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Мишка за 1700 гривень: у Microsoft презентували гнучкий аксесуар

Мишка за 1700 гривень: у Microsoft презентували гнучкий аксесуар
Тенденція випускати гнучкі пристрої затронула не лише сегмент смартфонів, але й добралася до виробників комп’ютерних аксесуарів. Компанія Microsoft представила оригінальну мишку, яку можна вигинати під форму долоні.

Особливість Microsoft Mavic Arc Mouse в тому, що форму аксесуара можна міняти. При бажанні мишу можна зробити абсолютно плоскою, або зігнути, надавши максимально зручну для управління форму,- повідомляє Канал24.

Як запевняють представники Microsoft, таке рішення робить пристрій ідеальним для транспортування, оскільки він практично не займає місця в багажі.

Миша синхронізується з комп’ютером або ноутбуком по протоколу Bluetooth 4.0 / 4.1. Роздільна здатність оптичного сенсора становить 1000 dpi.

Ціна. Аксесуар доступний в чотирьох колірних рішеннях: рожевому, зеленому, блакитному і чорному. В українських інтернет-магазинах новинка вже доступна за ціною від 1 700 гривень.

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Теги: мишка, техніка, комп'ютер
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