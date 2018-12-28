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На Волині підвода зіткнулась з автомобілем: постраждала пенсіонерка

На Волині підвода зіткнулась з автомобілем: постраждала пенсіонерка
У селі Селець Володимир-Волинського району трапилась аварія за участю підводи.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

7 листопада близько 15 години в с. Селець жінка 1944 року народження, керуючи власною підводою, не впевнилась в безпечності та виїхала з другорядної дороги на головну і допустила зіткнення з автомобілем Opel Vivaro, за кермом якого перебував житель міста Ківерці.

Внаслідок ДТП пенсіонерка отримала важкі травми та була госпіталізована в лікарню.

Деталі події встановлюються.

Головне фото – ілюстративне.

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Теги: підвода, аварія
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