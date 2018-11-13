В аваріях на Волині цього року загинуло 9 дітей, а травмувалось – 150
Сьогодні, 13:46
На Волині найпоширеніші причини аварій – порушення правил маневрування і перевищення безпечної швидкості
Про це свідчить моніторинг, проведений відділом розшуку та опрацювання матеріалів ДТП, за 10 місяців 2019 року, - інформує патрульна поліція Волинської області.
За даними поліцейських, основними причинами автопригод, які трапились впродовж звітного періоду, є:
- порушення правил маневрування - 732 автопригоди або (31%) від усіх ДТП;
- перевищення безпечної швидкості руху – 647 ДТП (27%);
- недодержання дистанції – 282 ДТП (12%);
- керування транспортним засобом у нетверезому стані – 154 ДТП (7%);
- порушення правил проїзду перехресть – 148 ДТП (6%).
Крім того, водії порушують правила проїзду пішохідних переходів, правила зупинки і стоянки та правила обгону.
4 аварії трапились через перевтому і сон за кермом та ще 4 – через порушення вимог ПДР погоничами тварин.
22 ДТП стались через перехід дороги у невстановленому місці, 9 – через неочікуваний вихід на проїзну частину, 1 – через пішохода в нетверезому стані.
Загалом, за січень-жовтень 2019 року на Волині зареєстрували 2358 ДТП. З початку року на дорогах загинуло 93 особи. 30 людей загинуло в результаті зіткнення транспортних засобів, 29 – в результаті наїзду на пішохода, 11 – наїзду на велосипедиста, 11 – перекидання транспортного засобу, 3 – наїзду на перешкоду та ін.
З початку року на дорогах області травмувалось 150 дітей та 9 дітей загинуло. Четверо загиблих дітей були пасажирами транспортних засобів, також травмувалась 81 дитина-пасажир.
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Про це свідчить моніторинг, проведений відділом розшуку та опрацювання матеріалів ДТП, за 10 місяців 2019 року, - інформує патрульна поліція Волинської області.
За даними поліцейських, основними причинами автопригод, які трапились впродовж звітного періоду, є:
- порушення правил маневрування - 732 автопригоди або (31%) від усіх ДТП;
- перевищення безпечної швидкості руху – 647 ДТП (27%);
- недодержання дистанції – 282 ДТП (12%);
- керування транспортним засобом у нетверезому стані – 154 ДТП (7%);
- порушення правил проїзду перехресть – 148 ДТП (6%).
Крім того, водії порушують правила проїзду пішохідних переходів, правила зупинки і стоянки та правила обгону.
4 аварії трапились через перевтому і сон за кермом та ще 4 – через порушення вимог ПДР погоничами тварин.
22 ДТП стались через перехід дороги у невстановленому місці, 9 – через неочікуваний вихід на проїзну частину, 1 – через пішохода в нетверезому стані.
Загалом, за січень-жовтень 2019 року на Волині зареєстрували 2358 ДТП. З початку року на дорогах загинуло 93 особи. 30 людей загинуло в результаті зіткнення транспортних засобів, 29 – в результаті наїзду на пішохода, 11 – наїзду на велосипедиста, 11 – перекидання транспортного засобу, 3 – наїзду на перешкоду та ін.
З початку року на дорогах області травмувалось 150 дітей та 9 дітей загинуло. Четверо загиблих дітей були пасажирами транспортних засобів, також травмувалась 81 дитина-пасажир.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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