Волинські резервісти здали кров для онкохворих дітей. ВІДЕО
Сьогодні, 12:40
Майже три десятки військовослужбовців і резервістів бригади територіальної оборони Волині стали донорами крові для онкохворих дітей обласної дитячої лікарні.
Військові долучилися до акції “Брати по крові”, яку започаткували їх побратими на Львівщині, - йдеться у сюжеті Суспільного.
Олександр Кучер, командир бригади територіальної оборони Волині не вперше стає донором. Каже: на сході країни доводилося допомагати побратимам, у цивільному житті вирішив підтримати дітей.
“Наразі ми перейняли естафету від побратимів Рівненської області. Зараз кадрові офіцери бригади тероборони, наші резервісти, офіцери обласного військового комісаріату беремо у цьому участь. Наразі кров здається для потреб дітей”, - зауважує Олександр Кучер.
Майже десятеро жінок зголосилися стати донорами крові, одна із них Катерина Козак, працівниця обласного військового комісаріату.
“Це в мене вперше, коли я здавала кров. Вирішила підтримати цю акцію, такий флешмоб. Хочеться допомогти дітям. У мене у сім’ї теж була така проблема. Це, зараз, досить гостра проблема. Багато діток хворіє”, - розповідає військовослужбовиця ЗСУ.
У чоловіків-військових забрали 450 мілілітрів крові, у жінок - 350, розповіла завідувачка відділення обласного центру служби крові Надія Воробей.
“Плазма буде закладена на півроку на карантин. Пройде вірусоактивацію і тоді видаватиметься для цих онкохворих діток. А еритроцитна маса після обстежень буде передана в експедицію і на вимогу обласної дитячої лікарні буде передаватиметься в установу”, - каже Надія Воробей.
Естафету “Брати по крові” волинські військові передадуть тернопільським колегам.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Військові долучилися до акції “Брати по крові”, яку започаткували їх побратими на Львівщині, - йдеться у сюжеті Суспільного.
Олександр Кучер, командир бригади територіальної оборони Волині не вперше стає донором. Каже: на сході країни доводилося допомагати побратимам, у цивільному житті вирішив підтримати дітей.
“Наразі ми перейняли естафету від побратимів Рівненської області. Зараз кадрові офіцери бригади тероборони, наші резервісти, офіцери обласного військового комісаріату беремо у цьому участь. Наразі кров здається для потреб дітей”, - зауважує Олександр Кучер.
Майже десятеро жінок зголосилися стати донорами крові, одна із них Катерина Козак, працівниця обласного військового комісаріату.
“Це в мене вперше, коли я здавала кров. Вирішила підтримати цю акцію, такий флешмоб. Хочеться допомогти дітям. У мене у сім’ї теж була така проблема. Це, зараз, досить гостра проблема. Багато діток хворіє”, - розповідає військовослужбовиця ЗСУ.
У чоловіків-військових забрали 450 мілілітрів крові, у жінок - 350, розповіла завідувачка відділення обласного центру служби крові Надія Воробей.
“Плазма буде закладена на півроку на карантин. Пройде вірусоактивацію і тоді видаватиметься для цих онкохворих діток. А еритроцитна маса після обстежень буде передана в експедицію і на вимогу обласної дитячої лікарні буде передаватиметься в установу”, - каже Надія Воробей.
Естафету “Брати по крові” волинські військові передадуть тернопільським колегам.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Волині прихильники УПЦ (МП) молитимуться за сиріт та закликають усиновлювати дітей
Сьогодні, 12:56
Через гризунів волиняни хворіють на смертельно небезпечні недуги
Сьогодні, 12:47
Волинські резервісти здали кров для онкохворих дітей. ВІДЕО
Сьогодні, 12:40
У місті на Волині біля міськради знайшли чеку від гранати
Сьогодні, 12:20