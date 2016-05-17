У Луцьку завтра вшановуватимуть пам'ять загиблих атовців
Сьогодні, 13:00
У Луцьку 10 листопада відбудуться заходи з метою вшанування пам’яті загиблих в АТО/ООС.
Про це йдеться в заступника мера Луцька Григорія Недопада.
Так, о 12.00 відбудеться панахида за загиблими у Кафедральному соборі Святої Трійці;
12.30 – вечір пам’яті «Пам’ятай, Україно, Героїв своїх» у приміщенні Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру ім. Т.Г. Шевченка;
14.00 – покладання квітів до пам’ятного фотостенду «Герої Небесної Сотні – Загинули за єдність України»;
14.30 – вшанування пам’яті лучан, загиблих під час виконання завдань АТО/ООС на Сході України на Алеї почесних поховань міського кладовища у с. Гаразджа.
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Про це йдеться в заступника мера Луцька Григорія Недопада.
Так, о 12.00 відбудеться панахида за загиблими у Кафедральному соборі Святої Трійці;
12.30 – вечір пам’яті «Пам’ятай, Україно, Героїв своїх» у приміщенні Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру ім. Т.Г. Шевченка;
14.00 – покладання квітів до пам’ятного фотостенду «Герої Небесної Сотні – Загинули за єдність України»;
14.30 – вшанування пам’яті лучан, загиблих під час виконання завдань АТО/ООС на Сході України на Алеї почесних поховань міського кладовища у с. Гаразджа.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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