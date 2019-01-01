Які сюрпризи підготували для лучан у новому баскетбольному сезоні





Захід відбувся 7 листопада в актовому залі першого корпусу університету, - пише



Офіційна частина зустрічі розпочалася із прес-конференції за участі віцепрезедента клубу Дмитра Чайковського, капітана Едуарда Федчука, тренера студентської команди Петра Глушка та центрового Максима Дейни.



«Цей захід ми особливо не рекламували. Ми хотіли побачити, кому це дійсно цікаво, хто цікавиться спортом, зокрема баскетболом»,– зазначив на початку прес-конференції Дмитро Чайковський.



Під час розмови зі студентами віцепрезидент «Старого Луцька» підбив підсумки минулого сезону та розповів про плани колективу у нинішньому розіграші Вищої баскетбольної ліги України.



«В минулому році команда вперше заявилася в Вищу лігу. Основним завданням минулого сезону для нас було закріпитися у Вищій лізі та подолати груповий етап. І ми з цим завданням впоралися, посівши 8 місце в турнірній таблиці. У нинішньому сезоні ми прагнемо поліпшити результат та порадувати наших уболівальників»,– сказав Дмитро Йосипович.



Окрім яскравої гри у виконанні гравців «Старого Луцька» на уболівальників очікує чимало приємних сюрпризів. Зокрема, у найближчому домашньому матчі, який відбудеться 9-10 листопада, гості матимуть змогу почути гімн клубу у живому виконанні лідера гурту «Тартак» Олександра Положинського та виграти 10 тисяч гривень.



«Для того аби взяти участь у розіграші, необхідно бути підписаним на сторінки «Старого Луцька» в соцмережах. Прийти на гру і при вході в зал зареєструвати стартовий номер квитка. По закінченню першої половини зустрічі ведучий обере з барабана щасливчика, який повинен закинути м’яч у кошик із центра поля. Влучивши м’ячем у корзину, переможець отримає грошову винагороду», – розповів умови конкурсу ведучий заходу Сергій Абрамчук.



Тренер молодіжної команди «Старий Луцьк-Університет» Петро Глушко розповів гостям про успіхи студентської команди в минулому сезоні та анонсував завдання у майбутніх поєдинках.



«Минулого року БК «Старий Луцьк-Університет» зайняв 5 місце у Всеукраїнській студентській лізі. У цьому сезоні до нас приєдналося багато молодих та перспективних першокурсників, тому ми зробимо все можливе, аби покращити торішній результат», – зазначив тренер молодіжної команди Петро Глушко.



У свою чергу капітан Старого Луцька Едуард Федчук подякував усім присутнім за теплу зустріч та закликав підтримувати команду в домашніх іграх.



«Дуже приємно чути від вас ці теплі аплодисменти. Хотілося б чути їх на кожній домашній грі, адже це дійсно дуже приємно і кайфово чути і відчувати підтримку рідних уболівальників», – сказав Едуард Федчук.



По закінченню прес-конференції відбулася фотосесія та вікторина, під час якої серед присутніх розіграли квитки на домашній поєдинок лучан проти южненського «Хіміка».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Напередодні нового баскетбольного сезону керівництво та гравці «Старого Луцька» зустрілися зі студентами СНУ імені Лесі Українки.Захід відбувся 7 листопада в актовому залі першого корпусу університету, - пише Район.Луцьк Офіційна частина зустрічі розпочалася із прес-конференції за участі віцепрезедента клубу, капітана, тренера студентської командита центрового«Цей захід ми особливо не рекламували. Ми хотіли побачити, кому це дійсно цікаво, хто цікавиться спортом, зокрема баскетболом»,– зазначив на початку прес-конференції Дмитро Чайковський.Під час розмови зі студентами віцепрезидент «Старого Луцька» підбив підсумки минулого сезону та розповів про плани колективу у нинішньому розіграші Вищої баскетбольної ліги України.«В минулому році команда вперше заявилася в Вищу лігу. Основним завданням минулого сезону для нас було закріпитися у Вищій лізі та подолати груповий етап. І ми з цим завданням впоралися, посівши 8 місце в турнірній таблиці. У нинішньому сезоні ми прагнемо поліпшити результат та порадувати наших уболівальників»,– сказав Дмитро Йосипович.Окрім яскравої гри у виконанні гравців «Старого Луцька» на уболівальників очікує чимало приємних сюрпризів. Зокрема, у найближчому домашньому матчі, який відбудеться 9-10 листопада, гості матимуть змогу почути гімн клубу у живому виконанні лідера гурту «Тартак» Олександра Положинського та виграти 10 тисяч гривень.«Для того аби взяти участь у розіграші, необхідно бути підписаним на сторінки «Старого Луцька» в соцмережах. Прийти на гру і при вході в зал зареєструвати стартовий номер квитка. По закінченню першої половини зустрічі ведучий обере з барабана щасливчика, який повинен закинути м’яч у кошик із центра поля. Влучивши м’ячем у корзину, переможець отримає грошову винагороду», – розповів умови конкурсу ведучий заходу Сергій Абрамчук.Тренер молодіжної команди «Старий Луцьк-Університет» Петро Глушко розповів гостям про успіхи студентської команди в минулому сезоні та анонсував завдання у майбутніх поєдинках.«Минулого року БК «Старий Луцьк-Університет» зайняв 5 місце у Всеукраїнській студентській лізі. У цьому сезоні до нас приєдналося багато молодих та перспективних першокурсників, тому ми зробимо все можливе, аби покращити торішній результат», – зазначив тренер молодіжної команди Петро Глушко.У свою чергу капітан Старого Луцька Едуард Федчук подякував усім присутнім за теплу зустріч та закликав підтримувати команду в домашніх іграх.«Дуже приємно чути від вас ці теплі аплодисменти. Хотілося б чути їх на кожній домашній грі, адже це дійсно дуже приємно і кайфово чути і відчувати підтримку рідних уболівальників», – сказав Едуард Федчук.По закінченню прес-конференції відбулася фотосесія та вікторина, під час якої серед присутніх розіграли квитки на домашній поєдинок лучан проти южненського «Хіміка».

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