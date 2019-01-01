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Спецтема: Citycard: все про електронні квитки у транспорті Луцька
 

Після запровадження е-квитка у транспорті Луцька можна буде розраховуватися й готівкою

Після запровадження е-квитка у транспорті Луцька можна буде розраховуватися й готівкою
У Луцьку в перехідний період у громадському транспорті розрахунок здійснюватимуть електронними картками та готівкою.

Про це йдеться на сайті Луцької міської ради.

Із 11 листопада у Луцьку запроваджують розрахунок у громадському транспорті електронним квитком. Нині триває видача електронних квитків представникам пільгових категорій громадян. Уже більше 18 тисяч пільговиків отримали такі документи. Загалом у місті більше 50 тисяч громадян, які є представниками такої категорії населення.

У зв'язку з тим, що ще не усі пільговики отримали електронні квитки, вирішили запровадити короткотерміновий пільговий період, коли у громадському транспорті можна буде розрахуватися готівкою чи за допомогою електронного квитка. Однак терміни поки не називають.

Також уже 22 тисячі учнів навчальних закладів міста отримали електронні квитки.

Уже сьогодні розпочинається продаж неперсоніфікованих електронних квитків. Для зручності у Луцьку встановлять 40 терміналів, у яких можна придбати та поповнити електронний квиток. Це будуть комплексні термінали, де кожен зможе, окрім поповнення електронного квитка, оплатити за комунальні послуги, послуги мобільного зв'язку, інтернету тощо. Вартість електронного квитка становить 35 гривень.

Окрім цього, 35 терміналів для поповнення електронного квитка облаштують у торгових павільйонах на зупинках громадського транспорту.


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Теги: електронний квиток, транспорт, Луцьк
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Коментарі 2
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Самі вже не знають, як бабло збити
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Де додатки для смартфонів, чому не працюють посилання на сайті? Коли банківською карткою можна буде розраховуватись? Перехідний період - допоки повний функціонал не запрацює!!!
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