У місті на Волині біля міськради знайшли чеку від гранати
Сьогодні, 12:20
Зранку 8 листопада біля приміщення міської ради у Володимирі-Волинському працювала поліція, рух людей на тротуарі обмежили стрічками.
Як повідомили БУГу у міськвиконкомі, зранку працювали у нормальному режимі, нікого з працівників не евакуйовували.
Причиною таких дій поліції стала небезпечна знахідка: двірник зранку знайшов неподалік смітника запобіжне кільце від гранати.
Нічого окрім кільця станом на 11 годину ранку знайти правоохоронцям не вдалося.
Як повідомляють БУГу, скоріше за все ніякого вибухового пристрою і не було, адже запал був використаний.
Поліція перевіряє приміщення і територію, щоб убезпечити громадян.
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Як повідомили БУГу у міськвиконкомі, зранку працювали у нормальному режимі, нікого з працівників не евакуйовували.
Причиною таких дій поліції стала небезпечна знахідка: двірник зранку знайшов неподалік смітника запобіжне кільце від гранати.
Нічого окрім кільця станом на 11 годину ранку знайти правоохоронцям не вдалося.
Як повідомляють БУГу, скоріше за все ніякого вибухового пристрою і не було, адже запал був використаний.
Поліція перевіряє приміщення і територію, щоб убезпечити громадян.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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