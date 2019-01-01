Біля Центрального ринку облаштували парковку для людей з інвалідністю
Сьогодні, 08:15
Луцькі муніципали проаналізували проблему паркування та дійшли висновку, що особам з інвалідністю просто немає де припаркувати авто в районі Центрального ринку, що у Луцьку.
Про це пишуть у соціальних мережах муніципальної варти.
Роками біля ринку в "кишеньках" для паркування авто паркували з 7.00 до 17.00 ті, хто приторговував горіхами, крупами, цукром тощо. Сумлінно уникаючи відповідальності та створюючи незручності для учасників дорожнього руху.
У четвер, 7 листопада, встановлено нові дорожні знаки 5.38 "Місце для стоянки" разом з табличками до них 7.17 "Особи з інвалідністю", та 7.4.4 "Час дії" (з 8.00 – 17.00).
Ці знаки поширюватимуться саме на спеціально відведені "кишеньки" для паркування транспортних засобів. У вказаних місцях можливість паруватись матимуть лише особи з інвалідністю – з 8.00 до 17.00 години, що надасть змогу комфортно під'їхати та виїхати з місця для паркування. Окрім того буде нанесено і спеціальну розмітку жовтого кольору з настанням погодних умов для цього.
Нагадаємо, що відповідно до норм чинного законодавства усі водії з інвалідністю повинні мати на своїх автомобілях розпізнавальні знаки та мати при собі відповідні документи, щоб уникнути постанови під двірником на лобовому склі від інспекторів.
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Про це пишуть у соціальних мережах муніципальної варти.
Роками біля ринку в "кишеньках" для паркування авто паркували з 7.00 до 17.00 ті, хто приторговував горіхами, крупами, цукром тощо. Сумлінно уникаючи відповідальності та створюючи незручності для учасників дорожнього руху.
У четвер, 7 листопада, встановлено нові дорожні знаки 5.38 "Місце для стоянки" разом з табличками до них 7.17 "Особи з інвалідністю", та 7.4.4 "Час дії" (з 8.00 – 17.00).
Ці знаки поширюватимуться саме на спеціально відведені "кишеньки" для паркування транспортних засобів. У вказаних місцях можливість паруватись матимуть лише особи з інвалідністю – з 8.00 до 17.00 години, що надасть змогу комфортно під'їхати та виїхати з місця для паркування. Окрім того буде нанесено і спеціальну розмітку жовтого кольору з настанням погодних умов для цього.
Нагадаємо, що відповідно до норм чинного законодавства усі водії з інвалідністю повинні мати на своїх автомобілях розпізнавальні знаки та мати при собі відповідні документи, щоб уникнути постанови під двірником на лобовому склі від інспекторів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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