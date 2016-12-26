Мишка за 1700 гривень: у Microsoft презентували гнучкий аксесуар
Сьогодні, 05:27
Тенденція випускати гнучкі пристрої затронула не лише сегмент смартфонів, але й добралася до виробників комп’ютерних аксесуарів. Компанія Microsoft представила оригінальну мишку, яку можна вигинати під форму долоні.
Особливість Microsoft Mavic Arc Mouse в тому, що форму аксесуара можна міняти. При бажанні мишу можна зробити абсолютно плоскою, або зігнути, надавши максимально зручну для управління форму,- повідомляє Канал24.
Як запевняють представники Microsoft, таке рішення робить пристрій ідеальним для транспортування, оскільки він практично не займає місця в багажі.
Миша синхронізується з комп’ютером або ноутбуком по протоколу Bluetooth 4.0 / 4.1. Роздільна здатність оптичного сенсора становить 1000 dpi.
Ціна. Аксесуар доступний в чотирьох колірних рішеннях: рожевому, зеленому, блакитному і чорному. В українських інтернет-магазинах новинка вже доступна за ціною від 1 700 гривень.
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Особливість Microsoft Mavic Arc Mouse в тому, що форму аксесуара можна міняти. При бажанні мишу можна зробити абсолютно плоскою, або зігнути, надавши максимально зручну для управління форму,- повідомляє Канал24.
Як запевняють представники Microsoft, таке рішення робить пристрій ідеальним для транспортування, оскільки він практично не займає місця в багажі.
Миша синхронізується з комп’ютером або ноутбуком по протоколу Bluetooth 4.0 / 4.1. Роздільна здатність оптичного сенсора становить 1000 dpi.
Ціна. Аксесуар доступний в чотирьох колірних рішеннях: рожевому, зеленому, блакитному і чорному. В українських інтернет-магазинах новинка вже доступна за ціною від 1 700 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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