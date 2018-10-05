П'яний волинянин, намагаючись скоїти самогубство, порізав собі живіт і шию





Про це Інформаційному агентству



У ніч з 7 на 8 листопада, у власному будинку чоловік 1991 року народження намагався покінчити життя самогубством.



Молодик наніс собі колото-різані рани черевної порожнини та шиї. Його госпіталізували в хірургічне відділення Ковецьської ЦРЛ. Правоохоронці встановили, що чоловік перебував в стані алкогольного сп'яніння.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті Ковель нетверезий молодик намагався вчинити самогубство.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.У ніч з 7 на 8 листопада, у власному будинку чоловік 1991 року народження намагався покінчити життя самогубством.Молодик наніс собі колото-різані рани черевної порожнини та шиї. Його госпіталізували в хірургічне відділення Ковецьської ЦРЛ. Правоохоронці встановили, що чоловік перебував в стані алкогольного сп'яніння.

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