Через гризунів волиняни хворіють на смертельно небезпечні недуги

Лікарі-епідеміологи констатують, що на Волині є велика кількість різних видів мишовидних гризунів, які переносять збудники багатьох особливо-небезпечних захворювань (чуми, лептоспірозу, туляремії, сказу, лістеріозу, ієрсиніозу, псевдотуберкульозу).Відтак, майже щорічно реєструються спорадичні випадки ієрсиніозів, туляремії, лістеріозу та небезпечного своїми ускладненнями — лептоспірозу, - інформує обласний лабораторний центр на Волині.Епідрозслідування встановило безпосередній контакт захворілих людей з гризунами (після проведення сільськогосподарських робіт, прибирання приміщень, догляді за тваринами, або купанні чи риболовлі).У цьому році в області вже зареєстровали 2 випадки захворювання на ієрсініоз (всі у Луцьку) та 3 на лептоспіроз (у В.Волинському районі та Луцьку), останні спричинені саме перебуванням захворілих осіб на водоймах області.При відсутності належного лікування особливо лептоспіроз характеризується важким перебігом та наявністю ускладнень. Симптоми проявів хвороби подібні: через 10-14 діб після контакту із водоймою виникали сильні головні болі, висока температура тіла, болі у суглобах і різка болючість литкових м’язів, рідше відмічалась висипка та жовтушність шкірних покривів. Тому, епідеміологи наголошують: для запобігання ускладнень якомога швидше (на 1–2 добу від початку таких симптомів) варто звернутись у медичну установу за місцем проживання.Лабораторією особливо-небезпечних інфекцій здійснюється оцінка епізоотичної ситуації в області: на сьогодні досліджено на природно-вогнищеві інфекції понад 230 дрібних ссавців, при цьому у них лабораторно виявлені антитіла до збудників туляремії, ієрсинізів та особливо лептоспірозу (у майже 18%). В цілому, у 45% досліджених мишовидних гризунів нами виявлено носійство збудників особливо-небезпечних інфекцій.У жовтні поточного року біогрупою обласного лабораторного центру на території Любомльського району відловлено понад 80 мишовидних гризунів. При лабораторному дослідженні у них виявили антитіла до ієрсиніозів, туляремії та лептоспірозу, що підтверджує активність носійства збудників вказаних інфекцій серед дрібних ссавців даної території.Враховуючи зазначене, лікарі-епідеміологи обласного лабораторного центру наголошують, що основним методом боротьби з гризунами є дератизаційні заходи. А враховуючи біологічні властивості гризунів, ці роботи потрібно здійснювати у певні періоди року. Саме зараз, коли триває облаштування гризунами своїх місць зимівлі та масове їх заселення побутових, жилих, складських приміщень тощо.