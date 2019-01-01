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Чемпіонка міжнародних змагань з дзюдо отримала спортивну форму від «Інвестора»*

Чемпіонка міжнародних змагань з дзюдо отримала спортивну форму від «Інвестора»*
Найбільш титулованим спортсменам з Клубу бойових мистецтв «Pride», що у Луцьку, вручили подарунки.

Чемпіонка з дзюдо Поліна Ковирнова отримала від будівельної компанії «Інвестор» спортивну форму.

Нагадаємо, що нещодавно дівчинка стала переможницею Міжнародного турніру з дзюдо.

Чемпіонка міжнародних змагань з дзюдо отримала спортивну форму від «Інвестора»*


«Я виступаю на змаганнях з карате, дзюдо, ММА і з кікбоксингу також. В мене не завжди виходить виграти золоту медаль, але я дуже стараюся. Була в Польщі в Білорусі – і отримала золоті медалі. Ще я маю медалі з Чемпіонату світу: одна по джиу-джитсу, а друга по ММА, ще є по хортингу», – розповіла Поліна Ковирнова.

Дівчинка почала займатися бойовим мистецтвом з 6 років, зараз їй 10 років. За цей період Поліна має уже близько 60 медалей. На перше тренування її завів тато, Сергій Ковирнов, який також є її персональним тренером. І з того часу Поліна не покидає спорт.

«Ми пишаємо, що маємо можливість розвивати волинський спорт. Пишаємо нашими дітками, які піднімають наш прапор на міжнародній арені і відстоюють честь нашої держави», - поділився В’ячеслав Разумовський, представник компанії «Інвестор».

Чемпіонка міжнародних змагань з дзюдо отримала спортивну форму від «Інвестора»*


«Дякую нашим партнерам, яким не байдужа доля спорту. Адже не дивлячись на всі великі досягнення дітей, на жаль, держава не фінансує на належному рівні навіть олімпійські види спорту. Тому своїми силами трохи важко організовувати усі поїздки на різні чемпіонати», - розповів тренер клубу «Pride» Олександр Кулаков.

Довідка:

Клуб бойових мистецтв «Pride» існує з 2015 року. Тут тренуються діти від 4 до 18 років. За час існування клубу тренери підготували близько 50 учасників Чемпіонату Європи та світу.

Серед учасників клубу є:

– чемпіони світу зі змішаних єдиноборств ММА;
– переможці Кубку Європи;
– призери Чемпіонату Європи з бойового самбо;
– чемпіони світу та Європи з козацького двобою;
– переможці міжнародних рейтингових турнірів професійного рівня в Сербії, Хорватії, Білорусі, Польщі;
– переможці міжнародних турнірів з рукопашного бою.

Чемпіонка міжнародних змагань з дзюдо отримала спортивну форму від «Інвестора»*
Чемпіонка міжнародних змагань з дзюдо отримала спортивну форму від «Інвестора»*
Чемпіонка міжнародних змагань з дзюдо отримала спортивну форму від «Інвестора»*
Чемпіонка міжнародних змагань з дзюдо отримала спортивну форму від «Інвестора»*
Чемпіонка міжнародних змагань з дзюдо отримала спортивну форму від «Інвестора»*
Чемпіонка міжнародних змагань з дзюдо отримала спортивну форму від «Інвестора»*
Чемпіонка міжнародних змагань з дзюдо отримала спортивну форму від «Інвестора»*

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Теги: Поліна Ковирнова, дзюдо, Інвестор
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