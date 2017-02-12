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У Володимирі презентували роман про Ніла Хасевича

У Володимирі презентували роман про Ніла Хасевича
У четвер, 7-го листопада відомі українські письменники й видавці брати Капранови презентували новий історичний роман «Паперові солдати» у Володимирі-Волинському. Для цього у КМЦ зібралось близько півсотні володимирчан.

Зустріч з письменниками відбулась в рамках всеукраїнського туру на підтримку інвалідів АТО/ОСС. Як розповів Віталій Капранов, автори поширюють роман, який грунтується на реальних подіях, серед бійців, що повернулися з фронту з тяжкими пораненнями, бо вважають, що саме такий герой має їх надихати, - пише БУГ.

Завдяки підтримці видання від Українського культурного фонду, Брати Капранови зробили спеціальний наклад цього роману для розповсюдження серед інвалідів, насамперед інвалідів АТО/ООС – «для натхнення, для стимуляції, для прикладу, щоб вони розуміли – не все втрачено, людина з важкою інвалідністю може бути корисною суспільству».

У самому романі співставлено дві долі: долю волинянина, художника Ніла Хасевича, який у молодому віці втратив ногу в залізничній катастрофі, але проміняв перспективу працювати в Америці на місце вчителя на Волині, а потім на боротьбу в лавах УПА та Володимира Титла, ровесника Хасевича, який досягнув успіху в Америці.

«Довідавшись про Ніла Хасевича, ми зрозуміли, що він – справжній супергерой. Цей чоловік в надскладних умовах боровся проти наймогутнішої на той момент армії світу, таємної поліції, якою було МГБ. Ми не могли пройти повз такий сюжет. Хотілося зробити цікаву, сучасну, популярну книжку», – наголошує Віталій Капранов.

Володимир Титла, він же Білл Титла, головний художник студії Діснея, який намалював «Білосніжку», «Пінокіо», «Дамбо». Він народився в Нью-Йорку, а батьки його з Тернопільської області.
Титла зацікавив письменників як доля альтернативна історії Хасевича.

“Він був українцем за духом, говорив українською, ходив до недільної української школи, саме там його помітила одна з викладачок і почала навчати малюванню. Звідти Білл пішов в училище промислового дизайну, а потім на кіностудію Paramount, зрозумів, що не вміє малювати, і поїхав вчитися до Європи, – а саме у Варшавську школу мистецтв, де якраз навчався Ніл Хасевич”, – розповідають автори.

У романі зобразили дві різні біографії, два різних життєвих шляхи, аби показати, що у Хасевича був вибір, і те, що він загинув за Україну, було теж його свідомим вибором.

Опісля презентації всі охочі могли поспілкуватись з Капрановими. Також влаштували автографсесію, де можна було придбати як і примірники нового роману, так і раніше випущені.

У Володимирі презентували роман про Ніла Хасевича
У Володимирі презентували роман про Ніла Хасевича
У Володимирі презентували роман про Ніла Хасевича
У Володимирі презентували роман про Ніла Хасевича
У Володимирі презентували роман про Ніла Хасевича
У Володимирі презентували роман про Ніла Хасевича




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Теги: брати капранови, роман, презентація
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