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Долар і євро «падають» в ціні: курс валют у Луцьку на 8 листопада

Долар і євро «падають» в ціні: курс валют у Луцьку на 8 листопада
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля – 24.382, а продаж – 24.732.

Євро при купівлі становить – 26.849, продажу – 27.421.

Курс російського рубля: купівля – 0.337, продаж – 0.395.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.004, продаж – 6.528.

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Теги: курс, гроші, валюта, Луцьк
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