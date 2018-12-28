На Волині підвода зіткнулась з автомобілем: постраждала пенсіонерка
Сьогодні, 09:57
У селі Селець Володимир-Волинського району трапилась аварія за участю підводи.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
7 листопада близько 15 години в с. Селець жінка 1944 року народження, керуючи власною підводою, не впевнилась в безпечності та виїхала з другорядної дороги на головну і допустила зіткнення з автомобілем Opel Vivaro, за кермом якого перебував житель міста Ківерці.
Внаслідок ДТП пенсіонерка отримала важкі травми та була госпіталізована в лікарню.
Деталі події встановлюються.
Головне фото – ілюстративне.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
7 листопада близько 15 години в с. Селець жінка 1944 року народження, керуючи власною підводою, не впевнилась в безпечності та виїхала з другорядної дороги на головну і допустила зіткнення з автомобілем Opel Vivaro, за кермом якого перебував житель міста Ківерці.
Внаслідок ДТП пенсіонерка отримала важкі травми та була госпіталізована в лікарню.
Деталі події встановлюються.
Головне фото – ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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