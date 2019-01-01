Куди піти на вихідні у Луцьку: 8 – 10 листопада
Сьогодні, 11:00
Пасмурна і прохолодна осіння погода – не привід впадати в депресію і згадувати про авітаміноз, краще шукати можливості відпочити і збирати «вітамінки» задоволення на довгоочікуваних вихідних. Робочий тиждень був напруженим і кожен заслуговує вдосталь розважитися і розслабитися. Розпочинати можна вже з вечора п’ятниці, а вибір заходів – величезний, кожен зможе підібрати собі подію до смаку.
Тому Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало для вас добірку найцікавіших подій, які допоможуть «перезарядити батарейки» після важкого робочого тижня.
До уваги організаторів масових заходів у Луцьку! Якщо вас не вказали в цьому переліку, будь ласка, надішліть інформацію на пошту [email protected]
П'ятниця, 8 листопада
Подія: Олег Каданов у Луцьку
Тип заходу: Концерт
Місце: Клуб «Цитра» • Zitter Jazz Club
Початок: 18:00
Що обіцяють: Концерт Олега Каданова у Луцьку. «Ще з початку літа у нас є Струна-з-концерту-якого-не-було, і це саме Його концерт. Олег зіграв у нас уже - після закриття, без жодного глядача, голосно і соло. І порвав струну - от вона у нас досі і є», – пишуть організатори.
Він – бьордмен в «Оркестр Че», «Мантра Керуака», «Лінія Маннергейма», розбишака і артист, поет та музикант. Його творчість дозволяє спостерігати за світом у всіх шарах часу та простору.
Квитки у продажу, кількість місць – обмежена. Квитки –100грн. В день концерту – 150грн.
Подія: «За пандусом»
Тип заходу: Інклюзивна вистава
Місце: Волинський академічний обласний театр ляльок
Початок: 17:00
Що обіцяють: Вистава «За пандусом» від ПТІ Центр Платформа Театральних Ініціатив (м.Харків) розповідає про те, що усі люди – однакові, усі мають однакове право на щастя віру та любов.
Вистава «За пандусом» створена за історіями реальних людей з особливими потребами, їх близьких, лікарів, педагогів, соціальних працівників, які прагнуть бути почутими.
Вистава містить одне нецензурне слово, та багато різних почуттів. Організатори переконують, що зробили усе, аби глядачі нікого не жаліли, а були готові почати розмовляти, бачити і жити в одному просторі з людьми з інвалідністю на рівних.
Подія: Тренінг Лариси Ніцой «Як прищепити дітям любов до читання».
Тип заходу: Тренінг
Місце: Комунальний заклад «Луцька загальноосвітня школа I-III ступенів 12»
Початок: 18:30
Що обіцяють: Запрошують відвідати тренінг відомої письменниці Лариси Ніцой «Як прищепити дітям любов до читання. Як не відвернути дітей від книжки». По закінченню тренінгу гості зможуть придбати книги для малечі з автографом від автора. Вхід вільний.
Подія: Майстер-клас для дітей іграшка «Совушка»
Тип заходу: Майстер-клас
Місце: Художня студія «Барва»
Початок: 18:00
Що обіцяють: 8 листопада в п'ятницю о 18.00 год Художня студія «Барва» запрошує дітей віком від 6 років на майстер-клас, в рамках занять з дизайну, зі створення власноруч м'якої іграшки сови. Тривалість 1,5 години. Вартість 120 грн, всі матеріали надають.
Обов'язковий попередній запис за телефоном/вайбером 066 694 95 99.
Художня студія Барва знаходиться пр-т Волі 27,(приміщення «Єврошопу»)
Субота, 9 листопада
Подія: Творчий вечір: МАНА і ДРУЗІ
Тип заходу: Концерт
Місце: Клуб «Цитра» • Zitter Jazz Club
Початок: 18:00
Що обіцяють: Дмитро Калашев (Мана) - музикант, автор пісень. Відомий в Луцьку виконавець, що грав у складі таких гуртів як «Ракетное Лето», «МММБ» (музика молодості моєї бабусі), «Іван Ботаніка», працював у Волинському народному хорі.
Дмитро виконуватиме свої авторські пісні спільно з друзями, відомими в Луцьку виконавцями: Сергій Гончаренко (Слеп) - бас-гітарист, пише власну музику, фотографує, має свою сольну програму, а також співпрацював з такими гуртами як «Флайzzzа», «ДеМіра», «Malibu Jam», «Marry D White» та ін.
Ілля Сметанін - професійний скрипаль, уродженець Луцька. У творчому доробку музиканта співпраця з симфонічними оркестрами Львова, Тернополя та Хмельницького, гастрольні тури з Державним Академічним естрадно-симфонічним оркестром України та симфонічним оркестром Національної телерадіокомпанії України, співпраця з такими зірками світової естради як Монсеррат Кабальє, Мішель Легран, Тото Кутуньо, Лара Фабіан та інші, а також участь у постановках таких всесвітньо відомих мюзиклів як французькі «Notre Dame de Paris» та «Mozart L'Opera Rock le Concert», арабський «Rahbani Dream Night» і вітчизняний «Rock Symphony».
Вхід 50 грн. Бронювання столиків та інформація за тел: 050 880 2 555.
Подія:DANCE Walking
Тип заходу: Танці
Місце: Театральний майдан
Початок: 18:00
Що обіцяють: Обіцяють танці, які запам'ятаються надовго. Мова йде про #фрі_денскрок! Захід із особливою DANCE атмосферою. Суть заходу полягає в тому, аби зібрати людей разом і танцювати на головній площі міста і далі за визначеним маршрутом.
«Щоб відпустити страх та упередження в голівонці ми потімбілдимось в самому центрі Луцька», – пишуть організатори.
Для цього потрібно:
- зберегти плейлист (про нього обіцяють розповісти згодом)
- взяти з собою навушники
- і налаштувати душу на шаленство.
Подія: Сплав річкою Луга
Тип заходу: Спорт
Місце: Туристичний магазин «Миклухо-Маклай»
Початок: 09:00
Що обіцяють: Одноденна каякова мандрівка на річці Луга – пригоди, що запам'ятаються надовго. Враження, що залишаться назавжди.
Маршрут : Хрипаличі - П'ятидні - Тростянка – Устилуг. Детальніше про мандрівку (програма,вартість) в дискусії події або в Туристичний магазин «Миклухо-Маклай», за адресю проспект Соборності 28, м. Луцьк або за номером телефону 093 0003860. Кількість місць обмежена.
Подія: 2 Тур Чемпіонату України серед дітей 2009 року народження.
Тип заходу: Спорт
Місце: ДЮХК «Спарта – 2009»
Початок: 09:00
Що обіцяють: Дитяча команда з хокею Спарта-2009 , приймає черговий тур у Луцьку, та запрошує всіх охочих отримати яскраві емоції прийти подивитися на гру. Вхід вільний.
Подія: Шоколадний Майстер клас для жінок
Тип заходу: Майстер-клас
Місце: Кав'ярня-кондитерія Старе Місто. Вулиця Драгоманова, 11, Луцьк, 43016
Початок: 11:00
Що обіцяють: Запрошують зануритись у світ натурального шоколаду і зробити свій, власноруч: лише із натуральних какао продуктів та меду. Кожна учасниця зробить плиточку та 5 цукерочок без цукру.
Всі необхідні інструменти та одяг для Мк надаються. Ціна 175 грн. Приводите подругу: 165 грн.
Завдаток - 50 грн. 5167 9855 6137 8696 Турченюк Олена Юріівна. Для запису – 0954213005.
Подія: Майстер Клас З Вишивки Дизайнерської Брошки Від Ніки Каюди
Тип заходу: Майстер-клас
Місце: вул. Стрілецька, буд. 25
Початок: 10:00
Що обіцяють: Яскрава і вишукана бабка Жизель стала справжньою хітом. Запрошують на майстер-клас з виготовлення неймовірної брошки метелика.
Усіх учасників забезпечують усіма необхідними матеріалами, а напередодні формують індивідуальні заготовки. Попередній запис за телефоном: 0999681347. Вартість 600 гр.
Неділя, 10 листопада
Подія: Презентація збірки Сашка Обрія «Бусол»
Тип заходу: Презентація
Місце: Клуб «Цитра» • Zitter Jazz Club
Початок: 18:00
Що обіцяють: Запрошують на творчу зустріч презентацію збірки поезій Сашка Обрія «БУСОЛ».
Сашко Обрій (справжнє ім'я - Олександр Кучеренко) - поет, член Національної спілки письменників України, лауреат Всеукраїнської премії ім. Василя Симоненка, неодноразовий учасник та переможець різних літературно-мистецьких подій, автор трьох поетичних збірок.
Третя збірка «БУСОЛ» – це абревіатура від «бережу український світ од лиха», а також синонім слова «лелека».
Подія: Ювілейний концерт ансамблю «Волинянка»
Тип заходу: Концерт
Місце: Палац культури міста Луцька
Початок: 14:00
Що обіцяють: 10 листопада 0 14.00 в Палаці культури міста Луцька відбудеться святковий концерт з нагоди 60-річчя народного аматорського ансамблю танцю «Волинянка» та 55-річчя народного аматорського оркестру народних інструментів «Волинянка».
Подія:Bojevilla & The Hiraeth
Тип заходу: Концерт
Місце: Maydan
Початок: 21:00
Що обіцяють: Презентація двох важливих альбомів або просто Мамині світлиці в рок-обробці з супроводом оркестру.
Кінопрем’єри, 8 – 10 листопада
Фільм: Доктор Сон
Жанр: Жахи
Місце: «Premier City»
Початок: 10:10; 16:20; 19:10; 21:10; 23:00
Про що фільм: Минуло багато років з тих пір, як хлопчик-ясновидець Денні Торранс пережив кошмарний сезон в готелі «Оверлук», де став свідком божевілля і загибелі свого батька. Подорослішавши, але не оговтавшись від дитячої травми, Денні веде життя маргінала-алкоголіка. З ним встановлює зв'язок інша «сяюча» дівчинка, Абра. Їй потрібна допомога Денні, щоб не стати жертвою так званого «Істинного Вузла» - групи мисливців за обдарованими дітьми.
Фільм: Додому
Жанр: Драма
Місце: «Premier City»
Початок: 12:50; 19:00
Про що фільм: Дія фільму відбувається в сучасній Україні. Назім загинув на війні. Його батько Мустафа, віруючий мусульманин, приїжджає за тілом Назіма, якого хоче поховати в Криму. Він наполягає на тому, що з ним поїхати повинен молодший син Алім і дотримати сорок днів жалоби.
Фільм: Сельма у місті привидів
Жанр: Мультфільм, пригоди, сімейний
Місце: «Premier City»
Початок: 10:20; 14:50
Про що фільм: Сельма виросла в люблячій прийомній сім'ї, але ось уже 16 років вона мріє зустріти своїх справжніх батьків. Несподівано її старші брати знаходять древню книгу заклинань, що відкриває шлях в інші світи. Утрьох вони відправляться в подорож у дивовижне Місто Привидів, щоб відшукати ключ до минулого дівчини.
Фільм: Халепа на 5 Baksiv
Жанр: Комедія
Місце: «Premier City»
Початок: 14:40; 19:20
Про що фільм: Зухвала молодіжна комедія про дрібного шахрая Хом’яка, який разом із друзями Максом та Зеником вважаються головними підозрюваними у вбивстві. Слідчі мають знайти відповіді. Та серед них є “кріт” і для нього слідство є лише прикриттям для іншої операції. Головні герої потрапляють у епіцентр розборок невідомих силовиків та місцевого авторитету, які полюють за головним доказом - флеш-картокою, на якій є відео державного злочину. І коли здається, що все пропало і життя скінчилось, у Хом’яка народжується смілива ідея.
Фільм: Перегони на мільйон
Жанр: Екшн, мелодрама
Місце: «Premier City»
Початок: 17:40
Про що фільм: Неймовірно надихаюча історія у кращих традиціях Голівуду! Із зіркою «Парку Юрського періоду» Семом Ніллом і Терезою Палмер. Кіно, яке заряджає на позитив і стовідсоткову віру у власні сили! Мішель з дитинства мріяла в усьому стати першою, а її головним захопленням були коні. Батько дівчинки вважав, що дитяча забаганка минеться, і дозволяв випробовувати на швидкість будь-якого з коней, що були у них на фермі. Численні падіння та невдачі, здавалося, повинні були повернути Мішель до звичайного життя. Але вперта дівчина та її справжній друг – чистокровний скакун Принц зробили неймовірне – взяли участь у найкрутіших у світі перегонах!
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Тому Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало для вас добірку найцікавіших подій, які допоможуть «перезарядити батарейки» після важкого робочого тижня.
До уваги організаторів масових заходів у Луцьку! Якщо вас не вказали в цьому переліку, будь ласка, надішліть інформацію на пошту [email protected]
П'ятниця, 8 листопада
Подія: Олег Каданов у Луцьку
Тип заходу: Концерт
Місце: Клуб «Цитра» • Zitter Jazz Club
Початок: 18:00
Що обіцяють: Концерт Олега Каданова у Луцьку. «Ще з початку літа у нас є Струна-з-концерту-якого-не-було, і це саме Його концерт. Олег зіграв у нас уже - після закриття, без жодного глядача, голосно і соло. І порвав струну - от вона у нас досі і є», – пишуть організатори.
Він – бьордмен в «Оркестр Че», «Мантра Керуака», «Лінія Маннергейма», розбишака і артист, поет та музикант. Його творчість дозволяє спостерігати за світом у всіх шарах часу та простору.
Квитки у продажу, кількість місць – обмежена. Квитки –100грн. В день концерту – 150грн.
Подія: «За пандусом»
Тип заходу: Інклюзивна вистава
Місце: Волинський академічний обласний театр ляльок
Початок: 17:00
Що обіцяють: Вистава «За пандусом» від ПТІ Центр Платформа Театральних Ініціатив (м.Харків) розповідає про те, що усі люди – однакові, усі мають однакове право на щастя віру та любов.
Вистава «За пандусом» створена за історіями реальних людей з особливими потребами, їх близьких, лікарів, педагогів, соціальних працівників, які прагнуть бути почутими.
Вистава містить одне нецензурне слово, та багато різних почуттів. Організатори переконують, що зробили усе, аби глядачі нікого не жаліли, а були готові почати розмовляти, бачити і жити в одному просторі з людьми з інвалідністю на рівних.
Подія: Тренінг Лариси Ніцой «Як прищепити дітям любов до читання».
Тип заходу: Тренінг
Місце: Комунальний заклад «Луцька загальноосвітня школа I-III ступенів 12»
Початок: 18:30
Що обіцяють: Запрошують відвідати тренінг відомої письменниці Лариси Ніцой «Як прищепити дітям любов до читання. Як не відвернути дітей від книжки». По закінченню тренінгу гості зможуть придбати книги для малечі з автографом від автора. Вхід вільний.
Подія: Майстер-клас для дітей іграшка «Совушка»
Тип заходу: Майстер-клас
Місце: Художня студія «Барва»
Початок: 18:00
Що обіцяють: 8 листопада в п'ятницю о 18.00 год Художня студія «Барва» запрошує дітей віком від 6 років на майстер-клас, в рамках занять з дизайну, зі створення власноруч м'якої іграшки сови. Тривалість 1,5 години. Вартість 120 грн, всі матеріали надають.
Обов'язковий попередній запис за телефоном/вайбером 066 694 95 99.
Художня студія Барва знаходиться пр-т Волі 27,(приміщення «Єврошопу»)
Субота, 9 листопада
Подія: Творчий вечір: МАНА і ДРУЗІ
Тип заходу: Концерт
Місце: Клуб «Цитра» • Zitter Jazz Club
Початок: 18:00
Що обіцяють: Дмитро Калашев (Мана) - музикант, автор пісень. Відомий в Луцьку виконавець, що грав у складі таких гуртів як «Ракетное Лето», «МММБ» (музика молодості моєї бабусі), «Іван Ботаніка», працював у Волинському народному хорі.
Дмитро виконуватиме свої авторські пісні спільно з друзями, відомими в Луцьку виконавцями: Сергій Гончаренко (Слеп) - бас-гітарист, пише власну музику, фотографує, має свою сольну програму, а також співпрацював з такими гуртами як «Флайzzzа», «ДеМіра», «Malibu Jam», «Marry D White» та ін.
Ілля Сметанін - професійний скрипаль, уродженець Луцька. У творчому доробку музиканта співпраця з симфонічними оркестрами Львова, Тернополя та Хмельницького, гастрольні тури з Державним Академічним естрадно-симфонічним оркестром України та симфонічним оркестром Національної телерадіокомпанії України, співпраця з такими зірками світової естради як Монсеррат Кабальє, Мішель Легран, Тото Кутуньо, Лара Фабіан та інші, а також участь у постановках таких всесвітньо відомих мюзиклів як французькі «Notre Dame de Paris» та «Mozart L'Opera Rock le Concert», арабський «Rahbani Dream Night» і вітчизняний «Rock Symphony».
Вхід 50 грн. Бронювання столиків та інформація за тел: 050 880 2 555.
Подія:DANCE Walking
Тип заходу: Танці
Місце: Театральний майдан
Початок: 18:00
Що обіцяють: Обіцяють танці, які запам'ятаються надовго. Мова йде про #фрі_денскрок! Захід із особливою DANCE атмосферою. Суть заходу полягає в тому, аби зібрати людей разом і танцювати на головній площі міста і далі за визначеним маршрутом.
«Щоб відпустити страх та упередження в голівонці ми потімбілдимось в самому центрі Луцька», – пишуть організатори.
Для цього потрібно:
- зберегти плейлист (про нього обіцяють розповісти згодом)
- взяти з собою навушники
- і налаштувати душу на шаленство.
Подія: Сплав річкою Луга
Тип заходу: Спорт
Місце: Туристичний магазин «Миклухо-Маклай»
Початок: 09:00
Що обіцяють: Одноденна каякова мандрівка на річці Луга – пригоди, що запам'ятаються надовго. Враження, що залишаться назавжди.
Маршрут : Хрипаличі - П'ятидні - Тростянка – Устилуг. Детальніше про мандрівку (програма,вартість) в дискусії події або в Туристичний магазин «Миклухо-Маклай», за адресю проспект Соборності 28, м. Луцьк або за номером телефону 093 0003860. Кількість місць обмежена.
Подія: 2 Тур Чемпіонату України серед дітей 2009 року народження.
Тип заходу: Спорт
Місце: ДЮХК «Спарта – 2009»
Початок: 09:00
Що обіцяють: Дитяча команда з хокею Спарта-2009 , приймає черговий тур у Луцьку, та запрошує всіх охочих отримати яскраві емоції прийти подивитися на гру. Вхід вільний.
Подія: Шоколадний Майстер клас для жінок
Тип заходу: Майстер-клас
Місце: Кав'ярня-кондитерія Старе Місто. Вулиця Драгоманова, 11, Луцьк, 43016
Початок: 11:00
Що обіцяють: Запрошують зануритись у світ натурального шоколаду і зробити свій, власноруч: лише із натуральних какао продуктів та меду. Кожна учасниця зробить плиточку та 5 цукерочок без цукру.
Всі необхідні інструменти та одяг для Мк надаються. Ціна 175 грн. Приводите подругу: 165 грн.
Завдаток - 50 грн. 5167 9855 6137 8696 Турченюк Олена Юріівна. Для запису – 0954213005.
Подія: Майстер Клас З Вишивки Дизайнерської Брошки Від Ніки Каюди
Тип заходу: Майстер-клас
Місце: вул. Стрілецька, буд. 25
Початок: 10:00
Що обіцяють: Яскрава і вишукана бабка Жизель стала справжньою хітом. Запрошують на майстер-клас з виготовлення неймовірної брошки метелика.
Усіх учасників забезпечують усіма необхідними матеріалами, а напередодні формують індивідуальні заготовки. Попередній запис за телефоном: 0999681347. Вартість 600 гр.
Неділя, 10 листопада
Подія: Презентація збірки Сашка Обрія «Бусол»
Тип заходу: Презентація
Місце: Клуб «Цитра» • Zitter Jazz Club
Початок: 18:00
Що обіцяють: Запрошують на творчу зустріч презентацію збірки поезій Сашка Обрія «БУСОЛ».
Сашко Обрій (справжнє ім'я - Олександр Кучеренко) - поет, член Національної спілки письменників України, лауреат Всеукраїнської премії ім. Василя Симоненка, неодноразовий учасник та переможець різних літературно-мистецьких подій, автор трьох поетичних збірок.
Третя збірка «БУСОЛ» – це абревіатура від «бережу український світ од лиха», а також синонім слова «лелека».
Подія: Ювілейний концерт ансамблю «Волинянка»
Тип заходу: Концерт
Місце: Палац культури міста Луцька
Початок: 14:00
Що обіцяють: 10 листопада 0 14.00 в Палаці культури міста Луцька відбудеться святковий концерт з нагоди 60-річчя народного аматорського ансамблю танцю «Волинянка» та 55-річчя народного аматорського оркестру народних інструментів «Волинянка».
Подія:Bojevilla & The Hiraeth
Тип заходу: Концерт
Місце: Maydan
Початок: 21:00
Що обіцяють: Презентація двох важливих альбомів або просто Мамині світлиці в рок-обробці з супроводом оркестру.
Кінопрем’єри, 8 – 10 листопада
Фільм: Доктор Сон
Жанр: Жахи
Місце: «Premier City»
Початок: 10:10; 16:20; 19:10; 21:10; 23:00
Про що фільм: Минуло багато років з тих пір, як хлопчик-ясновидець Денні Торранс пережив кошмарний сезон в готелі «Оверлук», де став свідком божевілля і загибелі свого батька. Подорослішавши, але не оговтавшись від дитячої травми, Денні веде життя маргінала-алкоголіка. З ним встановлює зв'язок інша «сяюча» дівчинка, Абра. Їй потрібна допомога Денні, щоб не стати жертвою так званого «Істинного Вузла» - групи мисливців за обдарованими дітьми.
Фільм: Додому
Жанр: Драма
Місце: «Premier City»
Початок: 12:50; 19:00
Про що фільм: Дія фільму відбувається в сучасній Україні. Назім загинув на війні. Його батько Мустафа, віруючий мусульманин, приїжджає за тілом Назіма, якого хоче поховати в Криму. Він наполягає на тому, що з ним поїхати повинен молодший син Алім і дотримати сорок днів жалоби.
Фільм: Сельма у місті привидів
Жанр: Мультфільм, пригоди, сімейний
Місце: «Premier City»
Початок: 10:20; 14:50
Про що фільм: Сельма виросла в люблячій прийомній сім'ї, але ось уже 16 років вона мріє зустріти своїх справжніх батьків. Несподівано її старші брати знаходять древню книгу заклинань, що відкриває шлях в інші світи. Утрьох вони відправляться в подорож у дивовижне Місто Привидів, щоб відшукати ключ до минулого дівчини.
Фільм: Халепа на 5 Baksiv
Жанр: Комедія
Місце: «Premier City»
Початок: 14:40; 19:20
Про що фільм: Зухвала молодіжна комедія про дрібного шахрая Хом’яка, який разом із друзями Максом та Зеником вважаються головними підозрюваними у вбивстві. Слідчі мають знайти відповіді. Та серед них є “кріт” і для нього слідство є лише прикриттям для іншої операції. Головні герої потрапляють у епіцентр розборок невідомих силовиків та місцевого авторитету, які полюють за головним доказом - флеш-картокою, на якій є відео державного злочину. І коли здається, що все пропало і життя скінчилось, у Хом’яка народжується смілива ідея.
Фільм: Перегони на мільйон
Жанр: Екшн, мелодрама
Місце: «Premier City»
Початок: 17:40
Про що фільм: Неймовірно надихаюча історія у кращих традиціях Голівуду! Із зіркою «Парку Юрського періоду» Семом Ніллом і Терезою Палмер. Кіно, яке заряджає на позитив і стовідсоткову віру у власні сили! Мішель з дитинства мріяла в усьому стати першою, а її головним захопленням були коні. Батько дівчинки вважав, що дитяча забаганка минеться, і дозволяв випробовувати на швидкість будь-якого з коней, що були у них на фермі. Численні падіння та невдачі, здавалося, повинні були повернути Мішель до звичайного життя. Але вперта дівчина та її справжній друг – чистокровний скакун Принц зробили неймовірне – взяли участь у найкрутіших у світі перегонах!
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