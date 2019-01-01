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У ресторані «Брама у світ смаків» – акція на обіди*

У ресторані «Брама у світ смаків» – акція на обіди*
У ресторані швидкого харчування «Брама у світ смаків» діє вигідна акційна пропозиція.

Про це повідомляє пресслужба закладу.

Інформують, що з 12:00 до 15:00 діє знижка -30% на страви з лінії швидкого харчування.

Акція діє до 1 грудня 2019 року. Акційна пропозиція не поширюється на алкогольні напої.

Ресторан знаходиться за адресою: місто Луцьк, пр-т Соборності, 43 (поряд з гіпермаркетом “Там Там Сімейні традиції”).

У ресторані «Брама у світ смаків» – акція на обіди*


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Теги: «Брама у світ смаків», акція, обіди
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