У ресторані «Брама у світ смаків» – акція на обіди*
Сьогодні, 08:42
У ресторані швидкого харчування «Брама у світ смаків» діє вигідна акційна пропозиція.
Про це повідомляє пресслужба закладу.
Інформують, що з 12:00 до 15:00 діє знижка -30% на страви з лінії швидкого харчування.
Акція діє до 1 грудня 2019 року. Акційна пропозиція не поширюється на алкогольні напої.
Ресторан знаходиться за адресою: місто Луцьк, пр-т Соборності, 43 (поряд з гіпермаркетом “Там Там Сімейні традиції”).
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Про це повідомляє пресслужба закладу.
Інформують, що з 12:00 до 15:00 діє знижка -30% на страви з лінії швидкого харчування.
Акція діє до 1 грудня 2019 року. Акційна пропозиція не поширюється на алкогольні напої.
Ресторан знаходиться за адресою: місто Луцьк, пр-т Соборності, 43 (поряд з гіпермаркетом “Там Там Сімейні традиції”).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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