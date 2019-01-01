Збирають кошти на лікування луцької вчительки, у якої трапився інсульт
Сьогодні, 17:25
У лучанки Ганни Павлівни Коробенко, яка викладає українську мову у Луцькій гімназії №4 імені Модеста Левицького, трапився інсульт. Жінка перебуває у важкому стані, збирають кошти на лікування.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомила учениця Ганни Павлівни.
Серцевий напад трапився 6 листопада, близько десятої години вечора, Ганну Коробенко госпіталізували.
Наразі відомо, що вона перебуває у Волинській обласній клінічній лікарні, її стан – важкий. Про це повідомив заступник головного лікаря з організаційно-методичної роботи Луцької міської клінічної лікарні Андрій Смольянінов.
Учні та рідні просять долучитися до збору коштів на лікування та реабілітацію Ганни Коробенко.
Номер карти – 5168 7573 8819 9632 Сухоставська Х.Д.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомила учениця Ганни Павлівни.
Серцевий напад трапився 6 листопада, близько десятої години вечора, Ганну Коробенко госпіталізували.
Наразі відомо, що вона перебуває у Волинській обласній клінічній лікарні, її стан – важкий. Про це повідомив заступник головного лікаря з організаційно-методичної роботи Луцької міської клінічної лікарні Андрій Смольянінов.
Учні та рідні просять долучитися до збору коштів на лікування та реабілітацію Ганни Коробенко.
Номер карти – 5168 7573 8819 9632 Сухоставська Х.Д.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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