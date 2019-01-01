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У Володимирі легковик на «євробляхах» підрізав бус і втік з місця аварії. ФОТО

У Володимирі легковик на «євробляхах» підрізав бус і втік з місця аварії. ФОТО
7 листопада близько 17:30 у Володимирі-Волинському на перехресті вулиць Ковельської і Княгині Ольги сталася аварія.

Як повідомив інтернет-виданню «БУГ» водій буса Volkswagen LT, 35-річний Юрій з Володимира-Волинського, коли виконував поворот з вулиці Ковельської на Княгині Ольги у нього ззаду врізалась автівка.

Свідки зазначили, що ДТП скоїв водій на темно-синьому позашляховику BMW X5, який втік з місця транспортної пригоди. Від автівки залишились запчастини.

На місце ДТП приїхала поліція, яка, дізнавшись подробиці від водія, поїхала шукати втікача.

Водія буса обстежили медики швидкої карети. Чоловік отримав забій потиличної ділянки голови, від госпіталізації відмовився та лишився чекати на приїзд слідчо-оперативної групи.

У Володимирі легковик на «євробляхах» підрізав бус і втік з місця аварії. ФОТО
У Володимирі легковик на «євробляхах» підрізав бус і втік з місця аварії. ФОТО
У Володимирі легковик на «євробляхах» підрізав бус і втік з місця аварії. ФОТО
У Володимирі легковик на «євробляхах» підрізав бус і втік з місця аварії. ФОТО
У Володимирі легковик на «євробляхах» підрізав бус і втік з місця аварії. ФОТО
У Володимирі легковик на «євробляхах» підрізав бус і втік з місця аварії. ФОТО
У Володимирі легковик на «євробляхах» підрізав бус і втік з місця аварії. ФОТО
У Володимирі легковик на «євробляхах» підрізав бус і втік з місця аварії. ФОТО
У Володимирі легковик на «євробляхах» підрізав бус і втік з місця аварії. ФОТО

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Теги: Володимир, аварія, єврономери
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Коментарі 1
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як возити контрабас бусом і не платити податки,... а якщо щось трапилось, то чекають на швидку та поліцію,які живуть з податків.
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