У луцькому виші призначили виконувача обов'язків ректора
Сьогодні, 13:24
Відповідно до наказу МОН у Східноєвропейському національному університету імені Лесі Українки призначили виконувача обов'язків ректора.
Про це йдеться на сайті університету.
"Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 07.11.2019 р. № 526-к із 08 листопада 2019 року виконувачем обов’язків ректора Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки призначили кандидата географічних наук, доцента, декана факультету міжнародних відносин СНУ Сергія Федонюка", - йдеться у повідомленні.
Зауважують, Сергій Валентинович виконуватиме обов’язки ректора вишу до призначення ректора в установленому законодавством порядку, але не пізніше ніж до 4 лютого 2020 року.
Нагадаємо, 20 листопада У Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки відбудуться вибори ректора.
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Про це йдеться на сайті університету.
"Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 07.11.2019 р. № 526-к із 08 листопада 2019 року виконувачем обов’язків ректора Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки призначили кандидата географічних наук, доцента, декана факультету міжнародних відносин СНУ Сергія Федонюка", - йдеться у повідомленні.
Зауважують, Сергій Валентинович виконуватиме обов’язки ректора вишу до призначення ректора в установленому законодавством порядку, але не пізніше ніж до 4 лютого 2020 року.
Нагадаємо, 20 листопада У Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки відбудуться вибори ректора.
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