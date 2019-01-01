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Волинські резервісти здали кров для онкохворих дітей. ВІДЕО

Волинські резервісти здали кров для онкохворих дітей. ВІДЕО
Майже три десятки військовослужбовців і резервістів бригади територіальної оборони Волині стали донорами крові для онкохворих дітей обласної дитячої лікарні.

Військові долучилися до акції “Брати по крові”, яку започаткували їх побратими на Львівщині, - йдеться у сюжеті Суспільного.

Олександр Кучер, командир бригади територіальної оборони Волині не вперше стає донором. Каже: на сході країни доводилося допомагати побратимам, у цивільному житті вирішив підтримати дітей.

“Наразі ми перейняли естафету від побратимів Рівненської області. Зараз кадрові офіцери бригади тероборони, наші резервісти, офіцери обласного військового комісаріату беремо у цьому участь. Наразі кров здається для потреб дітей”, - зауважує Олександр Кучер.

Майже десятеро жінок зголосилися стати донорами крові, одна із них Катерина Козак, працівниця обласного військового комісаріату.

“Це в мене вперше, коли я здавала кров. Вирішила підтримати цю акцію, такий флешмоб. Хочеться допомогти дітям. У мене у сім’ї теж була така проблема. Це, зараз, досить гостра проблема. Багато діток хворіє”, - розповідає військовослужбовиця ЗСУ.

У чоловіків-військових забрали 450 мілілітрів крові, у жінок - 350, розповіла завідувачка відділення обласного центру служби крові Надія Воробей.

“Плазма буде закладена на півроку на карантин. Пройде вірусоактивацію і тоді видаватиметься для цих онкохворих діток. А еритроцитна маса після обстежень буде передана в експедицію і на вимогу обласної дитячої лікарні буде передаватиметься в установу”, - каже Надія Воробей.

Естафету “Брати по крові” волинські військові передадуть тернопільським колегам.



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Теги: волинські військові, кров, онкохворі діти
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