Мишка за 1700 гривень: у Microsoft презентували гнучкий аксесуар





Особливість Microsoft Mavic Arc Mouse в тому, що форму аксесуара можна міняти. При бажанні мишу можна зробити абсолютно плоскою, або зігнути, надавши максимально зручну для управління форму,- повідомляє



Як запевняють представники Microsoft, таке рішення робить пристрій ідеальним для транспортування, оскільки він практично не займає місця в багажі.



Миша синхронізується з комп’ютером або ноутбуком по протоколу Bluetooth 4.0 / 4.1. Роздільна здатність оптичного сенсора становить 1000 dpi.



Ціна. Аксесуар доступний в чотирьох колірних рішеннях: рожевому, зеленому, блакитному і чорному. В українських інтернет-магазинах новинка вже доступна за ціною від 1 700 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Тенденція випускати гнучкі пристрої затронула не лише сегмент смартфонів, але й добралася до виробників комп’ютерних аксесуарів. Компанія Microsoft представила оригінальну мишку, яку можна вигинати під форму долоні.Особливість Microsoft Mavic Arc Mouse в тому, що форму аксесуара можна міняти. При бажанні мишу можна зробити абсолютно плоскою, або зігнути, надавши максимально зручну для управління форму,- повідомляє Канал24 Як запевняють представники Microsoft, таке рішення робить пристрій ідеальним для транспортування, оскільки він практично не займає місця в багажі.Миша синхронізується з комп’ютером або ноутбуком по протоколу Bluetooth 4.0 / 4.1. Роздільна здатність оптичного сенсора становить 1000 dpi.Ціна. Аксесуар доступний в чотирьох колірних рішеннях: рожевому, зеленому, блакитному і чорному. В українських інтернет-магазинах новинка вже доступна за ціною від 1 700 гривень.

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