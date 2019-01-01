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У місті на Волині біля міськради знайшли чеку від гранати

У місті на Волині біля міськради знайшли чеку від гранати
Зранку 8 листопада біля приміщення міської ради у Володимирі-Волинському працювала поліція, рух людей на тротуарі обмежили стрічками.

Як повідомили БУГу у міськвиконкомі, зранку працювали у нормальному режимі, нікого з працівників не евакуйовували.

Причиною таких дій поліції стала небезпечна знахідка: двірник зранку знайшов неподалік смітника запобіжне кільце від гранати.

Нічого окрім кільця станом на 11 годину ранку знайти правоохоронцям не вдалося.

Як повідомляють БУГу, скоріше за все ніякого вибухового пристрою і не було, адже запал був використаний.

Поліція перевіряє приміщення і територію, щоб убезпечити громадян.

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Теги: Володимир, граната, перевірка
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