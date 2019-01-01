Скільки коштуватиме валюта на вихідних
Сьогодні, 07:17
Національний банк України визначився з офіційними курсами валют на п'ятницю, 8 листопада. Ці ж курси діятимуть протягом двох найближчих вихідних — суботи та неділі.
Про це повідомляє ТСН.
Долар США здешевшав на 14 копійок і коштує 24,51 грн.
Євро здешевшав на 19 копійок і становить 27,15 грн.
Топменеджери українських компаній, щоквартальне опитування яких традиційно провів Нацбанк, прогнозують, що протягом найближчих 12 місяців долар в Україні коштуватиме 27-28 гривень.
Прогнози Міжнародного валютного фонду щодо курсу долара в Україні такі: 2019 рік - 26,75 грн, 2020 рік - 27,72 грн, 2021 рік - 28,70 грн, 2022 рік - 29,67 грн, 2023 рік - 30,64 грн, 2024 рік - 31,61 грн.
Історичні антирекорди гривні стосовно іноземних валют в офіційних курсах НБУ: долар США 26 лютого 2015-го сягнув найвищого показника в 30,01 грн, євро встановив свій рекорд 26 січня 2018 року - 35,66 грн.
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Про це повідомляє ТСН.
Долар США здешевшав на 14 копійок і коштує 24,51 грн.
Євро здешевшав на 19 копійок і становить 27,15 грн.
Топменеджери українських компаній, щоквартальне опитування яких традиційно провів Нацбанк, прогнозують, що протягом найближчих 12 місяців долар в Україні коштуватиме 27-28 гривень.
Прогнози Міжнародного валютного фонду щодо курсу долара в Україні такі: 2019 рік - 26,75 грн, 2020 рік - 27,72 грн, 2021 рік - 28,70 грн, 2022 рік - 29,67 грн, 2023 рік - 30,64 грн, 2024 рік - 31,61 грн.
Історичні антирекорди гривні стосовно іноземних валют в офіційних курсах НБУ: долар США 26 лютого 2015-го сягнув найвищого показника в 30,01 грн, євро встановив свій рекорд 26 січня 2018 року - 35,66 грн.
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