років», - розповідає селищний голова.



Він додає, після закриття планували організувати текстильне виробництво, окремі мешканці протестували.



«Після цього інвестор відмовився від цієї ідеї і приміщення пустувало багато років. Далі у 2015-му році благодійний фонд «Карітас-Волинь» орендував школу, потім викупив приміщення і виготовив проект реновації приміщення й створення центру хоспісу, лікувального центру - мультифункціонального для людей поважного віку. Але прокуратура подала позов до суду, це призвело до того, що приміщення далі пустує, руйнується – така ситуація», - розповів селищний голова Благодатного.



Речниця прокуратури області Наталія Мурахевич зауважила, приміщення приватизували незаконно.



«Всупереч вимогам законодавства про приватизацію, за відсутності затверджених переліків комунального майна, яке підлягає приватизації шляхом викупу, без проведення аукціону чи конкурсу (що дало би можливість громаді поповнити бюджет на більшу суму), благодійному фонду було реалізовано приміщення загальною площею понад 1000 кв. м. Відтак прокурори в суді наполягали на скасуванні рішення Благодатної селищної ради про затвердження оцінки вартості майна, визнанні недійсним договору його купівлі-продажу та поверненні приміщення громаді селища. Рішенням суду позовні вимоги прокуратури задоволено в повному обсязі», - каже Наталія Мурахевич.



Селищний голова Олександр Топорівський каже, реконструювати приміщення за бюджет громади – немає коштів, вартість проекту близько 55 мільйонів гривень.



«В його приміщенні міг би бути дитячий садочок, бо в нас шалені черги. Цей центр потрібен, бо це і робочі місця, соціальні послуги. На жаль, за рахунок селищного бюджету ми не можемо зробити такого проекту й використати це приміщення з користю. Відповідно до проекту, хороших зв’язків з донорами, за рахунок коштів, які могли б отримати, то цей проект міг би принести багато користі. Нині благодійний фонд оскаржує рішення у Верховному суді України», - зазначав Олександр Топорівський.



«У нас мала бути неприбуткова організація. Це мав бути паліативний регіональний центр допомоги, який включає хоспіс, геріатричний і навчальний центри, плюс діагностичний центр з раннього виявлення онкозахворювань. Ми і землю придбали. Тут буде проблема не тільки з нерухомістю, а й з землею. Знайшли інвестора, який зацікавився створенням центру, але всі чекають рішення суду. Ми будемо боротися до самого кінця», - зазначив директор обласного БФ «Карітас-Волинь» отець Володимир Кметь.

















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селище Благодатне цього року мали розпочати реконструкцію закинутої школи під соціальний центр, але цього не сталося.Про це йдеться у сюжеті Суспільного Селищний голова Благодатногорозповів, майно викупив благодійний фонд, проект реновації приміщення розробили, після чого прокуратура відсудила майно, яке повернулося у власність громади.«У центрі селища Благодатне – дві школи, одна з них не функціонує більше 15 років», - розповідає селищний голова.Він додає, після закриття планували організувати текстильне виробництво, окремі мешканці протестували.«Після цього інвестор відмовився від цієї ідеї і приміщення пустувало багато років. Далі у 2015-му році благодійний фонд «Карітас-Волинь» орендував школу, потім викупив приміщення і виготовив проект реновації приміщення й створення центру хоспісу, лікувального центру - мультифункціонального для людей поважного віку. Але прокуратура подала позов до суду, це призвело до того, що приміщення далі пустує, руйнується – така ситуація», - розповів селищний голова Благодатного.Речниця прокуратури областізауважила, приміщення приватизували незаконно.«Всупереч вимогам законодавства про приватизацію, за відсутності затверджених переліків комунального майна, яке підлягає приватизації шляхом викупу, без проведення аукціону чи конкурсу (що дало би можливість громаді поповнити бюджет на більшу суму), благодійному фонду було реалізовано приміщення загальною площею понад 1000 кв. м. Відтак прокурори в суді наполягали на скасуванні рішення Благодатної селищної ради про затвердження оцінки вартості майна, визнанні недійсним договору його купівлі-продажу та поверненні приміщення громаді селища. Рішенням суду позовні вимоги прокуратури задоволено в повному обсязі», - каже Наталія Мурахевич.Селищний голова Олександр Топорівський каже, реконструювати приміщення за бюджет громади – немає коштів, вартість проекту близько 55 мільйонів гривень.«В його приміщенні міг би бути дитячий садочок, бо в нас шалені черги. Цей центр потрібен, бо це і робочі місця, соціальні послуги. На жаль, за рахунок селищного бюджету ми не можемо зробити такого проекту й використати це приміщення з користю. Відповідно до проекту, хороших зв’язків з донорами, за рахунок коштів, які могли б отримати, то цей проект міг би принести багато користі. Нині благодійний фонд оскаржує рішення у Верховному суді України», - зазначав Олександр Топорівський.«У нас мала бути неприбуткова організація. Це мав бути паліативний регіональний центр допомоги, який включає хоспіс, геріатричний і навчальний центри, плюс діагностичний центр з раннього виявлення онкозахворювань. Ми і землю придбали. Тут буде проблема не тільки з нерухомістю, а й з землею. Знайшли інвестора, який зацікавився створенням центру, але всі чекають рішення суду. Ми будемо боротися до самого кінця», - зазначив директор обласного БФ «Карітас-Волинь» отець

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