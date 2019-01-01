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У магазині шкіри та хутра «Steel» – нова колекція, знижки та подарунки*

У магазині шкіри та хутра «Steel» – нова колекція, знижки та подарунки*
У магазині шкіри та хутра від турецького виробника «Steel», що на вулиці Лесі Українки, – нова колекція. З цієї нагоди тут діє знижка 35% та ще й пропонують обрати шкіряну куртку у подарунок.

Невдовзі – зима, яка не обійдеться без лютих морозів, тож саме час подумати про теплий одяг для цього сезону. У магазині «Steel» можна обрати верхній одяг на будь-який смак. Наразі у асортименті є шуби та дублянки, жилети та кардигани, куртки та пуховики.

Усім, хто хоче виглядати стильно та разом з тим почуватися комфортно у найхолоднішу пору року, пропонують завітати до магазину та переконатися у якості та величезному виборі представлених товарів.

У магазині шкіри та хутра «Steel» – нова колекція, знижки та подарунки*
У магазині шкіри та хутра «Steel» – нова колекція, знижки та подарунки*


Шуби пропонують придбати у найрізноманітніших варіантах. Є, для прикладу, скандинавська норка, мутон, орелаг, песець. Є також комбіновані шуби, створені поєднанням різного натурального хутра.

У «Steel», до того ж, – величезний вибір дублянок та курток.

У магазині шкіри та хутра «Steel» – нова колекція, знижки та подарунки*
У магазині шкіри та хутра «Steel» – нова колекція, знижки та подарунки*
У магазині шкіри та хутра «Steel» – нова колекція, знижки та подарунки*
У магазині шкіри та хутра «Steel» – нова колекція, знижки та подарунки*
У магазині шкіри та хутра «Steel» – нова колекція, знижки та подарунки*
У магазині шкіри та хутра «Steel» – нова колекція, знижки та подарунки*
У магазині шкіри та хутра «Steel» – нова колекція, знижки та подарунки*
У магазині шкіри та хутра «Steel» – нова колекція, знижки та подарунки*


Зауважимо, що знайти собі тут саме свою річ на зиму зможуть не лише жінки, а й чоловіки. Для них тут верхнього одягу – теж, як то кажуть, «до кольОру, до вибОру».

У магазині шкіри та хутра «Steel» – нова колекція, знижки та подарунки*
У магазині шкіри та хутра «Steel» – нова колекція, знижки та подарунки*
У магазині шкіри та хутра «Steel» – нова колекція, знижки та подарунки*


Вартість шкіряних курток стартує від 2500 гривень, дублянок – від 5600 гривень. Шуба ж у магазині «Steel» коштуватиме від 6500 гривень.

До слова, асортимент постійно оновлюється, а покупці отримують гарантію на товар, яка діє протягом всього сезону.

Знайти магазин шкіри та хутра «Steel» можна за адресою – місто Луцьк, вулиця Лесі Українки, 29.

У магазині шкіри та хутра «Steel» – нова колекція, знижки та подарунки*
У магазині шкіри та хутра «Steel» – нова колекція, знижки та подарунки*
У магазині шкіри та хутра «Steel» – нова колекція, знижки та подарунки*
У магазині шкіри та хутра «Steel» – нова колекція, знижки та подарунки*
У магазині шкіри та хутра «Steel» – нова колекція, знижки та подарунки*


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Теги: шкіра, шуби, куртки, Луцьк
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