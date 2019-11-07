На Волині збільшилась кількість шкідників у ґрунті





За даними ГУ Держпродспоживслужби у Волинській області, в базових господарствах ґрунтові розкопки було проведено на площі 4,7 тис. га, в інших господарствах — на площі 29,8 тис. га, - повідомляє



«У зв’язку із теплою погодою, яка спостерігалась у вересні — жовтні, під час розкопок більшу частину шкідників було виявлено у верхньому шарі ґрунту. Серед видового складу переважали личинки та лялечки травневого хруща, жужелиці, бульбочкових довгоносиків, озимої та капустяної совок, хлібних жуків та інші», — стверджують фахівці.



Зазначається, що в порівнянні з минулим роком в окремих районах (Володимир-Волинський, Іваничівський, Старовижівський, Шацький) відмічено збільшення підгризаючих совок, зокрема озимої. У віковому співвідношенні травневих і червневих хрущів цього року відмічено на майже на одному рівні (І-ІІ-48% : ІІІ-52%).



На підставі даних обстежень фахівцями розробляються прогнози появи та заходи з боротьби зі шкідниками і хворобами сільськогосподарських культур на наступний рік, що дасть можливість поінформувати та попередити сільськогосподарського виробника для того, щоб провести захист рослин вчасно, економічно та екологічно обґрунтовано.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Спеціалісти Управління фітосанітарної безпеки області провели обстеження сільськогосподарських угідь та ґрунтові розкопки в полях сівозміни з метою виявлення багатоїдних і спеціалізованих шкідників в осінній період.За даними ГУ Держпродспоживслужби у Волинській області, в базових господарствах ґрунтові розкопки було проведено на площі 4,7 тис. га, в інших господарствах — на площі 29,8 тис. га, - повідомляє agri-gator. «У зв’язку із теплою погодою, яка спостерігалась у вересні — жовтні, під час розкопок більшу частину шкідників було виявлено у верхньому шарі ґрунту. Серед видового складу переважали личинки та лялечки травневого хруща, жужелиці, бульбочкових довгоносиків, озимої та капустяної совок, хлібних жуків та інші», — стверджують фахівці.Зазначається, що в порівнянні з минулим роком в окремих районах (Володимир-Волинський, Іваничівський, Старовижівський, Шацький) відмічено збільшення підгризаючих совок, зокрема озимої. У віковому співвідношенні травневих і червневих хрущів цього року відмічено на майже на одному рівні (І-ІІ-48% : ІІІ-52%).На підставі даних обстежень фахівцями розробляються прогнози появи та заходи з боротьби зі шкідниками і хворобами сільськогосподарських культур на наступний рік, що дасть можливість поінформувати та попередити сільськогосподарського виробника для того, щоб провести захист рослин вчасно, економічно та екологічно обґрунтовано.

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