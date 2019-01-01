На Волині прихильники УПЦ (МП) молитимуться за сиріт та закликають усиновлювати дітей
Сьогодні, 12:56
Відповідно до благословення Митрополита Київського та всієї України Онуфрія, керівник єпархією архієпископ Волинський та Луцький Нафанаїл видав розпорядження.
Про це йдеться на сайті Православна Волинь.
У цьому розпорядженні Нафанаїл закликає священників та парафіян помолитися у неділю, 10 листопада, за дітей-сиріт.
Подаємо текст розпорядження без правок та змін:
Усім священнослужителям Волинської єпархії УПЦ 10 листопада необхідно піднести молитви за дітей-сиріт та звернутися до парафіян із закликом долучитися до богоугодної справи опікування сиротами та їх усиновленням.
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Про це йдеться на сайті Православна Волинь.
У цьому розпорядженні Нафанаїл закликає священників та парафіян помолитися у неділю, 10 листопада, за дітей-сиріт.
Подаємо текст розпорядження без правок та змін:
Усім священнослужителям Волинської єпархії УПЦ 10 листопада необхідно піднести молитви за дітей-сиріт та звернутися до парафіян із закликом долучитися до богоугодної справи опікування сиротами та їх усиновленням.
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