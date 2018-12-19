Кожен вчитель збіднів: у Ківерцівській ОТГ не вистачає коштів на зарплату педагогам





Голова Ківерцівської ОТГ Володимир Жгутов розповів, що на початок року на зарплату педагогам не вистачало 8 мільйонів гривень, нині дефіцит скоротили до 600 тисяч, - пише



«Ми ще не ліквідували, не реорганізували жодного навчального закладу. Це стосувалося оплати праці вчителів, зокрема інтенсивність знизили до 5%, здійснили перехід груп продовженого дня на платну основу, зменшення сумісників тощо. Це дало можливість вийти на суму мінус 2 млн боргу. Гроші виділили з нашого бюджету. Борг досі є, тому працюємо, аби в подальшому оптимізувати галузь, можливо йтиметься про реорганізацію малокомплектних шкіл», - наголосив Володимир Жгутов.



В.о. директора 4 школи міста Ківерці Василь Шпирук каже, що кожен вчитель суттєво збідніє.



«Кожен вчитель збіднів на 700-1500 гривень на місяць – це за рахунок того, що інтенсивність замість 20% стала 5%. Наповнюваність класів 25 учнів і більше, тому вчителю стає образливо, що він працює з класом 30 дітей, маючи при цьому інтенсивність 5%, а в ОТГ є вчителі, які мають в класі 5-10 дітей і таку ж інтенсивність. Це створює соціальну напругу», - говорить Василь Шпирук.



Він додає, що сьогодні працює центральна бухгалтерія освітян, яка підпорядковується райраді, наступного року внесуть пропозицію дати фінансову незалежність школам.



З його слів, великі заклади матимуть додаткові гроші для розвитку, малокомплектним школам стане вкрай важко й тоді буде єдиним логічним рішенням – укрупнення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На початок року на зарплату педагогам не вистачало 8 мільйонів гривень, зараз борг скоротили до 600 тисяч гривень. Це стало причиною початку оптимізації освітньої галузі, яка триває досі.Голова Ківерцівської ОТГрозповів, що на початок року на зарплату педагогам не вистачало 8 мільйонів гривень, нині дефіцит скоротили до 600 тисяч, - пише ІА Волинські новини «Ми ще не ліквідували, не реорганізували жодного навчального закладу. Це стосувалося оплати праці вчителів, зокрема інтенсивність знизили до 5%, здійснили перехід груп продовженого дня на платну основу, зменшення сумісників тощо. Це дало можливість вийти на суму мінус 2 млн боргу. Гроші виділили з нашого бюджету. Борг досі є, тому працюємо, аби в подальшому оптимізувати галузь, можливо йтиметься про реорганізацію малокомплектних шкіл», - наголосив Володимир Жгутов.В.о. директора 4 школи міста Ківерцікаже, що кожен вчитель суттєво збідніє.«Кожен вчитель збіднів на 700-1500 гривень на місяць – це за рахунок того, що інтенсивність замість 20% стала 5%. Наповнюваність класів 25 учнів і більше, тому вчителю стає образливо, що він працює з класом 30 дітей, маючи при цьому інтенсивність 5%, а в ОТГ є вчителі, які мають в класі 5-10 дітей і таку ж інтенсивність. Це створює соціальну напругу», - говорить Василь Шпирук.Він додає, що сьогодні працює центральна бухгалтерія освітян, яка підпорядковується райраді, наступного року внесуть пропозицію дати фінансову незалежність школам.З його слів, великі заклади матимуть додаткові гроші для розвитку, малокомплектним школам стане вкрай важко й тоді буде єдиним логічним рішенням – укрупнення.

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