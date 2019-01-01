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Збирають кошти на лікування луцької вчительки, у якої трапився інсульт

Збирають кошти на лікування луцької вчительки, у якої трапився інсульт
У лучанки Ганни Павлівни Коробенко, яка викладає українську мову у Луцькій гімназії №4 імені Модеста Левицького, трапився інсульт. Жінка перебуває у важкому стані, збирають кошти на лікування.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомила учениця Ганни Павлівни.

Серцевий напад трапився 6 листопада, близько десятої години вечора, Ганну Коробенко госпіталізували.

Наразі відомо, що вона перебуває у Волинській обласній клінічній лікарні, її стан – важкий. Про це повідомив заступник головного лікаря з організаційно-методичної роботи Луцької міської клінічної лікарні Андрій Смольянінов.

Учні та рідні просять долучитися до збору коштів на лікування та реабілітацію Ганни Коробенко.

Номер карти – 5168 7573 8819 9632 Сухоставська Х.Д.

Збирають кошти на лікування луцької вчительки, у якої трапився інсульт


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Теги: Луцьк, швидка, інсульт, 4 гімназія, допомога
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