Лучанин у власному будинку зберігав боєприпаси
Сьогодні, 18:42
У Луцьку поліція в будинку 57-річного місцевого жителя вилучила боєприпаси різноманітного калібру.
Про це повідомляє ГУНП у Волинській області.
У будинку чоловіка правоохоронці виявили, зокрема, 32 набої калібру 7,62 мм., 14 набоїв калібру 7,65 мм. та снаряд калібру 30 мм.
Боєприпаси вилучили та направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.
За фактом незаконного поводження з бойовими припасами слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.
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Про це повідомляє ГУНП у Волинській області.
У будинку чоловіка правоохоронці виявили, зокрема, 32 набої калібру 7,62 мм., 14 набоїв калібру 7,65 мм. та снаряд калібру 30 мм.
Боєприпаси вилучили та направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.
За фактом незаконного поводження з бойовими припасами слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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