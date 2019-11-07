У луцькому виші призначили виконувача обов'язків ректора





Про це йдеться на



"Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 07.11.2019 р. № 526-к із 08 листопада 2019 року виконувачем обов’язків ректора Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки призначили кандидата географічних наук, доцента, декана факультету міжнародних відносин СНУ Сергія Федонюка", - йдеться у повідомленні.



Зауважують, Сергій Валентинович виконуватиме обов’язки ректора вишу до призначення ректора в установленому законодавством порядку, але не пізніше ніж до 4 лютого 2020 року.



Нагадаємо, 20 листопада У Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки

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