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У Луцьку завтра вшановуватимуть пам'ять загиблих атовців

У Луцьку завтра вшановуватимуть пам'ять загиблих атовців
У Луцьку 10 листопада відбудуться заходи з метою вшанування пам’яті загиблих в АТО/ООС.

Про це йдеться в заступника мера Луцька Григорія Недопада.

Так, о 12.00 відбудеться панахида за загиблими у Кафедральному соборі Святої Трійці;

12.30 – вечір пам’яті «Пам’ятай, Україно, Героїв своїх» у приміщенні Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру ім. Т.Г. Шевченка;

14.00 – покладання квітів до пам’ятного фотостенду «Герої Небесної Сотні – Загинули за єдність України»;

14.30 – вшанування пам’яті лучан, загиблих під час виконання завдань АТО/ООС на Сході України на Алеї почесних поховань міського кладовища у с. Гаразджа.

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Теги: вшанування, заходи, АТО
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