На Волині прихильники УПЦ (МП) молитимуться за сиріт та закликають усиновлювати дітей

Онуфрія, керівник єпархією архієпископ Волинський та Луцький Нафанаїл видав розпорядження.



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У цьому розпорядженні Нафанаїл закликає священників та парафіян помолитися у неділю, 10 листопада, за дітей-сиріт.



Подаємо текст розпорядження без правок та змін:



Усім священнослужителям Волинської єпархії УПЦ 10 листопада необхідно піднести молитви за дітей-сиріт та звернутися до парафіян із закликом долучитися до богоугодної справи опікування сиротами та їх усиновленням.











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