У ресторані «Брама у світ смаків» – акція на обіди*





Про це повідомляє пресслужба закладу.



Інформують, що з 12:00 до 15:00 діє знижка -30% на страви з лінії швидкого харчування.



Акція діє до 1 грудня 2019 року. Акційна пропозиція не поширюється на алкогольні напої.



Ресторан знаходиться за адресою: місто Луцьк, пр-т Соборності, 43 (поряд з гіпермаркетом “Там Там Сімейні традиції”).







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