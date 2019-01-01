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На Волині прихильники УПЦ (МП) молитимуться за сиріт та закликають усиновлювати дітей

На Волині прихильники УПЦ (МП) молитимуться за сиріт та закликають усиновлювати дітей
Відповідно до благословення Митрополита Київського та всієї України Онуфрія, керівник єпархією архієпископ Волинський та Луцький Нафанаїл видав розпорядження.

Про це йдеться на сайті Православна Волинь.

У цьому розпорядженні Нафанаїл закликає священників та парафіян помолитися у неділю, 10 листопада, за дітей-сиріт.

Подаємо текст розпорядження без правок та змін:

Усім священнослужителям Волинської єпархії УПЦ 10 листопада необхідно піднести молитви за дітей-сиріт та звернутися до парафіян із закликом долучитися до богоугодної справи опікування сиротами та їх усиновленням.

На Волині прихильники УПЦ (МП) молитимуться за сиріт та закликають усиновлювати дітей
На Волині прихильники УПЦ (МП) молитимуться за сиріт та закликають усиновлювати дітей




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Теги: Нафанаїл, молитва за сиріт, розпорядження Онуфрія
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