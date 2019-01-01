Через гризунів волиняни хворіють на смертельно небезпечні недуги
Сьогодні, 12:47
Лікарі-епідеміологи констатують, що на Волині є велика кількість різних видів мишовидних гризунів, які переносять збудники багатьох особливо-небезпечних захворювань (чуми, лептоспірозу, туляремії, сказу, лістеріозу, ієрсиніозу, псевдотуберкульозу).
Відтак, майже щорічно реєструються спорадичні випадки ієрсиніозів, туляремії, лістеріозу та небезпечного своїми ускладненнями — лептоспірозу, - інформує обласний лабораторний центр на Волині.
Епідрозслідування встановило безпосередній контакт захворілих людей з гризунами (після проведення сільськогосподарських робіт, прибирання приміщень, догляді за тваринами, або купанні чи риболовлі).
У цьому році в області вже зареєстровали 2 випадки захворювання на ієрсініоз (всі у Луцьку) та 3 на лептоспіроз (у В.Волинському районі та Луцьку), останні спричинені саме перебуванням захворілих осіб на водоймах області.
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При відсутності належного лікування особливо лептоспіроз характеризується важким перебігом та наявністю ускладнень. Симптоми проявів хвороби подібні: через 10-14 діб після контакту із водоймою виникали сильні головні болі, висока температура тіла, болі у суглобах і різка болючість литкових м’язів, рідше відмічалась висипка та жовтушність шкірних покривів. Тому, епідеміологи наголошують: для запобігання ускладнень якомога швидше (на 1–2 добу від початку таких симптомів) варто звернутись у медичну установу за місцем проживання.
Лабораторією особливо-небезпечних інфекцій здійснюється оцінка епізоотичної ситуації в області: на сьогодні досліджено на природно-вогнищеві інфекції понад 230 дрібних ссавців, при цьому у них лабораторно виявлені антитіла до збудників туляремії, ієрсинізів та особливо лептоспірозу (у майже 18%). В цілому, у 45% досліджених мишовидних гризунів нами виявлено носійство збудників особливо-небезпечних інфекцій.
У жовтні поточного року біогрупою обласного лабораторного центру на території Любомльського району відловлено понад 80 мишовидних гризунів. При лабораторному дослідженні у них виявили антитіла до ієрсиніозів, туляремії та лептоспірозу, що підтверджує активність носійства збудників вказаних інфекцій серед дрібних ссавців даної території.
Враховуючи зазначене, лікарі-епідеміологи обласного лабораторного центру наголошують, що основним методом боротьби з гризунами є дератизаційні заходи. А враховуючи біологічні властивості гризунів, ці роботи потрібно здійснювати у певні періоди року. Саме зараз, коли триває облаштування гризунами своїх місць зимівлі та масове їх заселення побутових, жилих, складських приміщень тощо.
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Відтак, майже щорічно реєструються спорадичні випадки ієрсиніозів, туляремії, лістеріозу та небезпечного своїми ускладненнями — лептоспірозу, - інформує обласний лабораторний центр на Волині.
Епідрозслідування встановило безпосередній контакт захворілих людей з гризунами (після проведення сільськогосподарських робіт, прибирання приміщень, догляді за тваринами, або купанні чи риболовлі).
У цьому році в області вже зареєстровали 2 випадки захворювання на ієрсініоз (всі у Луцьку) та 3 на лептоспіроз (у В.Волинському районі та Луцьку), останні спричинені саме перебуванням захворілих осіб на водоймах області.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Після укусу щура волинянин захворів на смертельну хворобу
При відсутності належного лікування особливо лептоспіроз характеризується важким перебігом та наявністю ускладнень. Симптоми проявів хвороби подібні: через 10-14 діб після контакту із водоймою виникали сильні головні болі, висока температура тіла, болі у суглобах і різка болючість литкових м’язів, рідше відмічалась висипка та жовтушність шкірних покривів. Тому, епідеміологи наголошують: для запобігання ускладнень якомога швидше (на 1–2 добу від початку таких симптомів) варто звернутись у медичну установу за місцем проживання.
Лабораторією особливо-небезпечних інфекцій здійснюється оцінка епізоотичної ситуації в області: на сьогодні досліджено на природно-вогнищеві інфекції понад 230 дрібних ссавців, при цьому у них лабораторно виявлені антитіла до збудників туляремії, ієрсинізів та особливо лептоспірозу (у майже 18%). В цілому, у 45% досліджених мишовидних гризунів нами виявлено носійство збудників особливо-небезпечних інфекцій.
У жовтні поточного року біогрупою обласного лабораторного центру на території Любомльського району відловлено понад 80 мишовидних гризунів. При лабораторному дослідженні у них виявили антитіла до ієрсиніозів, туляремії та лептоспірозу, що підтверджує активність носійства збудників вказаних інфекцій серед дрібних ссавців даної території.
Враховуючи зазначене, лікарі-епідеміологи обласного лабораторного центру наголошують, що основним методом боротьби з гризунами є дератизаційні заходи. А враховуючи біологічні властивості гризунів, ці роботи потрібно здійснювати у певні періоди року. Саме зараз, коли триває облаштування гризунами своїх місць зимівлі та масове їх заселення побутових, жилих, складських приміщень тощо.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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