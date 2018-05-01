Лучанин у власному будинку зберігав боєприпаси





Про це повідомляє



У будинку чоловіка правоохоронці виявили, зокрема, 32 набої калібру 7,62 мм., 14 набоїв калібру 7,65 мм. та снаряд калібру 30 мм.



Боєприпаси вилучили та направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.



За фактом незаконного поводження з бойовими припасами слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

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