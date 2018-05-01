вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Лучанин у власному будинку зберігав боєприпаси

Лучанин у власному будинку зберігав боєприпаси
У Луцьку поліція в будинку 57-річного місцевого жителя вилучила боєприпаси різноманітного калібру.

Про це повідомляє ГУНП у Волинській області.

У будинку чоловіка правоохоронці виявили, зокрема, 32 набої калібру 7,62 мм., 14 набоїв калібру 7,65 мм. та снаряд калібру 30 мм.

Боєприпаси вилучили та направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.

За фактом незаконного поводження з бойовими припасами слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, пошук, набої
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Повідомили, чи потрібні будуть студентські та учнівські після введення е-квитка
Петро Філюк став суддею Конституційного Суду України
Як луцьким школярам отримати електронний квиток. ДЕТАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинські поліцейські видворили іноземку за межі України
Сьогодні, 19:00
Зеленський присвоїв почесні звання волинській артистці та режисерці
Сьогодні, 18:46
Лучанин у власному будинку зберігав боєприпаси
Сьогодні, 18:42
Де у Нововолинську був аеропорт. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 18:18
У центральному парку Луцька встановлять відеокамери
Сьогодні, 18:10
Схожі новини
Судитимуть лучанина, який незаконно торгував боєприпасами Судитимуть лучанина, який незаконно торгував боєприпасами
19 червень, 11:10
Чоловікові, якого зловили у Луцьку з набоями, «світить» 7 років тюрми Чоловікові, якого зловили у Луцьку з набоями, «світить» 7 років тюрми
27 лютий, 10:25
У Луцьку в печі заводу знайшли гранати та набої часів війни. ФОТО У Луцьку в печі заводу знайшли гранати та набої часів війни. ФОТО
06 лютий, 17:03
У Луцьку загубилася пенсіонерка, яка не пам'ятає, де живе. ФОТО У Луцьку загубилася пенсіонерка, яка не пам'ятає, де живе. ФОТО
01 травень, 2018, 13:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В боулінг-клубі StrikeCity – шалені вихідні*
Сьогодні, 19:27
 0
Як луцькі школярі писали всеукраїнський радіодиктант національної єдності. ВІДЕО
Сьогодні, 19:15
 0
Волинські поліцейські видворили іноземку за межі України
Сьогодні, 19:00
 0
Зеленський присвоїв почесні звання волинській артистці та режисерці
Сьогодні, 18:46
 0
Лучанин у власному будинку зберігав боєприпаси
Сьогодні, 18:42
 0
Медіа
відео
1/8
﻿