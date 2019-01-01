Подробиці аварії на Волині, у якій травмувались троє людей. ФОТО





Нагадаємо, що



За кермом автомобіля ВАЗ Нива перебував 59-річний житель села Губин. Автомобілем ВАЗ 219010 керував 43-річний житель міста Рівне. Внаслідок ДТП обидва водії та 50-річний пасажир, житель Рівного, отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізували.



За цим фактом слідчі Локачинського відділення поліції розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, штраф від 3,4 тис. грн. до 8,5 тис. грн. або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автодорозі поблизу села Губин Локачинського району зіткнулися автомобілі ВАЗ Нива та ВАЗ 219010.Нагадаємо, що автопригода сталась 7 листопада близько 10 години , - пише ГУНП у Волинській області.За кермом автомобіля ВАЗ Нива перебував 59-річний житель села Губин. Автомобілем ВАЗ 219010 керував 43-річний житель міста Рівне. Внаслідок ДТП обидва водії та 50-річний пасажир, житель Рівного, отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізували.За цим фактом слідчі Локачинського відділення поліції розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, штраф від 3,4 тис. грн. до 8,5 тис. грн. або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.

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