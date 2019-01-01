Волинські резервісти здали кров для онкохворих дітей. ВІДЕО





Військові долучилися до акції “Брати по крові”, яку започаткували їх побратими на Львівщині, - йдеться у сюжеті



Олександр Кучер, командир бригади територіальної оборони Волині не вперше стає донором. Каже: на сході країни доводилося допомагати побратимам, у цивільному житті вирішив підтримати дітей.



“Наразі ми перейняли естафету від побратимів Рівненської області. Зараз кадрові офіцери бригади тероборони, наші резервісти, офіцери обласного військового комісаріату беремо у цьому участь. Наразі кров здається для потреб дітей”, - зауважує Олександр Кучер.



Майже десятеро жінок зголосилися стати донорами крові, одна із них Катерина Козак, працівниця обласного військового комісаріату.



“Це в мене вперше, коли я здавала кров. Вирішила підтримати цю акцію, такий флешмоб. Хочеться допомогти дітям. У мене у сім’ї теж була така проблема. Це, зараз, досить гостра проблема. Багато діток хворіє”, - розповідає військовослужбовиця ЗСУ.



У чоловіків-військових забрали 450 мілілітрів крові, у жінок - 350, розповіла завідувачка відділення обласного центру служби крові Надія Воробей.



“Плазма буде закладена на півроку на карантин. Пройде вірусоактивацію і тоді видаватиметься для цих онкохворих діток. А еритроцитна маса після обстежень буде передана в експедицію і на вимогу обласної дитячої лікарні буде передаватиметься в установу”, - каже Надія Воробей.



Естафету “Брати по крові” волинські військові передадуть тернопільським колегам.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Майже три десятки військовослужбовців і резервістів бригади територіальної оборони Волині стали донорами крові для онкохворих дітей обласної дитячої лікарні.Військові долучилися до акції “Брати по крові”, яку започаткували їх побратими на Львівщині, - йдеться у сюжеті Суспільного. , командир бригади територіальної оборони Волині не вперше стає донором. Каже: на сході країни доводилося допомагати побратимам, у цивільному житті вирішив підтримати дітей.“Наразі ми перейняли естафету від побратимів Рівненської області. Зараз кадрові офіцери бригади тероборони, наші резервісти, офіцери обласного військового комісаріату беремо у цьому участь. Наразі кров здається для потреб дітей”, - зауважує Олександр Кучер.Майже десятеро жінок зголосилися стати донорами крові, одна із них, працівниця обласного військового комісаріату.“Це в мене вперше, коли я здавала кров. Вирішила підтримати цю акцію, такий флешмоб. Хочеться допомогти дітям. У мене у сім’ї теж була така проблема. Це, зараз, досить гостра проблема. Багато діток хворіє”, - розповідає військовослужбовиця ЗСУ.У чоловіків-військових забрали 450 мілілітрів крові, у жінок - 350, розповіла завідувачка відділення обласного центру служби крові“Плазма буде закладена на півроку на карантин. Пройде вірусоактивацію і тоді видаватиметься для цих онкохворих діток. А еритроцитна маса після обстежень буде передана в експедицію і на вимогу обласної дитячої лікарні буде передаватиметься в установу”, - каже Надія Воробей.Естафету “Брати по крові” волинські військові передадуть тернопільським колегам.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію