Волинянка розповіла секрет смачного короваю

Аллу Аліпову. Жінка працює кухарем у шкільній їдальні, а у вільний від роботи час залюбки випікає короваї.



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Якщо у родині намічається весільна забава, батьки наречених відразу роблять замовлення в пані Алли. На заручини ‒ пишну паляницю або торт, адже на такі перемовини неодмінно ідуть із хлібом. Ну а на весілля обирають кількаярусні короваї, оздоблені цукровими квітами, мережками та кольоровою мастикою. Кожен замовник обирає те, що йому до вподоби, адже в домашньому каталозі майстрині представлені чимало зразків весільного хліба. Хтось обирає ніжні бузкові кольори, комусь в очі впадають зелені або червоні прикраси. Алла Аліпова не боїться експериментувати, постійно випробовує щось нове, тому всі замовники залишаються задоволені її роботою і радять коровайницю своїм знайомим.



Майстриня каже, що у весільну пору має по 3-4 замовлення в тиждень. Для цього купує по 3-4 мішки борошна і цукру кожного сезону. Продукти для тіста і оздоби купує лише перевірені, щоб не підвели у відповідальний момент. Адже недарма існує прикмета, що чим пишніший вдасться випечений коровай, тим щасливіше і багатше життя чекає молодят.



Молода господиня випікає короваї майже 5 років. Це заняття їй подобалося з дитинства, бо хліб і пиріжки часто пекли бабуся і мама. Щоправда, вони використовували піч, а пані Алла користується духовкою. Господиня переконана, що в кожного кондитера є свої секрети випікання. А найголовніший із усіх ‒ свою справу треба любити.



Алла Аліпова пече короваї уночі, адже поєднує це заняття з основною роботою. Для кількаярусних використовує алюмінієві каструлі різної ємності. Добре змащує їх жиром, тіста кладе на третину форми. Пані Алла залюбки поділилася із читачами випробуваними рецептами короваю та бісквіту. Всі продукти для тіста мають бути свіжі і кімнатної температури, а борошно ‒ просіяне.



Коровай



На 1 л теплого молока: 0,5 л сметани, 15 домашніх яєць (5 цілих і 10 жовтків), 1 кг цукру (хто любить дуже солодке, може додати ще 200 г). Випічка буде смачнішою, якщо цукор підсмажити до рудого кольору. 300 г масла, 100-150 г маргарину, 2 ст л меду, ванілін.



Тісто місити, як на паску. За цим рецептом коровай вийде ніби «вологий».



Бісквіт



4 яйця (відокремити білки від жовтків). Білки збити з цукром до пишної піни, додати жовтки. Додати 3 ст л олії, 1 ст л оцту, склянку щойно просіяного борошна, пачку розпушувача. Випікати на вистеленій пергаментом формі при 180 градусах 25-30 хв.



Якщо хочете спекти корж із какао, то від склянки борошна відсипати 2 ст л і додати стільки ж какао.



Крем



Сиркова маса (200 г), кілька ложок сирого згущеного молока, трішки м‘якого масла. Такий крем в міру зволожить коржі, вони не потребуватимуть додаткового просочування.



З такого тіста можна робити рулети. Крем ‒ на вибір господині, сметанний або масляний, можна додавати чорнослив або горіхи.

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