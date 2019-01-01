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Судили двох юнаків, які у масках та з пістолетом грабували магазини у Луцьку

Судили двох юнаків, які у масках та з пістолетом грабували магазини у Луцьку
На Волині засудили двох юнаків, які вчиняли неодноразові розбійні напади.

Колегія суддів призначила їм міру покарання у вигляді 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна, - інформує прес-служба Луцького міськрайонного суду Волинської області .

Встановили, що молоді люди у 2016 та 2018 році скоїли три розбійних напади у Луцьку. Діяли вони за попередньою змовою, заздалегіть узгодивши та спланувавши свої дії.

Маскуючи свої обличчя, вони заходили до магазинів, застосовували до продавців насильницькі дії та погрожуючи зброєю викрадали грошові кошти. Пістолет, який застосовували, один із засуджених придбав через соціальну мережу «ВКонтакте» та зберігав без передбаченого законом дозволу.


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Теги: суд, грабіж, юнаки
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