У Луцьку вітали працівників культури та мистецтва. ФОТО





Урочистості відбулися 7 листопада у Палаці культури міста Луцька, - пише



Присутнім продемонстрували фільм про основні досягнення галузі культури міста за підсумками цього року. Як йдеться у ньому, Луцьк переживає культурний ренесанс та робить фантастичні кроки щодо модернізації мистецьких закладів. Позитивні зміни в цій галузі розпочали відбуватися ще два роки тому, а поточний рік став чи не найуспішнішим.



За кошти міського бюджету нове життя отримали луцькі музичні школи. Так, старий корпус та музичну залу Музичної школи №1 імені Фридерика Шопена модернізували до невпізнання, придбали звукотехнічне обладнання. Вперше за три десятки років зробили ремонт і у музичній школі №2: в культурно-мистецькому закладі капітально відремонтували хол та коридори на першому поверсі. Також розпочали добудову музичної школи №3.



Бібліотека-студія «Дім» - перший та поки єдиний в Україні проект, де почерпнути для себе щось нове та корисне можуть і дорослі, і малі. Вчорашня звичайна дитяча книгозбірня нині перетворилася на сучасний комфортний простір для спілкування та навчання. Окрім понад півсотні тисяч книг після капітального ремонту та технічного переоснащення тут своє місце знайшли нестандартні меблі та сучасна техніка. У бібліотеці-філії №6 для дорослих створили бібліотечний коворкінг-центр. Загалом для розвитку інформаційних ресурсів та технологій за понад півмільйона гривень в бібліотеки міста придбали нові книги та комп’ютерну техніку.



Тим часом через півстоліття від свого народження дочекався ремонту і будинок культури мікрорайону Вересневе. За майже півмільйона гривень з міського бюджету тут зробили капітальний ремонт глядацької зали та сцени.



Цьогоріч вперше здобув статусу міжнародного конкурс «Шопенівська весна», який зібрав майже 90 талановитих юних піаністів з України, Польщі, Білорусі, які демонстрували навички гри на фортепіано та популяризували творчу спадщину Фридерика Шопена.



На базі художньої школи цьогоріч відбувся пленер «Луцький замок», реалізували проект «Територія творчості», провели виставку-конкурс «Писанковий дивосвіт», а також організували десять виставок робіт учнів та викладачів.



Потужно заявляють про себе на всеукраїнському рівні і аматорські колективи міста. Зразковий дитячо-молодіжний ансамбль народного танцю «Волиняночка» та народний аматорський ансамбль танцю «Волинянка» - неодноразові переможці фестивалів та конкурсів.



Родзинкою цьогорічного дня міста став мистецький проект «Ніч у Луцькому замку», під час якого на Європейських з’їзд монархів до древнього Лучеська завітали князі, лицарі та бояри.



Директор департаменту культури Луцької міськради Тетяна Гнатів відзначила, що галузі культури Луцька є чим пишатися завдяки роботі тих, хто формує особливу ауру культури у місті. Також вона подякувала керівництву міської ради за розуміння, підтримку та співпрацю.



Цьогоріч у Луцьку започаткували рейтингову акцію « Кращий в культурі». За результатами рейтингу кожен з переможців у низці номінацій отримує премію у розмірі п’яти тисяч гривень за особистий внесок у розвиток галузі культури міста. Нагородженим зичили нових творчих здобутків. Окрім того, вручили низку спеціальних подяк для діячів культури міста.



Ще одним подарунком цього вечора став виступ неймовірного колективу «Віртуози Києва», який виконав твори низки славетних композиторів.







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