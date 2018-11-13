В аваріях на Волині цього року загинуло 9 дітей, а травмувалось – 150

На Волині найпоширеніші причини аварій – порушення правил маневрування і перевищення безпечної швидкостіПро це свідчить моніторинг, проведений відділом розшуку та опрацювання матеріалів ДТП, за 10 місяців 2019 року, - інформує патрульна поліція Волинської області.За даними поліцейських, основними причинами автопригод, які трапились впродовж звітного періоду, є:- порушення правил маневрування - 732 автопригоди або (31%) від усіх ДТП;- перевищення безпечної швидкості руху – 647 ДТП (27%);- недодержання дистанції – 282 ДТП (12%);- керування транспортним засобом у нетверезому стані – 154 ДТП (7%);- порушення правил проїзду перехресть – 148 ДТП (6%).Крім того, водії порушують правила проїзду пішохідних переходів, правила зупинки і стоянки та правила обгону.4 аварії трапились через перевтому і сон за кермом та ще 4 – через порушення вимог ПДР погоничами тварин.22 ДТП стались через перехід дороги у невстановленому місці, 9 – через неочікуваний вихід на проїзну частину, 1 – через пішохода в нетверезому стані.Загалом, за січень-жовтень 2019 року на Волині зареєстрували 2358 ДТП. З початку року на дорогах загинуло 93 особи. 30 людей загинуло в результаті зіткнення транспортних засобів, 29 – в результаті наїзду на пішохода, 11 – наїзду на велосипедиста, 11 – перекидання транспортного засобу, 3 – наїзду на перешкоду та ін.З початку року на дорогах області травмувалось 150 дітей та 9 дітей загинуло. Четверо загиблих дітей були пасажирами транспортних засобів, також травмувалась 81 дитина-пасажир.