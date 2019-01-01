Долар і євро «падають» в ціні: курс валют у Луцьку на 8 листопада





Євро при купівлі становить – 26.849, продажу – 27.421.



Курс російського рубля: купівля – 0.337, продаж – 0.395.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.004, продаж – 6.528.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Офіційний курс долара у Луцьку: купівля – 24.382, а продаж – 24.732.Євро при купівлі становить – 26.849, продажу – 27.421.Курс російського рубля: купівля – 0.337, продаж – 0.395.Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.004, продаж – 6.528.

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