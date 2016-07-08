Волинському храму подарували частку мощей святого Димитрія Солунського





Цьогорічне престольне свято для Свято-Димитрівського храму УПЦ села Вишнів Ківерцівського району є особливим – адже парафія отримала у дар часточку мощей святого великомученика Димитрія Солунського, на честь якого освячений храм, - пише



Цю святиню вишнівській громаді подарував настоятель храму Святого преподобного Серафима Саровського УПЦ сусіднього села Діброва Ківерцівського району священник Віктор Обдар.



Отож, 7 листопада, напередодні престольного свята цю реліквію до вишнівського храму принесли урочистим Хресним ходом. Власне, це було поєднання двох Хресних ходів. Перший рушив з вишнівського Свято-Димитрівського храму назустріч святині. Ківерцівський районний протоієрей Олександр Кондратюк, настоятель вишнівської парафії священник Павло Чамахуд та прихожани вирушили зі своєї церкви назустріч Хресному ходу, учасники якого на чолі з настоятелем Свято-Іоанно-Богословського храму УПЦ села Борохів Ківерцівського району протоієреєм Олександром Кратюком та настоятелем храму Святого преподобного Серафима Саровського УПЦ священником Віктором Обдаром несли часточку мощей святого великомученика Димитрія Солунського та ще один дарунок для вишнівської Свято-Димитрівської парафії – копію чудотворної Волинської ікони Божої Матері.



«Цей святий великомученик Димитрій Солунський є шанованим в усьому світі, і далеко не кожний храм має в наявності частку його чесних мощей. А наш вишнівський храм тепер має цю святиню», – зауважив отець Павло Чамахуд.





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