Біля Центрального ринку облаштували парковку для людей з інвалідністю

Луцькі муніципали проаналізували проблему паркування та дійшли висновку, що особам з інвалідністю просто немає де припаркувати авто в районі Центрального ринку, що у Луцьку.Про це пишуть у соціальних мережах муніципальної варти.Роками біля ринку в "кишеньках" для паркування авто паркували з 7.00 до 17.00 ті, хто приторговував горіхами, крупами, цукром тощо. Сумлінно уникаючи відповідальності та створюючи незручності для учасників дорожнього руху.У четвер, 7 листопада, встановлено нові дорожні знаки 5.38 "Місце для стоянки" разом з табличками до них 7.17 "Особи з інвалідністю", та 7.4.4 "Час дії" (з 8.00 – 17.00).Ці знаки поширюватимуться саме на спеціально відведені "кишеньки" для паркування транспортних засобів. У вказаних місцях можливість паруватись матимуть лише особи з інвалідністю – з 8.00 до 17.00 години, що надасть змогу комфортно під'їхати та виїхати з місця для паркування. Окрім того буде нанесено і спеціальну розмітку жовтого кольору з настанням погодних умов для цього.Нагадаємо, що відповідно до норм чинного законодавства усі водії з інвалідністю повинні мати на своїх автомобілях розпізнавальні знаки та мати при собі відповідні документи, щоб уникнути постанови під двірником на лобовому склі від інспекторів.