На Волині підвода зіткнулась з автомобілем: постраждала пенсіонерка





Про це Інформаційному агентству



7 листопада близько 15 години в с. Селець жінка 1944 року народження, керуючи власною підводою, не впевнилась в безпечності та виїхала з другорядної дороги на головну і допустила зіткнення з автомобілем Opel Vivaro, за кермом якого перебував житель міста Ківерці.



Внаслідок ДТП пенсіонерка отримала важкі травми та була госпіталізована в лікарню.



Деталі події встановлюються.



Головне фото – ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Селець Володимир-Волинського району трапилась аварія за участю підводи.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.7 листопада близько 15 години в с. Селець жінка 1944 року народження, керуючи власною підводою, не впевнилась в безпечності та виїхала з другорядної дороги на головну і допустила зіткнення з автомобілем Opel Vivaro, за кермом якого перебував житель міста Ківерці.Внаслідок ДТП пенсіонерка отримала важкі травми та була госпіталізована в лікарню.Деталі події встановлюються.Головне фото – ілюстративне.

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