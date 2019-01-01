Куди піти на вихідні у Луцьку: 8 – 10 листопада

Пасмурна і прохолодна осіння погода – не привід впадати в депресію і згадувати про авітаміноз, краще шукати можливості відпочити і збирати «вітамінки» задоволення на довгоочікуваних вихідних. Робочий тиждень був напруженим і кожен заслуговує вдосталь розважитися і розслабитися. Розпочинати можна вже з вечора п’ятниці, а вибір заходів – величезний, кожен зможе підібрати собі подію до смаку.Томупідготувало для вас добірку найцікавіших подій, які допоможуть «перезарядити батарейки» після важкого робочого тижня.Подія:Тип заходу: КонцертМісце: Клуб «Цитра» • Zitter Jazz ClubПочаток: 18:00Що обіцяють: Концерт Олега Каданова у Луцьку. «Ще з початку літа у нас є Струна-з-концерту-якого-не-було, і це саме Його концерт. Олег зіграв у нас уже - після закриття, без жодного глядача, голосно і соло. І порвав струну - от вона у нас досі і є», – пишуть організатори.Він – бьордмен в «Оркестр Че», «Мантра Керуака», «Лінія Маннергейма», розбишака і артист, поет та музикант. Його творчість дозволяє спостерігати за світом у всіх шарах часу та простору.Квитки у продажу, кількість місць – обмежена. Квитки –100грн. В день концерту – 150грн.Подія:Тип заходу: Інклюзивна виставаМісце: Волинський академічний обласний театр ляльокПочаток: 17:00Що обіцяють: Вистава «За пандусом» від ПТІ Центр Платформа Театральних Ініціатив (м.Харків) розповідає про те, що усі люди – однакові, усі мають однакове право на щастя віру та любов.Вистава «За пандусом» створена за історіями реальних людей з особливими потребами, їх близьких, лікарів, педагогів, соціальних працівників, які прагнуть бути почутими.Вистава містить одне нецензурне слово, та багато різних почуттів. Організатори переконують, що зробили усе, аби глядачі нікого не жаліли, а були готові почати розмовляти, бачити і жити в одному просторі з людьми з інвалідністю на рівних.Подія:Тип заходу: ТренінгМісце: Комунальний заклад «Луцька загальноосвітня школа I-III ступенів 12»Початок: 18:30Що обіцяють: Запрошують відвідати тренінг відомої письменниці Лариси Ніцой «Як прищепити дітям любов до читання. Як не відвернути дітей від книжки». По закінченню тренінгу гості зможуть придбати книги для малечі з автографом від автора. Вхід вільний.Подія:Тип заходу: Майстер-класМісце: Художня студія «Барва»Початок: 18:00Що обіцяють: 8 листопада в п'ятницю о 18.00 год Художня студія «Барва» запрошує дітей віком від 6 років на майстер-клас, в рамках занять з дизайну, зі створення власноруч м'якої іграшки сови. Тривалість 1,5 години. Вартість 120 грн, всі матеріали надають.Обов'язковий попередній запис за телефоном/вайбером 066 694 95 99.Художня студія Барва знаходиться пр-т Волі 27,(приміщення «Єврошопу»)Подія:Тип заходу: КонцертМісце: Клуб «Цитра» • Zitter Jazz ClubПочаток: 18:00Що обіцяють: Дмитро Калашев (Мана) - музикант, автор пісень. Відомий в Луцьку виконавець, що грав у складі таких гуртів як «Ракетное Лето», «МММБ» (музика молодості моєї бабусі), «Іван Ботаніка», працював у Волинському народному хорі.Дмитро виконуватиме свої авторські пісні спільно з друзями, відомими в Луцьку виконавцями: Сергій Гончаренко (Слеп) - бас-гітарист, пише власну музику, фотографує, має свою сольну програму, а також співпрацював з такими гуртами як «Флайzzzа», «ДеМіра», «Malibu Jam», «Marry D White» та ін.Ілля Сметанін - професійний скрипаль, уродженець Луцька. У творчому доробку музиканта співпраця з симфонічними оркестрами Львова, Тернополя та Хмельницького, гастрольні тури з Державним Академічним естрадно-симфонічним оркестром України та симфонічним оркестром Національної телерадіокомпанії України, співпраця з такими зірками світової естради як Монсеррат Кабальє, Мішель Легран, Тото Кутуньо, Лара Фабіан та інші, а також участь у постановках таких всесвітньо відомих мюзиклів як французькі «Notre Dame de Paris» та «Mozart L'Opera Rock le Concert», арабський «Rahbani Dream Night» і вітчизняний «Rock Symphony».Вхід 50 грн. Бронювання столиків та інформація за тел: 050 880 2 555.Подія:Тип заходу: ТанціМісце: Театральний майданПочаток: 18:00Що обіцяють: Обіцяють танці, які запам'ятаються надовго. Мова йде про #фрі_денскрок! Захід із особливою DANCE атмосферою. Суть заходу полягає в тому, аби зібрати людей разом і танцювати на головній площі міста і далі за визначеним маршрутом.«Щоб відпустити страх та упередження в голівонці ми потімбілдимось в самому центрі Луцька», – пишуть організатори.Для цього потрібно:- зберегти плейлист (про нього обіцяють розповісти згодом)- взяти з собою навушники- і налаштувати душу на шаленство.Подія:Тип заходу: СпортМісце: Туристичний магазин «Миклухо-Маклай»Початок: 09:00Що обіцяють: Одноденна каякова мандрівка на річці Луга – пригоди, що запам'ятаються надовго. Враження, що залишаться назавжди.Маршрут : Хрипаличі - П'ятидні - Тростянка – Устилуг. Детальніше про мандрівку (програма,вартість) в дискусії події або в Туристичний магазин «Миклухо-Маклай», за адресю проспект Соборності 28, м. Луцьк або за номером телефону 093 0003860. Кількість місць обмежена.Подія:Тип заходу: СпортМісце: ДЮХК «Спарта – 2009»Початок: 09:00Що обіцяють: Дитяча команда з хокею Спарта-2009 , приймає черговий тур у Луцьку, та запрошує всіх охочих отримати яскраві емоції прийти подивитися на гру. Вхід вільний.Подія:Тип заходу: Майстер-класМісце: Кав'ярня-кондитерія Старе Місто. Вулиця Драгоманова, 11, Луцьк, 43016Початок: 11:00Що обіцяють: Запрошують зануритись у світ натурального шоколаду і зробити свій, власноруч: лише із натуральних какао продуктів та меду. Кожна учасниця зробить плиточку та 5 цукерочок без цукру.Всі необхідні інструменти та одяг для Мк надаються. Ціна 175 грн. Приводите подругу: 165 грн.Завдаток - 50 грн. 5167 9855 6137 8696 Турченюк Олена Юріівна. Для запису – 0954213005.Подія:Тип заходу: Майстер-класМісце: вул. Стрілецька, буд. 25Початок: 10:00Що обіцяють: Яскрава і вишукана бабка Жизель стала справжньою хітом. Запрошують на майстер-клас з виготовлення неймовірної брошки метелика.Усіх учасників забезпечують усіма необхідними матеріалами, а напередодні формують індивідуальні заготовки. Попередній запис за телефоном: 0999681347. Вартість 600 гр.Подія:Тип заходу: ПрезентаціяМісце: Клуб «Цитра» • Zitter Jazz ClubПочаток: 18:00Що обіцяють: Запрошують на творчу зустріч презентацію збірки поезій Сашка Обрія «БУСОЛ».Сашко Обрій (справжнє ім'я - Олександр Кучеренко) - поет, член Національної спілки письменників України, лауреат Всеукраїнської премії ім. Василя Симоненка, неодноразовий учасник та переможець різних літературно-мистецьких подій, автор трьох поетичних збірок.Третя збірка «БУСОЛ» – це абревіатура від «бережу український світ од лиха», а також синонім слова «лелека».Подія:Тип заходу: КонцертМісце: Палац культури міста ЛуцькаПочаток: 14:00Що обіцяють: 10 листопада 0 14.00 в Палаці культури міста Луцька відбудеться святковий концерт з нагоди 60-річчя народного аматорського ансамблю танцю «Волинянка» та 55-річчя народного аматорського оркестру народних інструментів «Волинянка».Подія:Тип заходу: КонцертМісце: MaydanПочаток: 21:00Що обіцяють: Презентація двох важливих альбомів або просто Мамині світлиці в рок-обробці з супроводом оркестру.Фільм:Жанр: ЖахиМісце: «Premier City»Початок: 10:10; 16:20; 19:10; 21:10; 23:00Про що фільм: Минуло багато років з тих пір, як хлопчик-ясновидець Денні Торранс пережив кошмарний сезон в готелі «Оверлук», де став свідком божевілля і загибелі свого батька. Подорослішавши, але не оговтавшись від дитячої травми, Денні веде життя маргінала-алкоголіка. З ним встановлює зв'язок інша «сяюча» дівчинка, Абра. Їй потрібна допомога Денні, щоб не стати жертвою так званого «Істинного Вузла» - групи мисливців за обдарованими дітьми.Фільм:Жанр: ДрамаМісце: «Premier City»Початок: 12:50; 19:00Про що фільм: Дія фільму відбувається в сучасній Україні. Назім загинув на війні. Його батько Мустафа, віруючий мусульманин, приїжджає за тілом Назіма, якого хоче поховати в Криму. Він наполягає на тому, що з ним поїхати повинен молодший син Алім і дотримати сорок днів жалоби.Фільм:Жанр: Мультфільм, пригоди, сімейнийМісце: «Premier City»Початок: 10:20; 14:50Про що фільм: Сельма виросла в люблячій прийомній сім'ї, але ось уже 16 років вона мріє зустріти своїх справжніх батьків. Несподівано її старші брати знаходять древню книгу заклинань, що відкриває шлях в інші світи. Утрьох вони відправляться в подорож у дивовижне Місто Привидів, щоб відшукати ключ до минулого дівчини.Фільм:Жанр: КомедіяМісце: «Premier City»Початок: 14:40; 19:20Про що фільм: Зухвала молодіжна комедія про дрібного шахрая Хом’яка, який разом із друзями Максом та Зеником вважаються головними підозрюваними у вбивстві. Слідчі мають знайти відповіді. Та серед них є “кріт” і для нього слідство є лише прикриттям для іншої операції. Головні герої потрапляють у епіцентр розборок невідомих силовиків та місцевого авторитету, які полюють за головним доказом - флеш-картокою, на якій є відео державного злочину. І коли здається, що все пропало і життя скінчилось, у Хом’яка народжується смілива ідея.Фільм:Жанр: Екшн, мелодрамаМісце: «Premier City»Початок: 17:40Про що фільм: Неймовірно надихаюча історія у кращих традиціях Голівуду! Із зіркою «Парку Юрського періоду» Семом Ніллом і Терезою Палмер. Кіно, яке заряджає на позитив і стовідсоткову віру у власні сили! Мішель з дитинства мріяла в усьому стати першою, а її головним захопленням були коні. Батько дівчинки вважав, що дитяча забаганка минеться, і дозволяв випробовувати на швидкість будь-якого з коней, що були у них на фермі. Численні падіння та невдачі, здавалося, повинні були повернути Мішель до звичайного життя. Але вперта дівчина та її справжній друг – чистокровний скакун Принц зробили неймовірне – взяли участь у найкрутіших у світі перегонах!