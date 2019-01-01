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Біля Центрального ринку облаштували парковку для людей з інвалідністю

Біля Центрального ринку облаштували парковку для людей з інвалідністю
Луцькі муніципали проаналізували проблему паркування та дійшли висновку, що особам з інвалідністю просто немає де припаркувати авто в районі Центрального ринку, що у Луцьку.

Про це пишуть у соціальних мережах муніципальної варти.

Роками біля ринку в "кишеньках" для паркування авто паркували з 7.00 до 17.00 ті, хто приторговував горіхами, крупами, цукром тощо. Сумлінно уникаючи відповідальності та створюючи незручності для учасників дорожнього руху.

У четвер, 7 листопада, встановлено нові дорожні знаки 5.38 "Місце для стоянки" разом з табличками до них 7.17 "Особи з інвалідністю", та 7.4.4 "Час дії" (з 8.00 – 17.00).

Ці знаки поширюватимуться саме на спеціально відведені "кишеньки" для паркування транспортних засобів. У вказаних місцях можливість паруватись матимуть лише особи з інвалідністю – з 8.00 до 17.00 години, що надасть змогу комфортно під'їхати та виїхати з місця для паркування. Окрім того буде нанесено і спеціальну розмітку жовтого кольору з настанням погодних умов для цього.

Нагадаємо, що відповідно до норм чинного законодавства усі водії з інвалідністю повинні мати на своїх автомобілях розпізнавальні знаки та мати при собі відповідні документи, щоб уникнути постанови під двірником на лобовому склі від інспекторів.


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Теги: парковка, муніципали, центральний ринок
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